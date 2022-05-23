https://ria.ru/20220523/zhivot-1790064381.html

Россиянам назвали ключ к избавлению от "пивного живота"

Россиянам назвали ключ к избавлению от "пивного живота" - РИА Новости, 23.05.2022

Россиянам назвали ключ к избавлению от "пивного живота"

Что считают "пивным животом" медики, почему появляется это отклонение от нормы и как от него избавиться, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T02:15

2022-05-23T02:15

2022-05-23T02:16

общество

андрей демин

здоровье - общество

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Что считают "пивным животом" медики, почему появляется это отклонение от нормы и как от него избавиться, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук Андрей Демин.В обиходе "пивным животом" называют особый тип ожирения, отметил профессор, кандидат медицинских наук, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин. Медики рассматривают это нарушение здоровья как серьезный фактор риска, добавил он.По мнению медика, "пивной живот" в большинстве случаев становится следствием особого стереотипа поведения, который формируется вместе с привычкой употреблять алкоголь перед телевизором."Появление этого типа ожирения у мужчин, которые увлекаются алкоголем, связано с тем, что у нас создалась культура, когда люди пьют и закусывают, сидя перед телевизором. При этом не расходуются калории, и у людей формируется неправильный стереотип поведения", – пояснил Демин.Человек, регулярно употребляющий пиво, вряд ли найдет в себе силы для активного образа жизни, полагает медик."Пока человек употребляет пиво, он постепенно раскисает. В таком состоянии он не хочет двигаться. Это очень плохое состояние", – предупредил Демин.Единственный способ решить проблему – отказаться от пива, уверен он. По словам медика, это поможет вернуть бодрость и снизить аппетит."Ключом к решению проблемы "пивного живота" является отказ от этого вида алкоголя", – подчеркнул Андрей Демин в интервью радио Sputnik.А лучше вообще перестать употреблять спиртные напитки, потому что трезвость способствует продлению жизни и улучшению ее качества, заключил он.

https://ria.ru/20220316/pivo-1778365658.html

https://ria.ru/20211124/pivo-1760521936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, андрей демин, здоровье - общество