https://ria.ru/20220523/vygody-1790069664.html

Байден: IPEF принесет "конкретные выгоды" Индо-Тихоокеанскому региону

Байден: IPEF принесет "конкретные выгоды" Индо-Тихоокеанскому региону - РИА Новости, 23.05.2022

Байден: IPEF принесет "конкретные выгоды" Индо-Тихоокеанскому региону

Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио заявил, что Индо-Тихоокеанская экономическая структура (IPEF), о запуске... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T06:21

2022-05-23T06:21

2022-05-23T06:21

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ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио заявил, что Индо-Тихоокеанская экономическая структура (IPEF), о запуске которой будет объявлено позднее в понедельник, принесет "конкретные выгоды" людям в регионе.Трансляция встречи велась телеканалом NHK.США видят IPEF как новую экономическую договоренность XXI века, моделью для решения современных задач: от установления правил цифровой экономики до обеспечения устойчивых цепочек поставок.Новую инициативу США называют попыткой заменить существующее Транстихоокеанское партнерство (ТТП), из которого Америка вышла при президенте Дональде Трампе. При новой администрации США Япония возобновила попытки вернуть Америку в ТТП, но в связи с созданием новой структуры уже объявила о своем намерении тесно сотрудничать "с США для создания экономического порядка, благоприятного для региона и включающего в себя Америку".

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Максим Горбачев

в мире, сша, япония