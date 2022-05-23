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Россиянам назвали ключ к избавлению от "пивного живота" - РИА Новости, 23.05.2022
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Россиянам назвали ключ к избавлению от "пивного живота"
Россиянам назвали ключ к избавлению от "пивного живота" - РИА Новости, 23.05.2022
Россиянам назвали ключ к избавлению от "пивного живота"
Что считают "пивным животом" медики, почему появляется это отклонение от нормы и как от него избавиться, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T02:15
2022-05-23T02:16
общество
андрей демин
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Что считают "пивным животом" медики, почему появляется это отклонение от нормы и как от него избавиться, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук Андрей Демин.В обиходе "пивным животом" называют особый тип ожирения, отметил профессор, кандидат медицинских наук, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин. Медики рассматривают это нарушение здоровья как серьезный фактор риска, добавил он.По мнению медика, "пивной живот" в большинстве случаев становится следствием особого стереотипа поведения, который формируется вместе с привычкой употреблять алкоголь перед телевизором."Появление этого типа ожирения у мужчин, которые увлекаются алкоголем, связано с тем, что у нас создалась культура, когда люди пьют и закусывают, сидя перед телевизором. При этом не расходуются калории, и у людей формируется неправильный стереотип поведения", – пояснил Демин.Человек, регулярно употребляющий пиво, вряд ли найдет в себе силы для активного образа жизни, полагает медик."Пока человек употребляет пиво, он постепенно раскисает. В таком состоянии он не хочет двигаться. Это очень плохое состояние", – предупредил Демин.Единственный способ решить проблему – отказаться от пива, уверен он. По словам медика, это поможет вернуть бодрость и снизить аппетит."Ключом к решению проблемы "пивного живота" является отказ от этого вида алкоголя", – подчеркнул Андрей Демин в интервью радио Sputnik.А лучше вообще перестать употреблять спиртные напитки, потому что трезвость способствует продлению жизни и улучшению ее качества, заключил он.
https://ria.ru/20220316/pivo-1778365658.html
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общество, андрей демин, здоровье - общество
02:15 23.05.2022 (обновлено: 02:16 23.05.2022)
 
Россиянам назвали ключ к избавлению от "пивного живота"

Медик Демин назвал единственным способом избавиться от "пивного живота" отказ от алкоголя

© Flickr / question_everythingПолный мужчина
Полный мужчина - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© Flickr / question_everything
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Что считают "пивным животом" медики, почему появляется это отклонение от нормы и как от него избавиться, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук Андрей Демин.
В обиходе "пивным животом" называют особый тип ожирения, отметил профессор, кандидат медицинских наук, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин. Медики рассматривают это нарушение здоровья как серьезный фактор риска, добавил он.
"Если говорить по-научному, то это называется абдоминальный тип ожирения. При нем отложение жира происходит в основном в районе талии. Это очень неблагоприятное явление, оно связано с большими рисками для здоровья и жизни", – сказал Демин.
По мнению медика, "пивной живот" в большинстве случаев становится следствием особого стереотипа поведения, который формируется вместе с привычкой употреблять алкоголь перед телевизором.
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"Появление этого типа ожирения у мужчин, которые увлекаются алкоголем, связано с тем, что у нас создалась культура, когда люди пьют и закусывают, сидя перед телевизором. При этом не расходуются калории, и у людей формируется неправильный стереотип поведения", – пояснил Демин.
Человек, регулярно употребляющий пиво, вряд ли найдет в себе силы для активного образа жизни, полагает медик.
"Пока человек употребляет пиво, он постепенно раскисает. В таком состоянии он не хочет двигаться. Это очень плохое состояние", – предупредил Демин.
Единственный способ решить проблему – отказаться от пива, уверен он. По словам медика, это поможет вернуть бодрость и снизить аппетит.
"Ключом к решению проблемы "пивного живота" является отказ от этого вида алкоголя", – подчеркнул Андрей Демин в интервью радио Sputnik.
А лучше вообще перестать употреблять спиртные напитки, потому что трезвость способствует продлению жизни и улучшению ее качества, заключил он.
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