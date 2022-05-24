04:34 24.05.2022 (обновлено: 05:21 24.05.2022)
Власти Херсонской области выступили за размещение российской военной базы
Администрация Херсонской области попросила разместить в регионе российскую военную базу
Российские военнослужащие в Херсонской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Власти Херсонской области будут просить разместить в регионе российскую военную базу, что должно стать гарантией безопасности, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.
"В Херсонской области должна быть военная база Российской Федерации. Мы будем об этом просить, и в этом заинтересовано все население. Это, прежде всего, жизненно необходимо и станет гарантом безопасности региона и его жителей", - сказал Стремоусов.
По его словам, сегодня именно российская армия защищает Херсонскую область от постоянных попыток украинских националистов нанести ракетные удары по селам и городам.
"Российская армия стала гарантом сохранения мира и безопасности нашего региона", - подчеркнул Стремоусов.
Российские военные взяли Херсонскую область под контроль в середине марта. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации. При этом украинские войска постоянно обстреливают область со стороны Николаева, а киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.
Власти Херсонщины уже не раз говорили о вхождении региона в состав России. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос должны решить сами жители области, причем он должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.