https://ria.ru/20220524/askerov-1790421019.html

Игрока в "Что? Где? Когда?" Аскерова заочно арестовали в Москве

Игрока в "Что? Где? Когда?" Аскерова заочно арестовали в Москве - РИА Новости, 24.05.2022

Игрока в "Что? Где? Когда?" Аскерова заочно арестовали в Москве

Басманный суд Москвы заочно арестовал участника телеигры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова в рамках дела о реабилитации нацизма, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T15:26

2022-05-24T15:26

2022-05-24T15:52

москва

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785747056_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_f0339650baef13a2620c74df9948b49d.jpg

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал участника телеигры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова в рамках дела о реабилитации нацизма, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Аскерова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - сказал собеседник агентства.Ранее СК возбудил на него уголовное дело о реабилитации нацизма по части 4 статьи 354.1 УК РФ. Ведомство установило, что не позднее 6 апреля Аскеров опубликовал в соцсети ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Вскоре Аскеров был объявлен в розыск.Аскеров не участвует в игре "Что? Где? Когда?" и давно покинул Россию, сообщила РИА Новости в конце апреля руководитель пресс-службы производителя программы телекомпании "Игра-ТВ" Виктория Селиванова.

https://ria.ru/20211230/inoagenty-1766218989.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)