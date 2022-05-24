https://ria.ru/20220524/bayden-1790314740.html

Байден обсудил с Моди российскую спецоперацию на Украине

Байден обсудил с Моди российскую спецоперацию на Украине - РИА Новости, 24.05.2022

Байден обсудил с Моди российскую спецоперацию на Украине

Президент США Джо Байден после встречи с премьером Индии Нарендрой Моди заявил, что они обсудили российскую спецоперацию на Украине. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T10:07

2022-05-24T10:07

2022-05-24T10:39

специальная военная операция на украине

в мире

нарендра моди

владимир путин

энтони блинкен

россия

украина

сша

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден после встречи с премьером Индии Нарендрой Моди заявил, что они обсудили российскую спецоперацию на Украине.По словам Байдена, стороны говорили о воздействии российской операции на мировой порядок. Индия и США продолжат проводить консультации по вопросу смягчения ее "негативных" последствий, подчеркнул американский президент.Страны Запада ранее объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Ранее в Белом доме заявляли, что ждут от Индии осуждения спецоперацию РФ на Украине. Однако затем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон признает право Индии самой формулировать реакцию на события на Украине. По данным агентства Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Индия планирует увеличить экспорт в Россию на 2 миллиарда долларов, администрация индийского премьера Нарендры Моди ведет переговоры с Москвой о снятии ограничений для ряда индийских товаров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Страны Запада ввели против РФ санкции, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из РФ активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.Как отмечал президент РФ, комментируя введение санкций, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://radiosputnik.ria.ru/20220524/1790290883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, нарендра моди, владимир путин, энтони блинкен, россия, украина, сша