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Россияне рассказали, сколько должны зарабатывать пожарные - РИА Новости, 23.05.2022
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Россияне рассказали, сколько должны зарабатывать пожарные
Россияне рассказали, сколько должны зарабатывать пожарные - РИА Новости, 23.05.2022
Россияне рассказали, сколько должны зарабатывать пожарные
Большинство россиян (57%) считают, что пожарные и спасатели должны зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T08:23
2022-05-23T08:23
общество
headhunter
россия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Большинство россиян (57%) считают, что пожарные и спасатели должны зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости.По данным исследования, треть (34%) опрошенных считают, что достойная оплата труда таких специалистов находится в границах от 61 до 100 тысяч рублей, а 6% назвали цифру в 30-60 тысяч рублей. Лишь 0,4% опрошенных согласились с тем, что труд пожарных и спасателей можно оценить в 30 тысяч рублей и меньше.Больше всего тех, кто считает достойной зарплатой для пожарных и спасателей 100 тысяч рублей и больше, оказалось в Москве (71%), Санкт-Петербурге (63%) и Подмосковье (61%). Реже всего такого мнения придерживаются в Саратовской области (32%).Среди представителей разных профессий чаще других максимальную зарплату для пожарных и спасателей выбирали представители искусства и медиа (74%), а также ИТ-специалисты (64%), реже всех – производственный и рабочий персонал (по 40%).По данным HeadHunter, с начала года в России было открыто более 1,1 тысячи вакансий пожарных и 500 вакансий спасателей. Средняя предлагаемая зарплата составляет 37,9 тысячи рублей и 32,6 тысячи соответственно. Только 14% таких вакансий предлагают заработную плату от 60 тысяч рублей.Исследование проводилось в конце апреля – начале мая среди 2 376 российских соискателей.
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общество, headhunter, россия
08:23 23.05.2022
 
Россияне рассказали, сколько должны зарабатывать пожарные

HeadHunter: большинство россиян считают, что пожарные должны получать от ста тысяч рублей

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкПожарные расчеты во время учений подразделений МЧС РФ
Пожарные расчеты во время учений подразделений МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Пожарные расчеты во время учений подразделений МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Большинство россиян (57%) считают, что пожарные и спасатели должны зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости.
По данным исследования, треть (34%) опрошенных считают, что достойная оплата труда таких специалистов находится в границах от 61 до 100 тысяч рублей, а 6% назвали цифру в 30-60 тысяч рублей. Лишь 0,4% опрошенных согласились с тем, что труд пожарных и спасателей можно оценить в 30 тысяч рублей и меньше.
Больше всего тех, кто считает достойной зарплатой для пожарных и спасателей 100 тысяч рублей и больше, оказалось в Москве (71%), Санкт-Петербурге (63%) и Подмосковье (61%). Реже всего такого мнения придерживаются в Саратовской области (32%).
Среди представителей разных профессий чаще других максимальную зарплату для пожарных и спасателей выбирали представители искусства и медиа (74%), а также ИТ-специалисты (64%), реже всех – производственный и рабочий персонал (по 40%).
Бухгалтер - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 01:15
Юрист объяснил, как добиться положенной индексации зарплаты
По данным HeadHunter, с начала года в России было открыто более 1,1 тысячи вакансий пожарных и 500 вакансий спасателей. Средняя предлагаемая зарплата составляет 37,9 тысячи рублей и 32,6 тысячи соответственно. Только 14% таких вакансий предлагают заработную плату от 60 тысяч рублей.
Исследование проводилось в конце апреля – начале мая среди 2 376 российских соискателей.
 
ОбществоHeadHunterРоссия
 
 
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