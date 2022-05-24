https://ria.ru/20220524/bko-1790292086.html
Источники рассказали об эффективности комплексов защиты на вертолетах ВКС
Источники рассказали об эффективности комплексов защиты на вертолетах ВКС - РИА Новости, 24.05.2022
Источники рассказали об эффективности комплексов защиты на вертолетах ВКС
Бортовой комплекс обороны (БКО) российских вертолетов "Витебск", называемый летчиками "яйца жизни", отражает за боевой вылет до пяти украинских ракет, сообщили... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T03:41
2022-05-24T03:41
2022-05-24T07:34
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Бортовой комплекс обороны (БКО) российских вертолетов "Витебск", называемый летчиками "яйца жизни", отражает за боевой вылет до пяти украинских ракет, сообщили РИА Новости два источника.Другой источник, близкий к армейской авиации, сообщил, что вертолетчики требуют техников проверять работоспособность систем "Витебска" перед каждым вылетом, так как он "реально спасает жизни"."За характерный, напоминающий птичьи яйца округлый вид станций оптико-электронного подавления комплекса, которые выступают из корпуса вертолета, летчики прозвали "Витебск" "яйцами жизни", - добавил собеседник агентства.Комплекс продемонстрировал эффективность, превосходящую его заявленные характеристики, подчеркнул он.БКО "Витебск" разработан концерном "Радиоэлектронные технологии". Он в автоматическом режиме обнаруживает пуски зенитных ракет по вертолету за счет нескольких ультрафиолетовых датчиков и вычисляет их координаты. Затем станции подавления комплекса ослепляет головку самонаведения атакующей ракеты, в результате этого она теряет цель. "Витебск" может подавлять как оптические головки самонаведения, так и радиолокационные.
https://ria.ru/20220522/vretolety-1789986342.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, россия, украина
03:41 24.05.2022 (обновлено: 07:34 24.05.2022)
Источники рассказали об эффективности комплексов защиты на вертолетах ВКС
БКО российских вертолетов "Витебск" отражает за боевой вылет до пяти украинских ракет
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Бортовой комплекс обороны (БКО) российских вертолетов "Витебск", называемый летчиками "яйца жизни", отражает за боевой вылет до пяти украинских ракет, сообщили РИА Новости два источника.
"В рамках спецоперации на Украине БКО "Витебск", сейчас устанавливаемый на все ударные вертолеты, демонстрирует высокую эффективность. В среднем за вылет БКО отводит в сторону от трех до пяти зенитных ракет, которыми войска Украины обстреливают наши машины из переносных зенитных ракетных комплексов", - рассказал РИА Новости один из собеседников.
Другой источник, близкий к армейской авиации, сообщил, что вертолетчики требуют техников проверять работоспособность систем "Витебска" перед каждым вылетом, так как он "реально спасает жизни".
"За характерный, напоминающий птичьи яйца округлый вид станций оптико-электронного подавления комплекса, которые выступают из корпуса вертолета, летчики прозвали "Витебск" "яйцами жизни", - добавил собеседник агентства.
Комплекс продемонстрировал эффективность, превосходящую его заявленные характеристики, подчеркнул он.
БКО "Витебск" разработан концерном "Радиоэлектронные технологии". Он в автоматическом режиме обнаруживает пуски зенитных ракет по вертолету за счет нескольких ультрафиолетовых датчиков и вычисляет их координаты. Затем станции подавления комплекса ослепляет головку самонаведения атакующей ракеты, в результате этого она теряет цель. "Витебск" может подавлять как оптические головки самонаведения, так и радиолокационные.