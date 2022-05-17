https://ria.ru/20220517/aguzarova-1788976575.html
Жанна Агузарова впервые за семь лет выйдет на сцену
Жанна Агузарова впервые за семь лет выйдет на сцену - РИА Новости, 17.05.2022
Жанна Агузарова впервые за семь лет выйдет на сцену
Российская певица, бывшая солистка группы "Браво" Жанна Агузарова впервые за семь лет выйдет на сцену. Артистка выступит 12 июня на музыкальном фестивале... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:57
2022-05-17T11:57
2022-05-17T12:05
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российская певица, бывшая солистка группы "Браво" Жанна Агузарова впервые за семь лет выйдет на сцену. Артистка выступит 12 июня на музыкальном фестивале Stereoleto в Петербурге, сообщается в официальном Telegram-канале фестиваля.В числе исполнителей лайн-апа фестиваля — Леонид Агутин, бит-квартет "Секрет", Manizha, Найк Борзов, Pompeya, "Каста", Iowa. Также фестиваль представит слушателям молодых исполнителей — Dead Blonde, группы "Перемотка", "Видеокассета твоих родителей", "Космос на потолке".Stereoleto – музыкальный фестиваль, ежегодно проводящийся в Санкт-Петербурге, с 2019 года фестиваль проводится в общественном пространстве "Севкабель-порт" в гавани Васильевского острова. Первый фестиваль прошел в 2001 году.
https://ria.ru/20220110/moda-1766153185.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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знаменитости, жанна агузарова, шоу-бизнес
11:57 17.05.2022 (обновлено: 12:05 17.05.2022)
Жанна Агузарова впервые за семь лет выйдет на сцену
Жанна Агузарова впервые за семь лет выйдет на сцену на музыкальном фестивале в Петербурге
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российская певица, бывшая солистка группы "Браво" Жанна Агузарова впервые за семь лет выйдет на сцену. Артистка выступит 12 июня на музыкальном фестивале Stereoleto в Петербурге, сообщается в официальном Telegram-канале фестиваля.
"Королева рок-н-ролла Жанна Агузарова – 12 июня на Stereoleto 2022! Выступление Жанны на Stereoleto станет первым за семь лет", — говорится в сообщении.
В числе исполнителей лайн-апа фестиваля — Леонид Агутин, бит-квартет "Секрет", Manizha, Найк Борзов, Pompeya, "Каста", Iowa. Также фестиваль представит слушателям молодых исполнителей — Dead Blonde, группы "Перемотка", "Видеокассета твоих родителей", "Космос на потолке".
Stereoleto – музыкальный фестиваль, ежегодно проводящийся в Санкт-Петербурге, с 2019 года фестиваль проводится в общественном пространстве "Севкабель-порт" в гавани Васильевского острова. Первый фестиваль прошел в 2001 году.