https://ria.ru/20220523/zarplata-1790074043.html
Россияне рассказали, сколько должны зарабатывать пожарные
Россияне рассказали, сколько должны зарабатывать пожарные - РИА Новости, 23.05.2022
Россияне рассказали, сколько должны зарабатывать пожарные
Большинство россиян (57%) считают, что пожарные и спасатели должны зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T08:23
2022-05-23T08:23
2022-05-23T08:23
общество
headhunter
россия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Большинство россиян (57%) считают, что пожарные и спасатели должны зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости.По данным исследования, треть (34%) опрошенных считают, что достойная оплата труда таких специалистов находится в границах от 61 до 100 тысяч рублей, а 6% назвали цифру в 30-60 тысяч рублей. Лишь 0,4% опрошенных согласились с тем, что труд пожарных и спасателей можно оценить в 30 тысяч рублей и меньше.Больше всего тех, кто считает достойной зарплатой для пожарных и спасателей 100 тысяч рублей и больше, оказалось в Москве (71%), Санкт-Петербурге (63%) и Подмосковье (61%). Реже всего такого мнения придерживаются в Саратовской области (32%).Среди представителей разных профессий чаще других максимальную зарплату для пожарных и спасателей выбирали представители искусства и медиа (74%), а также ИТ-специалисты (64%), реже всех – производственный и рабочий персонал (по 40%).По данным HeadHunter, с начала года в России было открыто более 1,1 тысячи вакансий пожарных и 500 вакансий спасателей. Средняя предлагаемая зарплата составляет 37,9 тысячи рублей и 32,6 тысячи соответственно. Только 14% таких вакансий предлагают заработную плату от 60 тысяч рублей.Исследование проводилось в конце апреля – начале мая среди 2 376 российских соискателей.
https://ria.ru/20220522/indeksatsiya-1789865057.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, headhunter, россия
Россияне рассказали, сколько должны зарабатывать пожарные
HeadHunter: большинство россиян считают, что пожарные должны получать от ста тысяч рублей
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Большинство россиян (57%) считают, что пожарные и спасатели должны зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости.
По данным исследования, треть (34%) опрошенных считают, что достойная оплата труда таких специалистов находится в границах от 61 до 100 тысяч рублей, а 6% назвали цифру в 30-60 тысяч рублей. Лишь 0,4% опрошенных согласились с тем, что труд пожарных и спасателей можно оценить в 30 тысяч рублей и меньше.
Больше всего тех, кто считает достойной зарплатой для пожарных и спасателей 100 тысяч рублей и больше, оказалось в Москве
(71%), Санкт-Петербурге
(63%) и Подмосковье
(61%). Реже всего такого мнения придерживаются в Саратовской области
(32%).
Среди представителей разных профессий чаще других максимальную зарплату для пожарных и спасателей выбирали представители искусства и медиа (74%), а также ИТ-специалисты (64%), реже всех – производственный и рабочий персонал (по 40%).
По данным HeadHunter
, с начала года в России
было открыто более 1,1 тысячи вакансий пожарных и 500 вакансий спасателей. Средняя предлагаемая зарплата составляет 37,9 тысячи рублей и 32,6 тысячи соответственно. Только 14% таких вакансий предлагают заработную плату от 60 тысяч рублей.
Исследование проводилось в конце апреля – начале мая среди 2 376 российских соискателей.