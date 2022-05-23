https://ria.ru/20220523/vystrel-1790220363.html
В Ростовской области мальчик случайно выстрелил себе в живот
В Ростовской области мальчик случайно выстрелил себе в живот - РИА Новости, 23.05.2022
В Ростовской области мальчик случайно выстрелил себе в живот
Полиция организовала проверку после того, как десятилетний мальчик в городе Шахты, по предварительным данным, случайно выстрелил себе в живот из найденного... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T17:18
2022-05-23T17:18
2022-05-23T17:18
происшествия
шахты
ростовская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция организовала проверку после того, как десятилетний мальчик в городе Шахты, по предварительным данным, случайно выстрелил себе в живот из найденного самодельного оружия, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.По его словам, в полицию поступило сообщение из больницы в городе Шахты о том, что к ним доставили десятилетнего ребенка с травмой живота. "Предварительно установлено, что указанную травму несовершеннолетний получил при неосторожном обращении с найденным им на улице самодельным стреляющим устройством", - сказал собеседник агентства.Полиция организовала проверку. "Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - отметил представитель ведомства. Оружие направлено на исследование.
https://ria.ru/20220520/travma-1789640208.html
шахты
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шахты, ростовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
В Ростовской области мальчик случайно выстрелил себе в живот
В Шахтах Ростовской области десятилетний мальчик случайно выстрелил себе в живот