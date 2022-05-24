https://ria.ru/20220524/benzin-1790436033.html

Цена бензина на заправках в США обновила исторический максимум

Цена бензина на заправках в США обновила исторический максимум - РИА Новости, 24.05.2022

Цена бензина на заправках в США обновила исторический максимум

Стоимость бензина на автозаправках в США вновь обновила исторический максимум, составив в среднем 4,598 доллара за галлон Regular (3,785 литра), свидетельствуют РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T16:16

2022-05-24T16:16

2022-05-24T17:15

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Стоимость бензина на автозаправках в США вновь обновила исторический максимум, составив в среднем 4,598 доллара за галлон Regular (3,785 литра), свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации, отслеживающей цены на топливном рынке.За сутки средняя цена поднялась на два цента. Традиционно дороже всего бензин обходится жителям Калифорнии, где это топливо сейчас в среднем стоит 6,069 доллара.Цена дизельного топлива составляет 5,549 доллара.Еще год назад стоимость бензина в США находилась на уровне трех долларов за галлон. Цены растут уже несколько месяцев и в последние недели регулярно обновляют рекордные значения.Рост цен на горючее в Белом доме называют "подорожанием Путина" и объясняют последствиями вводимых по всему миру ограничений на закупки российской нефти в рамках санкций за спецоперацию на Украине. Оппоненты президента Джо Байдена напоминают о триллионных вливаниях в экономику в период пандемии.США сами полностью отказались от импорта нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа из России. Меры администрации по ограничению роста цен ощутимых результатов пока не принесли.

https://radiosputnik.ria.ru/20220524/benzin-1790365514.html

сша

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша