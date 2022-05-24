15:54 24.05.2022 (обновлено: 15:59 24.05.2022)
Бывшего вице-губернатора Кубани приговорили к условному сроку за аферу
Бывшего вице-губернатора Кубани Гриценко приговорили к четырем годам условно за аферу
Судебный молоток. Архивное фото
КРАСНОДАР, 24 мая – РИА Новости. Бывший вице-губернатор Кубани Юрий Гриценко приговорен к условному сроку по обвинению в мошенничестве и превышении полномочий, сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.
Гриценко вменили ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 286 (превышение полномочий) УК РФ, также на скамье подсудимых оказались его предполагаемые пособники Роман Щедров и Людмила Понкратова.
"Суд признал Гриценко Ю.Н. виновным в совершении инкриминируемых преступлений. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, со штрафом в размере 700 тысяч рублей, с лишением права занимать руководящие должности в органах государственной власти на срок 2 года. Назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 4 года", - сообщает пресс-служба со ссылкой на приговор.
По версии обвинения, Гриценко организовал возведение нежилых строений на участке в Краснодаре и распорядился, чтобы здания по конструкции были схожи с жилыми домами, а позднее оформил их как жилые помещения. Как сообщал при оглашении обвинительного заключения представитель прокуратуры, в связи с регистрацией прав на эти "жилые дома" мэрия продала участок супруге Гриценко путём выкупа без торгов (в таком случае применяется особый порядок расчёта цены), в результате участок стоимостью более 41 миллиона рублей был продан за 374 тысячи.
Обвинения Гриценко в превышении полномочий основываются на его действиях в 2016 году, когда он был вице-губернатором, и касаются строительства перинатального центра в Сочи. По версии следствия, Гриценко дал госучреждению "Краснодаркрайгосэкспертиза" незаконные указания распорядиться 200 миллионами рублей, впоследствии "зависшими" в банке с отозванной лицензией. По этому обвинению на скамье подсудимых также оказались экс-директор учреждения Понкратова и бывший помощник Гриценко Щедров.
В судебном заседании Гриценко виновным себя не признал. Понкратова и Щедров также получили условные сроки – по два года, добавляется в релизе.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Гриценко занимал пост вице-губернатора Краснодарского края с октября 2015 по май 2017 года.