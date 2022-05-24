10:07 24.05.2022 (обновлено: 10:39 24.05.2022)
Байден обсудил с Моди российскую спецоперацию на Украине
Президент США Байден обсудил с премьером Индии Моди российскую спецоперацию на Украине
© AP Photo / Evan VucciПремьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Джо Байден во время встречи на полях саммита лидеров Quad в Токио
© AP Photo / Evan Vucci
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Джо Байден во время встречи на полях саммита лидеров Quad в Токио
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден после встречи с премьером Индии Нарендрой Моди заявил, что они обсудили российскую спецоперацию на Украине.
Страны Запада ранее объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Ранее в Белом доме заявляли, что ждут от Индии осуждения спецоперацию РФ на Украине. Однако затем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон признает право Индии самой формулировать реакцию на события на Украине. По данным агентства Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Индия планирует увеличить экспорт в Россию на 2 миллиарда долларов, администрация индийского премьера Нарендры Моди ведет переговоры с Москвой о снятии ограничений для ряда индийских товаров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Страны Запада ввели против РФ санкции, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из РФ активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.
Как отмечал президент РФ, комментируя введение санкций, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.