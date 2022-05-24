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Жителя Тюмени арестовали по делу о реабилитации нацизма - РИА Новости, 24.05.2022
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Жителя Тюмени арестовали по делу о реабилитации нацизма
Жителя Тюмени арестовали по делу о реабилитации нацизма - РИА Новости, 24.05.2022
Жителя Тюмени арестовали по делу о реабилитации нацизма
Житель Тюмени обвиняется в реабилитации нацизма и распространении ложной информации о действиях Вооруженных Сил РФ, он арестован, сообщает СУСК по области. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T07:53
2022-05-24T07:53
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы рф
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ТЮМЕНЬ, 24 мая - РИА Новости. Житель Тюмени обвиняется в реабилитации нацизма и распространении ложной информации о действиях Вооруженных Сил РФ, он арестован, сообщает СУСК по области.По версии следствия, 11 апреля 23-летний мужчина под видом достоверных сообщений опубликовал в интернете высказывания, содержащие заведомо ложную информацию о действиях российской армии. Кроме того, не позднее 6 мая он "с целью реабилитации нацизма в форме распространения выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества", разместил заявку на участие в публичной трансляции, посвященной 9 мая, прикрепив фотографию нацистского преступника, отмечает СК."Расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности), ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). ... Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - информирует пресс-служба ведомства.Отмечается, что при допросе обвиняемый дал признательные показания и рассказал следователю об обстоятельствах преступлений.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф
07:53 24.05.2022
 
Жителя Тюмени арестовали по делу о реабилитации нацизма

Жителя Тюмени арестовали по делу о реабилитации нацизма и фейках о российской армии

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации
Следственный комитет Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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ТЮМЕНЬ, 24 мая - РИА Новости. Житель Тюмени обвиняется в реабилитации нацизма и распространении ложной информации о действиях Вооруженных Сил РФ, он арестован, сообщает СУСК по области.
По версии следствия, 11 апреля 23-летний мужчина под видом достоверных сообщений опубликовал в интернете высказывания, содержащие заведомо ложную информацию о действиях российской армии. Кроме того, не позднее 6 мая он "с целью реабилитации нацизма в форме распространения выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества", разместил заявку на участие в публичной трансляции, посвященной 9 мая, прикрепив фотографию нацистского преступника, отмечает СК.
"Расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности), ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). ... Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - информирует пресс-служба ведомства.
Отмечается, что при допросе обвиняемый дал признательные показания и рассказал следователю об обстоятельствах преступлений.
Логотип онлайн-энциклопедии Wikipedia - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 11:41Специальная военная операция на Украине
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