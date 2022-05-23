https://ria.ru/20220523/zerno-1790131855.html

Москва призвала отменить санкции для решения проблемы с украинским зерном

Москва призвала отменить санкции для решения проблемы с украинским зерном - РИА Новости, 23.05.2022

Москва призвала отменить санкции для решения проблемы с украинским зерном

Для решения вопроса поставок зерна на мировые рынки, в том числе украинского, нужно отменить все санкции, направленные против российского экспорта, заявил... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T12:37

2022-05-23T12:37

2022-05-23T12:58

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россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Для решения вопроса поставок зерна на мировые рынки, в том числе украинского, нужно отменить все санкции, направленные против российского экспорта, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Нужно отменить все рестриктивные меры, которые были введены против российского экспорта. И когда нам говорят, что эти санкции не затрагивают продовольствие и удобрения, это не так. Есть вопросы, связанные с оплатой этих поставок, есть вопросы, связанные со страховками, с доступом российских судов в европейские и другие порты, а европейских судов в наши порты", - сказал Руденко журналистам."Поэтому этот вопрос должен решаться комплексно", - добавил замминистра.Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. Там добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что зерно с Украины, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. По его словам, у России есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран - так Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.Россия не является источником угрозы глобального голода, всему виной санкции, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220519/evropeytsy-1789405218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)