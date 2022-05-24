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В Йемене при падении разведывательного беспилотника погибли три человека
В Йемене при падении разведывательного беспилотника погибли три человека - РИА Новости, 24.05.2022
В Йемене при падении разведывательного беспилотника погибли три человека
Три человека погибли, еще три пострадали в Сане из-за падения сбитого правящим на севере Йемена движением "Ансар Алла" (хуситами) беспилотника арабской коалиции РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T00:40
2022-05-24T00:40
2022-05-24T00:40
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КАИР, 24 мая - РИА Новости. Три человека погибли, еще три пострадали в Сане из-за падения сбитого правящим на севере Йемена движением "Ансар Алла" (хуситами) беспилотника арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, сообщил подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" со ссылкой на министерство здравоохранения правительства севера.Официальный представитель хуситов Мухаммед Абдессалям в Twitter назвал отправку беспилотника для шпионажа в Сану "враждебным действием, которое подтверждает отсутствие уважения у коалиции к установленному перемирию".Как рассказал РИА Новости источник в органах власти йеменской столицы, "обломки сбитого беспилотника упали перед торговым центром на юге столицы Саны, что привело к жертвам среди пешеходов и повреждению некоторых машин".Ранее представитель вооруженных сил хуситов Яхья ас-Сариа сообщил, что им удалось сбить ракетой "земля-воздух" принадлежащий коалиции беспилотник китайского производства. С начала перемирия в апреле между хуситами и правительственными силами он стал третьим по счету дроном, об уничтожении которого заявили хуситы.В начале апреля ООН сообщила, что стороны многолетнего конфликта в Йемене согласились на двухмесячное перемирие с возможностью продления. Их договоренность предусматривает прекращение всех военных действий, возобновление воздушного движения в аэропорту Саны и поставок топлива в порт Ходейды под контролем хуситов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йемен
В Йемене при падении разведывательного беспилотника погибли три человека
В Йемене при падении сбитого хуситами разведывательного беспилотника погибли три человека
КАИР, 24 мая - РИА Новости.
Три человека погибли, еще три пострадали в Сане из-за падения сбитого правящим на севере Йемена движением "Ансар Алла" (хуситами) беспилотника арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, сообщил
подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" со ссылкой на министерство здравоохранения правительства севера.
"Три человека погибли, еще три ранены на месте падения разведывательного беспилотника вражеской коалиции в столице Сане", - сообщил минздрав.
Официальный представитель хуситов Мухаммед Абдессалям в Twitter назвал отправку беспилотника для шпионажа в Сану "враждебным действием, которое подтверждает отсутствие уважения у коалиции к установленному перемирию".
Как рассказал РИА Новости источник в органах власти йеменской столицы, "обломки сбитого беспилотника упали перед торговым центром на юге столицы Саны, что привело к жертвам среди пешеходов и повреждению некоторых машин".
Ранее представитель вооруженных сил хуситов Яхья ас-Сариа сообщил, что им удалось сбить ракетой "земля-воздух" принадлежащий коалиции беспилотник китайского производства. С начала перемирия в апреле между хуситами и правительственными силами он стал третьим по счету дроном, об уничтожении которого заявили хуситы.
В начале апреля ООН
сообщила, что стороны многолетнего конфликта в Йемене
согласились на двухмесячное перемирие с возможностью продления. Их договоренность предусматривает прекращение всех военных действий, возобновление воздушного движения в аэропорту Саны и поставок топлива в порт Ходейды под контролем хуситов.