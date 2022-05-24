https://ria.ru/20220524/bko-1790292086.html

Источники рассказали об эффективности комплексов защиты на вертолетах ВКС

Источники рассказали об эффективности комплексов защиты на вертолетах ВКС - РИА Новости, 24.05.2022

Источники рассказали об эффективности комплексов защиты на вертолетах ВКС

Бортовой комплекс обороны (БКО) российских вертолетов "Витебск", называемый летчиками "яйца жизни", отражает за боевой вылет до пяти украинских ракет, сообщили... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T03:41

2022-05-24T03:41

2022-05-24T07:34

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Бортовой комплекс обороны (БКО) российских вертолетов "Витебск", называемый летчиками "яйца жизни", отражает за боевой вылет до пяти украинских ракет, сообщили РИА Новости два источника.Другой источник, близкий к армейской авиации, сообщил, что вертолетчики требуют техников проверять работоспособность систем "Витебска" перед каждым вылетом, так как он "реально спасает жизни"."За характерный, напоминающий птичьи яйца округлый вид станций оптико-электронного подавления комплекса, которые выступают из корпуса вертолета, летчики прозвали "Витебск" "яйцами жизни", - добавил собеседник агентства.Комплекс продемонстрировал эффективность, превосходящую его заявленные характеристики, подчеркнул он.БКО "Витебск" разработан концерном "Радиоэлектронные технологии". Он в автоматическом режиме обнаруживает пуски зенитных ракет по вертолету за счет нескольких ультрафиолетовых датчиков и вычисляет их координаты. Затем станции подавления комплекса ослепляет головку самонаведения атакующей ракеты, в результате этого она теряет цель. "Витебск" может подавлять как оптические головки самонаведения, так и радиолокационные.

https://ria.ru/20220522/vretolety-1789986342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, россия, украина