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Суд в Москве заочно арестовал экс-командира батальона "Айдар"
Суд в Москве заочно арестовал экс-командира батальона "Айдар" - РИА Новости, 24.05.2022
Суд в Москве заочно арестовал экс-командира батальона "Айдар"
Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест бывшего командира батальона "Айдар", а ныне главу Одесской области Максима Марченко, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T14:16
2022-05-24T14:16
2022-05-24T14:16
происшествия
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украина
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест бывшего командира батальона "Айдар", а ныне главу Одесской области Максима Марченко, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании в отношении Марченко меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.Ему вменяется часть 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, украина
Суд в Москве заочно арестовал экс-командира батальона "Айдар"
Суд в Москве заочно арестовал экс-командира батальона "Айдар" Максима Марченко