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Официальная часть встречи Путина и Лукашенко длилась почти пять часов - РИА Новости, 23.05.2022
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Официальная часть встречи Путина и Лукашенко длилась почти пять часов
Официальная часть встречи Путина и Лукашенко длилась почти пять часов - РИА Новости, 23.05.2022
Официальная часть встречи Путина и Лукашенко длилась почти пять часов
Официальная часть встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко и его российского коллеги Владимира Путина в Сочи длилась почти 5 часов, сейчас они... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T19:10
2022-05-23T19:22
белоруссия
россия
в мире
политика
владимир путин
александр лукашенко
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МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Официальная часть встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко и его российского коллеги Владимира Путина в Сочи длилась почти 5 часов, сейчас они продолжают общение неформально, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Четыре часа пятьдесят минут длилась официальная часть встречи президентов Беларуси и России. Сейчас лидеры продолжают общение неформально", - говорится в сообщении.
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белоруссия, россия, в мире, политика, владимир путин, александр лукашенко
19:10 23.05.2022 (обновлено: 19:22 23.05.2022)
 
Официальная часть встречи Путина и Лукашенко длилась почти пять часов

Официальная часть встречи Путина и Лукашенко длилась четыре часа пятьдесят минут

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Читать ria.ru в
МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Официальная часть встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко и его российского коллеги Владимира Путина в Сочи длилась почти 5 часов, сейчас они продолжают общение неформально, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"Четыре часа пятьдесят минут длилась официальная часть встречи президентов Беларуси и России. Сейчас лидеры продолжают общение неформально", - говорится в сообщении.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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Межгосударственные отношения России и Белоруссии
 
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