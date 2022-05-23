https://ria.ru/20220523/zakhoroneniya-1790081859.html

Глава МИД Мали раскритиковал доводы Франции по захоронениям в Госси

Глава МИД Мали раскритиковал доводы Франции по захоронениям в Госси - РИА Новости, 23.05.2022

Глава МИД Мали раскритиковал доводы Франции по захоронениям в Госси

Глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил в интервью РИА Новости, что военная прокуратура расследует дело о захоронениях в районе французской базы, доводы Франции по... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T09:24

2022-05-23T09:24

2022-05-23T11:57

в мире

мали

франция

абдулай диоп

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил в интервью РИА Новости, что военная прокуратура расследует дело о захоронениях в районе французской базы, доводы Франции по ситуации - пример грубой пропаганды."Ситуация в Госси – пример грубой пропаганды, которая ничем не подтверждается. На следующий день после того, как французская армия покинула базу в Госси, мы обнаружили захоронение с телами в таком состоянии, которое не может не свидетельствовать о том, что эти тела были захоронены уже давно. И теперь нам показывают фотографии, где якобы видны русские, белые люди. Нас это ни в чем не убеждает", - сказал глава МИД."Сейчас проводится расследование военной прокуратурой, мы ждем результаты. К счастью для нас, малийское население очень хорошо информировано, оно знает, что происходит. Нас не удастся провести", - заверил он.Ранее СМИ сообщали, что 20 апреля вооруженные силы Мали вошли на военную базу французских сил операции "Бархана" в Госси и обнаружили массовое захоронение. В свою очередь французские власти отрицают причастность к захоронениям и называют это "инсценировкой россиян".Французская армия пытается скрыть массовые захоронения в Мали, за которые она несет ответственность, заявил РИА Новости член национального переходного совета Мали Абубакар Сидики Фомба.Ранее Елисейский дворец сообщал, что Франция, ее европейские союзники по операции "Такуба" и Канада решили инициировать скоординированный вывод войск из Мали из-за несогласия с переходными властями этой страны. Вывод французских войск из Мали займет от четырех до шести месяцев, заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. После этого правительство Мали призвало Францию вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба", "без промедлений" и под контролем малийских властей.Читайте полный текст интервью >>

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Глава МИД Мали о массовом захоронении в районе Госси после ухода французской армии Глава МИД Мали Диоп рассказал РИА Новости о массовом захоронении, которое было обнаружено недалеко от военной базы в Госси после ухода оттуда французской армии. 2022-05-23T09:24 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, мали, франция, абдулай диоп