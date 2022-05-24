21:09 24.05.2022 (обновлено: 22:07 24.05.2022)
В заявлении Байдена увидели ошибку, способную привести к мировой войне
Telegraph назвала заявление Байдена о Китае ошибкой, способной привести к войне
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Неоднозначное заявление президента США Джо Байдена о готовности армии страны воевать с Китаем на стороне Тайваня — это опасная ошибка, говорится в редакционной статье британской газеты The Telegraph.
В публикации отмечается, что американские левые воспринимали приход нынешнего главы Белого дома к власти как начало новой эры во внешней политике. Эти ожидания не оправдались из-за неудач с выводом Вооруженных сил Соединенных Штатов из Афганистана в начале его президентского срока, пишут обозреватели.
"На самом деле Америка никогда не брала на себя таких обязательств. Отношения с островом регулирует специальный акт, в котором подчеркивается, что США предоставят ему такие средства и в таком количестве, чтобы он мог поддерживать достаточный оборонный потенциал. Более того, в законе уточняется, что политика не будет изменена президентом в одностороннем порядке. Любое решение о защите Тайваня принимается с согласия конгресса", — напомнили журналисты.
Конечно же, после слов Байдена госдепу пришлось разъяснять всему миру, что внешнеполитический курс Вашингтона не изменился, но смута, которую посеял американский лидер, крайне опасна, подчеркнули авторы.
В понедельник во время совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио президент США заявил, что страна готова защитить Тайвань "в случае вторжения". Как позднее пояснили в Белом доме, Байден имел в виду поставки оружия для самообороны острова.