12:37 23.05.2022 (обновлено: 12:58 23.05.2022)
Москва призвала отменить санкции для решения проблемы с украинским зерном
МИД: Москва призвала отменить санкции для решения проблемы с поставками украинского зерна
Уборка озимой пшеницы. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Для решения вопроса поставок зерна на мировые рынки, в том числе украинского, нужно отменить все санкции, направленные против российского экспорта, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Нужно отменить все рестриктивные меры, которые были введены против российского экспорта. И когда нам говорят, что эти санкции не затрагивают продовольствие и удобрения, это не так. Есть вопросы, связанные с оплатой этих поставок, есть вопросы, связанные со страховками, с доступом российских судов в европейские и другие порты, а европейских судов в наши порты", - сказал Руденко журналистам.
"Поэтому этот вопрос должен решаться комплексно", - добавил замминистра.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. Там добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.
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Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что зерно с Украины, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. По его словам, у России есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран - так Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
Россия не является источником угрозы глобального голода, всему виной санкции, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.