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Игрока в "Что? Где? Когда?" Аскерова заочно арестовали в Москве - РИА Новости, 24.05.2022
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Игрока в "Что? Где? Когда?" Аскерова заочно арестовали в Москве
Игрока в "Что? Где? Когда?" Аскерова заочно арестовали в Москве - РИА Новости, 24.05.2022
Игрока в "Что? Где? Когда?" Аскерова заочно арестовали в Москве
Басманный суд Москвы заочно арестовал участника телеигры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова в рамках дела о реабилитации нацизма, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T15:26
2022-05-24T15:52
москва
происшествия
россия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал участника телеигры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова в рамках дела о реабилитации нацизма, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Аскерова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - сказал собеседник агентства.Ранее СК возбудил на него уголовное дело о реабилитации нацизма по части 4 статьи 354.1 УК РФ. Ведомство установило, что не позднее 6 апреля Аскеров опубликовал в соцсети ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Вскоре Аскеров был объявлен в розыск.Аскеров не участвует в игре "Что? Где? Когда?" и давно покинул Россию, сообщила РИА Новости в конце апреля руководитель пресс-службы производителя программы телекомпании "Игра-ТВ" Виктория Селиванова.
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москва, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
15:26 24.05.2022 (обновлено: 15:52 24.05.2022)
 
Игрока в "Что? Где? Когда?" Аскерова заочно арестовали в Москве

Суд в Москве заочно арестовал игрока в "Что? Где? Когда?" Аскерова за реабилитацию нацизма

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкРовшан Аскеров
Ровшан Аскеров - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Ровшан Аскеров. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал участника телеигры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова в рамках дела о реабилитации нацизма, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Аскерова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - сказал собеседник агентства.
Ранее СК возбудил на него уголовное дело о реабилитации нацизма по части 4 статьи 354.1 УК РФ. Ведомство установило, что не позднее 6 апреля Аскеров опубликовал в соцсети ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Вскоре Аскеров был объявлен в розыск.
Аскеров не участвует в игре "Что? Где? Когда?" и давно покинул Россию, сообщила РИА Новости в конце апреля руководитель пресс-службы производителя программы телекомпании "Игра-ТВ" Виктория Селиванова.
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