https://ria.ru/20220523/zerno-1790126340.html

Россия не препятствует вывозу украинского зерна в Польшу

Россия не препятствует вывозу украинского зерна в Польшу - РИА Новости, 23.05.2022

Россия не препятствует вывозу украинского зерна в Польшу

Россия не мешает Украине вывозить зерно в Польшу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T12:19

2022-05-23T12:19

2022-05-23T12:47

дмитрий песков

экономика

украина

польша

россия

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия не мешает Украине вывозить зерно в Польшу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Российская сторона совершенно не мешает Украине вывозить по железной дороге зерно в Польшу: оттуда же идут эшелоны с оружием, никто им не мешает вывозить на этих же эшелонах обратно зерно. То, что касается морского способа транспортировки. Мы говорим, что не мы являемся источником этой проблемы, а по альтернативным маршрутам с нашей стороны, опять же не мы являемся источником проблемы, которые ведут к угрозе мирового голода", - сказал Песков журналистам.По его словам, президент РФ уже говорил, что установленные санкционные ограничения привели к тому обвалу, который сейчас наблюдается на рынке, к этому же привели и действия Украины по минированию акватории, которые сделали морской путь небезопасным. "Для того, чтобы навигация была возобновлена, нужны специальные меры. Вот об этом говорил президент", - напомнил Песков.Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. Там добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что зерно с Украины, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. По его словам, у России есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран - так Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.

https://ria.ru/20220523/zerno-1789808330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, экономика, украина, польша, россия