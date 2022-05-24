https://ria.ru/20220524/bayden-1790500480.html

В заявлении Байдена увидели ошибку, способную привести к мировой войне

В заявлении Байдена увидели ошибку, способную привести к мировой войне - РИА Новости, 24.05.2022

В заявлении Байдена увидели ошибку, способную привести к мировой войне

Неоднозначное заявление президента США Джо Байдена о готовности армии страны воевать с Китаем на стороне Тайваня — это опасная ошибка, говорится в редакционной... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T21:09

2022-05-24T21:09

2022-05-24T22:07

в мире

сша

тайвань

китай

джо байден

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Неоднозначное заявление президента США Джо Байдена о готовности армии страны воевать с Китаем на стороне Тайваня — это опасная ошибка, говорится в редакционной статье британской газеты The Telegraph.В публикации отмечается, что американские левые воспринимали приход нынешнего главы Белого дома к власти как начало новой эры во внешней политике. Эти ожидания не оправдались из-за неудач с выводом Вооруженных сил Соединенных Штатов из Афганистана в начале его президентского срока, пишут обозреватели.На днях Байден совершил еще один серьезный промах: во время визита в Азию заявил, что США готовы принять участие в военном конфликте против Китая на стороне Тайваня.Конечно же, после слов Байдена госдепу пришлось разъяснять всему миру, что внешнеполитический курс Вашингтона не изменился, но смута, которую посеял американский лидер, крайне опасна, подчеркнули авторы.В понедельник во время совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио президент США заявил, что страна готова защитить Тайвань "в случае вторжения". Как позднее пояснили в Белом доме, Байден имел в виду поставки оружия для самообороны острова.

https://ria.ru/20220523/ssha-1790266196.html

https://ria.ru/20220522/nato-1790016849.html

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тайвань

китай

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, сша, тайвань, китай, джо байден