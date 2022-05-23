https://ria.ru/20220523/zarplata-1790074043.html

Россияне рассказали, сколько должны зарабатывать пожарные

Россияне рассказали, сколько должны зарабатывать пожарные - РИА Новости, 23.05.2022

Россияне рассказали, сколько должны зарабатывать пожарные

Большинство россиян (57%) считают, что пожарные и спасатели должны зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T08:23

2022-05-23T08:23

2022-05-23T08:23

общество

headhunter

россия

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Большинство россиян (57%) считают, что пожарные и спасатели должны зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости.По данным исследования, треть (34%) опрошенных считают, что достойная оплата труда таких специалистов находится в границах от 61 до 100 тысяч рублей, а 6% назвали цифру в 30-60 тысяч рублей. Лишь 0,4% опрошенных согласились с тем, что труд пожарных и спасателей можно оценить в 30 тысяч рублей и меньше.Больше всего тех, кто считает достойной зарплатой для пожарных и спасателей 100 тысяч рублей и больше, оказалось в Москве (71%), Санкт-Петербурге (63%) и Подмосковье (61%). Реже всего такого мнения придерживаются в Саратовской области (32%).Среди представителей разных профессий чаще других максимальную зарплату для пожарных и спасателей выбирали представители искусства и медиа (74%), а также ИТ-специалисты (64%), реже всех – производственный и рабочий персонал (по 40%).По данным HeadHunter, с начала года в России было открыто более 1,1 тысячи вакансий пожарных и 500 вакансий спасателей. Средняя предлагаемая зарплата составляет 37,9 тысячи рублей и 32,6 тысячи соответственно. Только 14% таких вакансий предлагают заработную плату от 60 тысяч рублей.Исследование проводилось в конце апреля – начале мая среди 2 376 российских соискателей.

https://ria.ru/20220522/indeksatsiya-1789865057.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, headhunter, россия