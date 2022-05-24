https://ria.ru/20220524/aguzarova-1790390406.html

Агузарова впервые за долгое время даст концерт в Москве

Агузарова впервые за долгое время даст концерт в Москве - РИА Новости, 24.05.2022

Агузарова впервые за долгое время даст концерт в Москве

Жанна Агузарова выступит с сольным концертом в Москве 4 июня, сообщает портал "Главclub". Место проведения – Зеленый театр на ВДНХ. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T14:02

2022-05-24T14:02

2022-05-24T14:02

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жанна агузарова

шоу-бизнес

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Жанна Агузарова выступит с сольным концертом в Москве 4 июня, сообщает портал "Главclub". Место проведения – Зеленый театр на ВДНХ.Уточняется, что Агузарова исполнит хиты "Верю я", "Черный кот", "Желтые ботинки", "Чудесная страна", "Ленинградский рок-н-ролл", "Будь со мной", "Над тобою ярко горит звезда" и другие.Также артистка планирует выступить 12 июня в Санкт-Петербурге.

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, жанна агузарова, шоу-бизнес