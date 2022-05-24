https://ria.ru/20220524/arest-1790300394.html

Жителя Тюмени арестовали по делу о реабилитации нацизма

Жителя Тюмени арестовали по делу о реабилитации нацизма - РИА Новости, 24.05.2022

Жителя Тюмени арестовали по делу о реабилитации нацизма

Житель Тюмени обвиняется в реабилитации нацизма и распространении ложной информации о действиях Вооруженных Сил РФ, он арестован, сообщает СУСК по области. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T07:53

2022-05-24T07:53

2022-05-24T07:53

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы рф

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ТЮМЕНЬ, 24 мая - РИА Новости. Житель Тюмени обвиняется в реабилитации нацизма и распространении ложной информации о действиях Вооруженных Сил РФ, он арестован, сообщает СУСК по области.По версии следствия, 11 апреля 23-летний мужчина под видом достоверных сообщений опубликовал в интернете высказывания, содержащие заведомо ложную информацию о действиях российской армии. Кроме того, не позднее 6 мая он "с целью реабилитации нацизма в форме распространения выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества", разместил заявку на участие в публичной трансляции, посвященной 9 мая, прикрепив фотографию нацистского преступника, отмечает СК."Расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности), ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). ... Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - информирует пресс-служба ведомства.Отмечается, что при допросе обвиняемый дал признательные показания и рассказал следователю об обстоятельствах преступлений.

https://ria.ru/20220520/vikipediya-1789675499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф