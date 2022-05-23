https://ria.ru/20220523/zerno-1790126340.html
Россия не препятствует вывозу украинского зерна в Польшу
Россия не препятствует вывозу украинского зерна в Польшу - РИА Новости, 23.05.2022
Россия не препятствует вывозу украинского зерна в Польшу
Россия не мешает Украине вывозить зерно в Польшу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T12:19
2022-05-23T12:19
2022-05-23T12:47
дмитрий песков
экономика
украина
польша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746871245_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_e47d3803025056c2f768a3588d48a371.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия не мешает Украине вывозить зерно в Польшу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Российская сторона совершенно не мешает Украине вывозить по железной дороге зерно в Польшу: оттуда же идут эшелоны с оружием, никто им не мешает вывозить на этих же эшелонах обратно зерно. То, что касается морского способа транспортировки. Мы говорим, что не мы являемся источником этой проблемы, а по альтернативным маршрутам с нашей стороны, опять же не мы являемся источником проблемы, которые ведут к угрозе мирового голода", - сказал Песков журналистам.По его словам, президент РФ уже говорил, что установленные санкционные ограничения привели к тому обвалу, который сейчас наблюдается на рынке, к этому же привели и действия Украины по минированию акватории, которые сделали морской путь небезопасным. "Для того, чтобы навигация была возобновлена, нужны специальные меры. Вот об этом говорил президент", - напомнил Песков.Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. Там добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что зерно с Украины, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. По его словам, у России есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран - так Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
https://ria.ru/20220523/zerno-1789808330.html
украина
польша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746871245_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_27a25cca1c59f925c1a784cafd04db9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, экономика, украина, польша, россия
12:19 23.05.2022 (обновлено: 12:47 23.05.2022)
Россия не препятствует вывозу украинского зерна в Польшу
Песков: Россия не препятствует вывозу украинского зерна в Польшу
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия не мешает Украине вывозить зерно в Польшу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Российская сторона совершенно не мешает Украине вывозить по железной дороге зерно в Польшу: оттуда же идут эшелоны с оружием, никто им не мешает вывозить на этих же эшелонах обратно зерно. То, что касается морского способа транспортировки. Мы говорим, что не мы являемся источником этой проблемы, а по альтернативным маршрутам с нашей стороны, опять же не мы являемся источником проблемы, которые ведут к угрозе мирового голода", - сказал Песков журналистам.
По его словам, президент РФ уже говорил, что установленные санкционные ограничения привели к тому обвалу, который сейчас наблюдается на рынке, к этому же привели и действия Украины по минированию акватории, которые сделали морской путь небезопасным. "Для того, чтобы навигация была возобновлена, нужны специальные меры. Вот об этом говорил президент", - напомнил Песков.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. Там добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина
вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы
альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.
Постпред РФ
при ООН Василий Небензя
заявил, что зерно с Украины, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю
. По его словам, у России есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран - так Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.