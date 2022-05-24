https://ria.ru/20220524/avdeevka-1790412733.html

Силы ДНР не планируют заходить в Авдеевку, заявил Басурин

Силы ДНР не планируют заходить в Авдеевку, заявил Басурин - РИА Новости, 24.05.2022

Силы ДНР не планируют заходить в Авдеевку, заявил Басурин

Силы Донецкой народной республики не собираются заходить в Авдеевку, планируется перекрыть логистические пути украинских сил в данном населенном пункте и начать РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T15:01

2022-05-24T15:01

2022-05-24T15:19

специальная военная операция на украине

авдеевка

донецкая народная республика

украина

в мире

эдуард басурин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Силы Донецкой народной республики не собираются заходить в Авдеевку, планируется перекрыть логистические пути украинских сил в данном населенном пункте и начать переговоры, заявил официальный представитель ДНР Эдуард Басурин."Я опровергаю заявление о том, что наши вошли в Авдеевку. Это в основном делают украинские представители, пугая как население Украины, так и весь мир тем, что мы зашли в Авдеевку. Нет, в Авдеевку мы не заходили и не планируем заходить в данный населенный пункт. После того, как он будет полностью блокирован, после этого будем разбираться с Авдеевкой", - отметил официальный представитель ДНР в эфире "Первого канала".Он также пояснил, что "проблема Авдеевки в том, что там расположен "Коксохим", одно из крупнейших химических производств в Европе". По его словам, "с этой территории украинские вооруженные силы стреляют по городу Ясиноватая и Донецку в надежде, что мы ответным огнем будем уничтожать их артиллерийские расчеты и при этом будет страдать "Коксохим"."Мы идем другим путем, у нас есть опыт Мариуполя, у луганчан есть опыт Рубежного, поэтому будем обходить, закрывать логистику, только после этого с ними беседовать", - резюмировал Басурин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788286918.html

https://ria.ru/20220524/donetsk-1790172803.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

авдеевка, донецкая народная республика, украина, в мире, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр