https://ria.ru/20220523/zelenskiy-1790213725.html

"Верни еду на стол!" Просьба Зеленского в Давосе взбесила американцев

"Верни еду на стол!" Просьба Зеленского в Давосе взбесила американцев - РИА Новости, 23.05.2022

"Верни еду на стол!" Просьба Зеленского в Давосе взбесила американцев

Американские пользователи Twitter активно обсуждают просьбу президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего на международном экономическом форуме в Давосе... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T16:56

2022-05-23T16:56

2022-05-23T17:36

в мире

джо байден

давос

сша

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Американские пользователи Twitter активно обсуждают просьбу президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего на международном экономическом форуме в Давосе ужесточить санкции против России. "Прекрати конфликт немедленно и верни людям еду на стол!" — призвал другой комментатор."Это он дает советы остальному миру, как лишить американцев денег?" — задался вопросом MichaelW."Кажется, Давос только что стал расчетным банком для Киева", — сыронизировал другой пользователь."Украинец обращается к миру, который находится в экономическом аду. У него все хорошо, ведь он только что получил 40 миллиардов долларов от американских налогоплательщиков", — возмутился JerryHaleyI.Ранее в понедельник Зеленский по видеосвязи обратился к участникам Давосского форума. Среди прочего он призвал мировые страны создать прецедент и принять участие во восстановлении Украины.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и продажу высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили российские активы. Многие компании прекратили деятельность на территории страны. В Кремле происходящее назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Нарушение цепочек поставок уже привело к экономическим проблемам в США и Европе, столкнувшимся с ростом цен на топливо и продукты питания.

https://ria.ru/20220501/davos-1786363554.html

https://ria.ru/20220523/sanktsii-1790198707.html

давос

сша

украина

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, джо байден, давос, сша, украина, владимир зеленский