https://ria.ru/20220523/vstrecha-1790249112.html
Официальная часть встречи Путина и Лукашенко длилась почти пять часов
Официальная часть встречи Путина и Лукашенко длилась почти пять часов - РИА Новости, 23.05.2022
Официальная часть встречи Путина и Лукашенко длилась почти пять часов
Официальная часть встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко и его российского коллеги Владимира Путина в Сочи длилась почти 5 часов, сейчас они... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T19:10
2022-05-23T19:10
2022-05-23T19:22
белоруссия
россия
в мире
политика
владимир путин
александр лукашенко
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МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Официальная часть встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко и его российского коллеги Владимира Путина в Сочи длилась почти 5 часов, сейчас они продолжают общение неформально, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Четыре часа пятьдесят минут длилась официальная часть встречи президентов Беларуси и России. Сейчас лидеры продолжают общение неформально", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220523/otnosheniya-1789736453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белоруссия, россия, в мире, политика, владимир путин, александр лукашенко
19:10 23.05.2022 (обновлено: 19:22 23.05.2022)
Официальная часть встречи Путина и Лукашенко длилась почти пять часов
Официальная часть встречи Путина и Лукашенко длилась четыре часа пятьдесят минут