Рейтинг@Mail.ru
Агузарова впервые за долгое время даст концерт в Москве - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220524/aguzarova-1790390406.html
Агузарова впервые за долгое время даст концерт в Москве
Агузарова впервые за долгое время даст концерт в Москве - РИА Новости, 24.05.2022
Агузарова впервые за долгое время даст концерт в Москве
Жанна Агузарова выступит с сольным концертом в Москве 4 июня, сообщает портал "Главclub". Место проведения – Зеленый театр на ВДНХ. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T14:02
2022-05-24T14:02
шоубиз
знаменитости
жанна агузарова
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94956/65/949566548_0:0:2954:1663_1920x0_80_0_0_81576a308021ab11744dafece703270e.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Жанна Агузарова выступит с сольным концертом в Москве 4 июня, сообщает портал "Главclub". Место проведения – Зеленый театр на ВДНХ.Уточняется, что Агузарова исполнит хиты "Верю я", "Черный кот", "Желтые ботинки", "Чудесная страна", "Ленинградский рок-н-ролл", "Будь со мной", "Над тобою ярко горит звезда" и другие.Также артистка планирует выступить 12 июня в Санкт-Петербурге.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94956/65/949566548_258:0:2925:2000_1920x0_80_0_0_363758f41d487e95071a7a8d8e41e835.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, жанна агузарова, шоу-бизнес
14:02 24.05.2022
 
Агузарова впервые за долгое время даст концерт в Москве

Жанна Агузарова даст концерт в Зеленом театре на ВДНХ

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПикник "Афиши"
Пикник Афиши - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Жанна Агузарова выступит с сольным концертом в Москве 4 июня, сообщает портал "Главclub". Место проведения – Зеленый театр на ВДНХ.

"В программе – все золотые хиты, шлягеры "Русского альбома" и, конечно же, новые песни", – говорится на сайте организатора.

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЮбилейный концерт Гарика Сукачева прошел в "Олимпийском"
Юбилейный концерт Гарика Сукачева прошел в Олимпийском - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Юбилейный концерт Гарика Сукачева прошел в "Олимпийском"
Уточняется, что Агузарова исполнит хиты "Верю я", "Черный кот", "Желтые ботинки", "Чудесная страна", "Ленинградский рок-н-ролл", "Будь со мной", "Над тобою ярко горит звезда" и другие.
Также артистка планирует выступить 12 июня в Санкт-Петербурге.
 
ШоубизЗнаменитостиЖанна АгузароваШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала