https://ria.ru/20220517/aguzarova-1788976575.html

Жанна Агузарова впервые за семь лет выйдет на сцену

Жанна Агузарова впервые за семь лет выйдет на сцену - РИА Новости, 17.05.2022

Жанна Агузарова впервые за семь лет выйдет на сцену

Российская певица, бывшая солистка группы "Браво" Жанна Агузарова впервые за семь лет выйдет на сцену. Артистка выступит 12 июня на музыкальном фестивале... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T11:57

2022-05-17T11:57

2022-05-17T12:05

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жанна агузарова

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российская певица, бывшая солистка группы "Браво" Жанна Агузарова впервые за семь лет выйдет на сцену. Артистка выступит 12 июня на музыкальном фестивале Stereoleto в Петербурге, сообщается в официальном Telegram-канале фестиваля.В числе исполнителей лайн-апа фестиваля — Леонид Агутин, бит-квартет "Секрет", Manizha, Найк Борзов, Pompeya, "Каста", Iowa. Также фестиваль представит слушателям молодых исполнителей — Dead Blonde, группы "Перемотка", "Видеокассета твоих родителей", "Космос на потолке".Stereoleto – музыкальный фестиваль, ежегодно проводящийся в Санкт-Петербурге, с 2019 года фестиваль проводится в общественном пространстве "Севкабель-порт" в гавани Васильевского острова. Первый фестиваль прошел в 2001 году.

https://ria.ru/20220110/moda-1766153185.html

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, жанна агузарова, шоу-бизнес