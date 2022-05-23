https://ria.ru/20220523/zelenskiy-1790213725.html
"Верни еду на стол!" Просьба Зеленского в Давосе взбесила американцев
"Верни еду на стол!" Просьба Зеленского в Давосе взбесила американцев - РИА Новости, 23.05.2022
"Верни еду на стол!" Просьба Зеленского в Давосе взбесила американцев
Американские пользователи Twitter активно обсуждают просьбу президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего на международном экономическом форуме в Давосе... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T16:56
2022-05-23T16:56
2022-05-23T17:36
в мире
джо байден
давос
сша
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Американские пользователи Twitter активно обсуждают просьбу президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего на международном экономическом форуме в Давосе ужесточить санкции против России. "Прекрати конфликт немедленно и верни людям еду на стол!" — призвал другой комментатор."Это он дает советы остальному миру, как лишить американцев денег?" — задался вопросом MichaelW."Кажется, Давос только что стал расчетным банком для Киева", — сыронизировал другой пользователь."Украинец обращается к миру, который находится в экономическом аду. У него все хорошо, ведь он только что получил 40 миллиардов долларов от американских налогоплательщиков", — возмутился JerryHaleyI.Ранее в понедельник Зеленский по видеосвязи обратился к участникам Давосского форума. Среди прочего он призвал мировые страны создать прецедент и принять участие во восстановлении Украины.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и продажу высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили российские активы. Многие компании прекратили деятельность на территории страны. В Кремле происходящее назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Нарушение цепочек поставок уже привело к экономическим проблемам в США и Европе, столкнувшимся с ростом цен на топливо и продукты питания.
https://ria.ru/20220501/davos-1786363554.html
https://ria.ru/20220523/sanktsii-1790198707.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, давос, сша, украина, владимир зеленский
16:56 23.05.2022 (обновлено: 17:36 23.05.2022)
"Верни еду на стол!" Просьба Зеленского в Давосе взбесила американцев
Пользователей Twitter из США возмутила просьба президента Украины Зеленского в Давосе
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости.
Американские пользователи Twitter
активно обсуждают просьбу президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего на международном экономическом форуме в Давосе ужесточить санкции против России.
"Так устал видеть этого человека по телевизору. Он надел военную форму на одну фотосессию, чтобы привлечь к себе внимание. Теперь его показывают по ящику больше, чем Джо Байдена", — написал The Crypto King.
"Прекрати конфликт немедленно и верни людям еду на стол!" — призвал другой комментатор.
"Это он дает советы остальному миру, как лишить американцев денег?" — задался вопросом MichaelW.
"Кажется, Давос
только что стал расчетным банком для Киева", — сыронизировал другой пользователь.
"Украинец обращается к миру, который находится в экономическом аду. У него все хорошо, ведь он только что получил 40 миллиардов долларов от американских налогоплательщиков", — возмутился JerryHaleyI.
Ранее в понедельник Зеленский по видеосвязи обратился к участникам Давосского форума. Среди прочего он призвал мировые страны создать прецедент и принять участие во восстановлении Украины.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и продажу высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили российские активы. Многие компании прекратили деятельность на территории страны. В Кремле происходящее назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Нарушение цепочек поставок уже привело к экономическим проблемам в США и Европе, столкнувшимся с ростом цен на топливо и продукты питания.