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Беженка с Украины, разрушившая за десять дней семью британцев, объяснилась - РИА Новости, 24.05.2022
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Беженка с Украины, разрушившая за десять дней семью британцев, объяснилась
Беженка с Украины, разрушившая за десять дней семью британцев, объяснилась - РИА Новости, 24.05.2022
Беженка с Украины, разрушившая за десять дней семью британцев, объяснилась
Украинская беженка София Каркадым, которая за десять дней разрушила приютившую ее британскую семью, заявила в беседе с таблоидом The Sun, что в крахе своих... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T04:42
2022-05-24T07:22
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Украинская беженка София Каркадым, которая за десять дней разрушила приютившую ее британскую семью, заявила в беседе с таблоидом The Sun, что в крахе своих отношений виновата исключительно бывшая жена ее нового избранника.Как ранее сообщил таблоид, украинка всего за десять дней своего пребывания в стране разрушила семью жителя Западного Йоркшира Энтони Гарнетта. Вместе со своей женой Лорной они предоставили девушке свой дом как убежище, однако уже через несколько дней глава семейства поставил крест на десяти годах брака и ушел к Каркадым."Я не разлучница. Это вздор. Я никогда не думала и не планировала прийти в их дом и забрать Энтони у Лорны. Это никогда не приходило мне в голову. Мне нравилась эта семья. Я проводила много времени с Лорной и пыталась ей помочь. Но она была двуличной", - заявила львовянка.По ее словам, постоянные подозрения и давление бывшей жены Энтони "только сблизили" его с ней. "Она создала эту ситуацию, постоянно предполагая, что что-то такое происходит, когда этого не было. Так что это ее вина", - сказала украинка.При этом она рассказала, что бывшие супруги разрушили свои отношения задолго до ее приезда. "Их отношения были неправильными. Все это не моя работа. Это было мое решение уйти, и когда я это сделала, Энтони решил пойти со мной", - пояснила львовянка.Кроме того, она пожаловалась, что из-за этой истории ее семья на Украине отреклась от нее, обвинив девушку в том, что планирующие принять беженцев теперь дважды подумают, прежде чем принимать у себя украинцев. "Говорят, что из-за меня никто в Великобритании не возьмет украинцев", — посетовала Каркадым.Ранее газета Times выяснила, что беженкам с Украины, которые пытаются найти жилье в Великобритании через специальные группы в соцсетях, поступают сообщения от одиноких мужчин, предлагающих им отношения в обмен на помощь.
https://ria.ru/20220507/ukrainki-1787303364.html
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в мире, украина, великобритания, западный йоркшир
04:42 24.05.2022 (обновлено: 07:22 24.05.2022)
 
Беженка с Украины, разрушившая за десять дней семью британцев, объяснилась

Украинка Каркадым, разрушившая семью британцев, обвинила в случившемся жену избранника

© Fotolia / TobilanderОбручальные кольца
Обручальные кольца - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© Fotolia / Tobilander
Обручальные кольца. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Украинская беженка София Каркадым, которая за десять дней разрушила приютившую ее британскую семью, заявила в беседе с таблоидом The Sun, что в крахе своих отношений виновата исключительно бывшая жена ее нового избранника.
Как ранее сообщил таблоид, украинка всего за десять дней своего пребывания в стране разрушила семью жителя Западного Йоркшира Энтони Гарнетта. Вместе со своей женой Лорной они предоставили девушке свой дом как убежище, однако уже через несколько дней глава семейства поставил крест на десяти годах брака и ушел к Каркадым.
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"Я не разлучница. Это вздор. Я никогда не думала и не планировала прийти в их дом и забрать Энтони у Лорны. Это никогда не приходило мне в голову. Мне нравилась эта семья. Я проводила много времени с Лорной и пыталась ей помочь. Но она была двуличной", - заявила львовянка.
По ее словам, постоянные подозрения и давление бывшей жены Энтони "только сблизили" его с ней. "Она создала эту ситуацию, постоянно предполагая, что что-то такое происходит, когда этого не было. Так что это ее вина", - сказала украинка.
При этом она рассказала, что бывшие супруги разрушили свои отношения задолго до ее приезда. "Их отношения были неправильными. Все это не моя работа. Это было мое решение уйти, и когда я это сделала, Энтони решил пойти со мной", - пояснила львовянка.
Кроме того, она пожаловалась, что из-за этой истории ее семья на Украине отреклась от нее, обвинив девушку в том, что планирующие принять беженцев теперь дважды подумают, прежде чем принимать у себя украинцев. "Говорят, что из-за меня никто в Великобритании не возьмет украинцев", — посетовала Каркадым.
Ранее газета Times выяснила, что беженкам с Украины, которые пытаются найти жилье в Великобритании через специальные группы в соцсетях, поступают сообщения от одиноких мужчин, предлагающих им отношения в обмен на помощь.
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