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Байден: IPEF принесет "конкретные выгоды" Индо-Тихоокеанскому региону - РИА Новости, 23.05.2022
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Байден: IPEF принесет "конкретные выгоды" Индо-Тихоокеанскому региону
Байден: IPEF принесет "конкретные выгоды" Индо-Тихоокеанскому региону - РИА Новости, 23.05.2022
Байден: IPEF принесет "конкретные выгоды" Индо-Тихоокеанскому региону
Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио заявил, что Индо-Тихоокеанская экономическая структура (IPEF), о запуске... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T06:21
2022-05-23T06:21
в мире
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япония
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ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио заявил, что Индо-Тихоокеанская экономическая структура (IPEF), о запуске которой будет объявлено позднее в понедельник, принесет "конкретные выгоды" людям в регионе.Трансляция встречи велась телеканалом NHK.США видят IPEF как новую экономическую договоренность XXI века, моделью для решения современных задач: от установления правил цифровой экономики до обеспечения устойчивых цепочек поставок.Новую инициативу США называют попыткой заменить существующее Транстихоокеанское партнерство (ТТП), из которого Америка вышла при президенте Дональде Трампе. При новой администрации США Япония возобновила попытки вернуть Америку в ТТП, но в связи с созданием новой структуры уже объявила о своем намерении тесно сотрудничать "с США для создания экономического порядка, благоприятного для региона и включающего в себя Америку".
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в мире, сша, япония
06:21 23.05.2022
 
Байден: IPEF принесет "конкретные выгоды" Индо-Тихоокеанскому региону

Президент США Байден: IPEF принесет "конкретные выгоды" людям в Индо-Тихоокеанском регионе

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио заявил, что Индо-Тихоокеанская экономическая структура (IPEF), о запуске которой будет объявлено позднее в понедельник, принесет "конкретные выгоды" людям в регионе.
Трансляция встречи велась телеканалом NHK.
"Позже сегодня будет нами будет запущена Индо-Тихоокеанская экономическая структура, целью которой является усиление взаимодействия государств в регионе и принести конкретные выгоды людям в Индо-Тихоокеанском регионе", - подчеркнул президент США.
США видят IPEF как новую экономическую договоренность XXI века, моделью для решения современных задач: от установления правил цифровой экономики до обеспечения устойчивых цепочек поставок.
Новую инициативу США называют попыткой заменить существующее Транстихоокеанское партнерство (ТТП), из которого Америка вышла при президенте Дональде Трампе. При новой администрации США Япония возобновила попытки вернуть Америку в ТТП, но в связи с созданием новой структуры уже объявила о своем намерении тесно сотрудничать "с США для создания экономического порядка, благоприятного для региона и включающего в себя Америку".
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