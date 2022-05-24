Рейтинг@Mail.ru
В заявлении Байдена увидели ошибку, способную привести к мировой войне - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220524/bayden-1790500480.html
В заявлении Байдена увидели ошибку, способную привести к мировой войне
В заявлении Байдена увидели ошибку, способную привести к мировой войне - РИА Новости, 24.05.2022
В заявлении Байдена увидели ошибку, способную привести к мировой войне
Неоднозначное заявление президента США Джо Байдена о готовности армии страны воевать с Китаем на стороне Тайваня — это опасная ошибка, говорится в редакционной... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T21:09
2022-05-24T22:07
в мире
сша
тайвань
китай
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790083124_59:0:3071:1694_1920x0_80_0_0_d0361a745b23f41a9fe80d25f9b3445f.jpg
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Неоднозначное заявление президента США Джо Байдена о готовности армии страны воевать с Китаем на стороне Тайваня — это опасная ошибка, говорится в редакционной статье британской газеты The Telegraph.В публикации отмечается, что американские левые воспринимали приход нынешнего главы Белого дома к власти как начало новой эры во внешней политике. Эти ожидания не оправдались из-за неудач с выводом Вооруженных сил Соединенных Штатов из Афганистана в начале его президентского срока, пишут обозреватели.На днях Байден совершил еще один серьезный промах: во время визита в Азию заявил, что США готовы принять участие в военном конфликте против Китая на стороне Тайваня.Конечно же, после слов Байдена госдепу пришлось разъяснять всему миру, что внешнеполитический курс Вашингтона не изменился, но смута, которую посеял американский лидер, крайне опасна, подчеркнули авторы.В понедельник во время совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио президент США заявил, что страна готова защитить Тайвань "в случае вторжения". Как позднее пояснили в Белом доме, Байден имел в виду поставки оружия для самообороны острова.
https://ria.ru/20220523/ssha-1790266196.html
https://ria.ru/20220522/nato-1790016849.html
сша
тайвань
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790083124_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_722eb60498594713e7bddfb456ce777b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, тайвань, китай, джо байден
21:09 24.05.2022 (обновлено: 22:07 24.05.2022)
 
В заявлении Байдена увидели ошибку, способную привести к мировой войне

Telegraph назвала заявление Байдена о Китае ошибкой, способной привести к войне

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио
Президент США Джо Байден на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Неоднозначное заявление президента США Джо Байдена о готовности армии страны воевать с Китаем на стороне Тайваня — это опасная ошибка, говорится в редакционной статье британской газеты The Telegraph.
В публикации отмечается, что американские левые воспринимали приход нынешнего главы Белого дома к власти как начало новой эры во внешней политике. Эти ожидания не оправдались из-за неудач с выводом Вооруженных сил Соединенных Штатов из Афганистана в начале его президентского срока, пишут обозреватели.
Американский авианосец USS Harry Truman - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 20:51
В США объяснили, почему страна потерпит крах в новой мировой войне
На днях Байден совершил еще один серьезный промах: во время визита в Азию заявил, что США готовы принять участие в военном конфликте против Китая на стороне Тайваня.
"На самом деле Америка никогда не брала на себя таких обязательств. Отношения с островом регулирует специальный акт, в котором подчеркивается, что США предоставят ему такие средства и в таком количестве, чтобы он мог поддерживать достаточный оборонный потенциал. Более того, в законе уточняется, что политика не будет изменена президентом в одностороннем порядке. Любое решение о защите Тайваня принимается с согласия конгресса", — напомнили журналисты.
Конечно же, после слов Байдена госдепу пришлось разъяснять всему миру, что внешнеполитический курс Вашингтона не изменился, но смута, которую посеял американский лидер, крайне опасна, подчеркнули авторы.
В понедельник во время совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио президент США заявил, что страна готова защитить Тайвань "в случае вторжения". Как позднее пояснили в Белом доме, Байден имел в виду поставки оружия для самообороны острова.
Корабли Первой постоянной морской группы НАТО во время учений с финским быстроходным ракетным катером FNS Hanko в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 15:34
НАТО попала в ловушку, которая серьезно ослабит альянс, пишет NI
 
В миреСШАТайваньКитайДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала