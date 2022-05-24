https://ria.ru/20220524/arest-1790395885.html

Суд в Москве заочно арестовал экс-командира батальона "Айдар"

Суд в Москве заочно арестовал экс-командира батальона "Айдар" - РИА Новости, 24.05.2022

Суд в Москве заочно арестовал экс-командира батальона "Айдар"

Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест бывшего командира батальона "Айдар", а ныне главу Одесской области Максима Марченко, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T14:16

2022-05-24T14:16

2022-05-24T14:16

происшествия

россия

украина

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест бывшего командира батальона "Айдар", а ныне главу Одесской области Максима Марченко, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании в отношении Марченко меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.Ему вменяется часть 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, украина