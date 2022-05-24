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Суд в Москве заочно арестовал экс-командира батальона "Айдар" - РИА Новости, 24.05.2022
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Суд в Москве заочно арестовал экс-командира батальона "Айдар"
Суд в Москве заочно арестовал экс-командира батальона "Айдар" - РИА Новости, 24.05.2022
Суд в Москве заочно арестовал экс-командира батальона "Айдар"
Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест бывшего командира батальона "Айдар", а ныне главу Одесской области Максима Марченко, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T14:16
2022-05-24T14:16
происшествия
россия
украина
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест бывшего командира батальона "Айдар", а ныне главу Одесской области Максима Марченко, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании в отношении Марченко меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.Ему вменяется часть 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).
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происшествия, россия, украина
14:16 24.05.2022
 
Суд в Москве заочно арестовал экс-командира батальона "Айдар"

Суд в Москве заочно арестовал экс-командира батальона "Айдар" Максима Марченко

© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкБойцы 24-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины "Айдар"
Бойцы 24-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины Айдар - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Бойцы 24-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины "Айдар". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест бывшего командира батальона "Айдар", а ныне главу Одесской области Максима Марченко, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании в отношении Марченко меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Ему вменяется часть 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).
Денис Мурыга
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Одного из главарей "Айдара" Мурыгу включили в перечень террористов
 
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