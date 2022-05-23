https://ria.ru/20220523/zerno-1789808330.html

Запад оставит Украину без хлеба. На что Киев променял зерно

Запад оставит Украину без хлеба. На что Киев променял зерно - РИА Новости, 23.05.2022

Запад оставит Украину без хлеба. На что Киев променял зерно

На Украине заблокировано около 25 миллионов тонн зерна. Запад вызвался помочь: вывезти предлагают американцы, европейцы и канадцы. Обещают отправить в... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T08:00

2022-05-23T08:00

2022-05-23T10:43

экономика

цены на нефть

жозеп боррель

украина

евросоюз

санкции в отношении россии

китай

россия

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Ирина Красикова. На Украине заблокировано около 25 миллионов тонн зерна. Запад вызвался помочь: вывезти предлагают американцы, европейцы и канадцы. Обещают отправить в голодающие страны Африки и Ближнего Востока, однако есть сомнения. Кто заработает на поставках, а кто останется без хлеба — разбиралось РИА Новости.Обходными путямиГлобальные сырьевые рынки лихорадит: кризис может стать крупнейшим с 70-х, предупреждает Всемирный банк. Цены сельхозпродукции растут как на дрожжах — котировки на пшеницу превысили 456 евро за тонну.Сказались перебои поставок с Украины, которая до начала спецоперации занимала пятое место по экспорту злака. Основные покупатели — государства Африки и Ближнего Востока.В основном сырье перевозили по морю, но из-за блокады портов в стране застряли около 25 миллионов тонн зерновых.На время нашли иной путь — отправляют по Дунаю в Румынию. Там товар отгружают на морские суда, дальше везут в ЕС. "Так, как мы понимаем, Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение", — заявил поспред России при ООН Василий Небензя.В Москве подозревают, что вывезенное сырье остается в Европе и до нуждающихся не доходит.ЕС готовит подушку безопасности, поясняют аналитики. Обеспечат внутренний рынок, а оставшееся отправят в третьи страны.Альтернативная схема увеличила объем поставок, но этого недостаточно. Возможность речных портов — не более десяти процентов от морского оборота.Поэтому западные политики ломают голову, как вывезти сырье с Украины. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обещает опустошить склады.Однако заполнить их будет нечем. Посевная на Украине прошла не полностью, и урожай будет на 20-30 процентов меньше обычного. В прошлом году собрали свыше 84 миллионов тонн зерновых.Помимо европейцев, глаз на украинское сырье положили американцы.Отмашки для погрузки ждут канадские моряки. "Нужно, чтобы мир получил эти зерновые. Если этого не произойдет, миллионам людей грозит голод", — заявила на встрече министров G7 глава МИД Канады Мелани Жоли.В ООН бьют тревогу: одна пятая часть человечества столкнется с нищетой.Опасения понятны: Украина экспортирует не только пшеницу. Страна — четвертая в мире по поставкам кукурузы, в 2021-м отгрузили около 23 миллионов тонн. Примерно 55 процентов экспорта — в ЕС, еще около 30 — в Китай и Южную Корею. Оставшийся небольшой объем — в другие государства.Оставить про запасВ кризисе на продовольственных рынках "Большая семерка" обвиняет Россию — якобы она препятствует аграрному экспорту из Украины и не пропускает баржи с продовольствием. А в результате взлетают цены.На самом деле Киев продолжает блокировать в портах Николаева, Херсона, Черноморска, Мариуполя, Очакова, Одессы и Южного 75 иностранных судов из 17 государств, утверждает Василий Небензя. По его словам, именно Украина заминировала акваторию.Россия неоднократно предлагала Украине отправить товар через гуманитарные коридоры. Но Киев не идет на сотрудничество, отметил ранее министр иностранных дел Сергей Лавров.В Китае претензии Запада называют провокацией. "Это новый предлог для дальнейших санкций против Москвы", — считает научный сотрудник Института развития сельских районов Китайской академии общественных наук Ху Бинчуань.