https://ria.ru/20220523/zakhoroneniya-1790081859.html
Глава МИД Мали раскритиковал доводы Франции по захоронениям в Госси
Глава МИД Мали раскритиковал доводы Франции по захоронениям в Госси - РИА Новости, 23.05.2022
Глава МИД Мали раскритиковал доводы Франции по захоронениям в Госси
Глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил в интервью РИА Новости, что военная прокуратура расследует дело о захоронениях в районе французской базы, доводы Франции по... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T09:24
2022-05-23T09:24
2022-05-23T11:57
в мире
мали
франция
абдулай диоп
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил в интервью РИА Новости, что военная прокуратура расследует дело о захоронениях в районе французской базы, доводы Франции по ситуации - пример грубой пропаганды."Ситуация в Госси – пример грубой пропаганды, которая ничем не подтверждается. На следующий день после того, как французская армия покинула базу в Госси, мы обнаружили захоронение с телами в таком состоянии, которое не может не свидетельствовать о том, что эти тела были захоронены уже давно. И теперь нам показывают фотографии, где якобы видны русские, белые люди. Нас это ни в чем не убеждает", - сказал глава МИД."Сейчас проводится расследование военной прокуратурой, мы ждем результаты. К счастью для нас, малийское население очень хорошо информировано, оно знает, что происходит. Нас не удастся провести", - заверил он.Ранее СМИ сообщали, что 20 апреля вооруженные силы Мали вошли на военную базу французских сил операции "Бархана" в Госси и обнаружили массовое захоронение. В свою очередь французские власти отрицают причастность к захоронениям и называют это "инсценировкой россиян".Французская армия пытается скрыть массовые захоронения в Мали, за которые она несет ответственность, заявил РИА Новости член национального переходного совета Мали Абубакар Сидики Фомба.Ранее Елисейский дворец сообщал, что Франция, ее европейские союзники по операции "Такуба" и Канада решили инициировать скоординированный вывод войск из Мали из-за несогласия с переходными властями этой страны. Вывод французских войск из Мали займет от четырех до шести месяцев, заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. После этого правительство Мали призвало Францию вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба", "без промедлений" и под контролем малийских властей.Читайте полный текст интервью >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Глава МИД Мали о массовом захоронении в районе Госси после ухода французской армии
Глава МИД Мали Диоп рассказал РИА Новости о массовом захоронении, которое было обнаружено недалеко от военной базы в Госси после ухода оттуда французской армии.
2022-05-23T09:24
true
PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мали, франция, абдулай диоп
09:24 23.05.2022 (обновлено: 11:57 23.05.2022)
Глава МИД Мали раскритиковал доводы Франции по захоронениям в Госси
Глава МИД Мали Диоп назвал доводы Франции по захоронениям в Госси грубой пропагандой
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил в интервью РИА Новости, что военная прокуратура расследует дело о захоронениях в районе французской базы, доводы Франции по ситуации - пример грубой пропаганды.
"Ситуация в Госси – пример грубой пропаганды, которая ничем не подтверждается. На следующий день после того, как французская армия покинула базу в Госси, мы обнаружили захоронение с телами в таком состоянии, которое не может не свидетельствовать о том, что эти тела были захоронены уже давно. И теперь нам показывают фотографии, где якобы видны русские, белые люди. Нас это ни в чем не убеждает", - сказал глава МИД.
"Сейчас проводится расследование военной прокуратурой, мы ждем результаты. К счастью для нас, малийское население очень хорошо информировано, оно знает, что происходит. Нас не удастся провести", - заверил он.
Ранее СМИ сообщали, что 20 апреля вооруженные силы Мали
вошли на военную базу французских сил операции "Бархана" в Госси и обнаружили массовое захоронение. В свою очередь французские власти отрицают причастность к захоронениям и называют это "инсценировкой россиян".
Французская армия пытается скрыть массовые захоронения в Мали, за которые она несет ответственность, заявил РИА Новости член национального переходного совета Мали Абубакар Сидики Фомба.
Ранее Елисейский дворец сообщал, что Франция
, ее европейские союзники по операции "Такуба" и Канада
решили инициировать скоординированный вывод войск из Мали из-за несогласия с переходными властями этой страны. Вывод французских войск из Мали займет от четырех до шести месяцев, заявлял президент Франции Эммануэль Макрон
. После этого правительство Мали призвало Францию вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба", "без промедлений" и под контролем малийских властей.