16:16 24.05.2022 (обновлено: 17:15 24.05.2022)
Цена бензина на заправках в США обновила исторический максимум
Американская автомобильная ассоциация: цена бензина в США обновила исторический максимум
Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Стоимость бензина на автозаправках в США вновь обновила исторический максимум, составив в среднем 4,598 доллара за галлон Regular (3,785 литра), свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации, отслеживающей цены на топливном рынке.
За сутки средняя цена поднялась на два цента. Традиционно дороже всего бензин обходится жителям Калифорнии, где это топливо сейчас в среднем стоит 6,069 доллара.
Цена дизельного топлива составляет 5,549 доллара.
Еще год назад стоимость бензина в США находилась на уровне трех долларов за галлон. Цены растут уже несколько месяцев и в последние недели регулярно обновляют рекордные значения.
Рост цен на горючее в Белом доме называют "подорожанием Путина" и объясняют последствиями вводимых по всему миру ограничений на закупки российской нефти в рамках санкций за спецоперацию на Украине. Оппоненты президента Джо Байдена напоминают о триллионных вливаниях в экономику в период пандемии.
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