В мае беда пришла откуда не ждали. Индия — второй после Китая производитель пшеницы — ограничила экспорт злака. Вынудила аномальная жара, из-за которой пострадал урожай.Планировали в 2022-2023-х продать рекордные десять миллионов тонн. Годом ранее — семь миллионов, из них половину закупил Бангладеш. Но от задуманного пришлось отказаться. На этом фоне цена на пшеницу в Европе взлетела до 438,25 евро за тонну."Индии нужно прежде всего прокормить себя, а уже после думать о других. Поэтому восполнить выпадающие украинские объемы не получится", — предупреждает Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.Теперь импортеры вынуждены искать альтернативных поставщиков, однако на фоне дорожающих сельхозкультур это непросто.Нечем делитьсяЗапад стоит на своем: во всем виновата Москва. Страны G7 создают "зерновой" альянс, чтобы обеспечить мир продовольствием. В планах — обойти блокаду украинских портов Россией.США, Канада, Франция, Германия — ключевые экспортеры, которые вполне могли бы спасти мир от голода.Вопрос — готовы ли они делиться с нуждающимися.От рисков никто не застрахован. Например, в Америке стремительно дорожает дизельное топливо, а на нем работают сельскохозяйственная техника, грузовики, промышленное оборудование.Цены достигли рекордных пяти с половиной долларов за галлон. При этом запасы сократились — по всей стране они упали на 43 процента с 2020-го. Отсюда рост стоимости продуктов.Ситуацию усугубляют санкции, которые не дают поддержать сельхозпроизводство. ЕС отказался от удобрений из России, которая входит в тройку крупнейших поставщиков карбамида, аммиака, аммиачной селитры.Но это ничуть не помешало Евросоюзу ограничить импорт. Теперь там ожидают урожай вдвое меньше.И обратиться некуда — все стараются как можно больше оставить для себя. Например, КНР работает про запас: наращивает закупки, чтобы обеспечить продовольственную безопасность.Между тем зерно — это не только хлеб и макароны: львиная доля идет на корма для скота. Так же и с кукурузой.В свое время в России чуть не исчезла мясная промышленность — нечем было кормить коров, каждую осень животных пускали под нож.Птицеводство тоже держится на зерне и кукурузе. Поэтому, когда дорожают эти культуры, взлетают цены на мясо и молочку.Заместить УкраинуФранцузская LeFigaro напоминает: проблема с пшеницей в 2007-м спровоцировала голодные бунты в 37 странах. Все вылилось в "арабскую весну". Но тогда культура стоила 240 евро за тонну. Сейчас — свыше 450, и это еще не предел.Подливает масла в огонь инфляция: в Германии в апреле она ускорилась почти до семи с половиной процентов. В Минэкономики ФРГ заявили, что страну накрывает "новая бедность". Почти каждый седьмой немец сталкивается с финансовыми трудностями.В Великобритании цены взлетают еще больше. В прошлом месяце — на девять процентов. Такого британцы не видели последние 40 лет.Скорее всего, западные страны забудут о голодающих, прогнозируют аналитики. В приоритете — внутренний рынок.Частично заместить украинскую пшеницу может Россия. В 2022 году ожидают рекордный сбор пшеницы — 87 миллионов тонн. Урожай по зерну — 130 миллионов тонн.Страна остается надежным поставщиком, отмечает министр экономического развития Максим Решетников. "В марте — апреле нарастили экспорт пшеницы в нейтральные государства и даже в те, которые наложили на нас санкции", — сказал он.В прошлом году, несмотря на общемировое снижение поставок продовольствия, Россия отгрузила 30 миллионов тонн в сто стран. Больше всего — в Турцию, Египет, Южную Азию.

https://ria.ru/20220425/produkty-1784995965.html

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китай

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Ирина Бадмаева

Ирина Бадмаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Бадмаева

экономика, цены на нефть, жозеп боррель, украина, евросоюз, санкции в отношении россии, китай, россия, сергей лавров