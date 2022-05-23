https://ria.ru/20220523/vstrecha-1790249112.html

Официальная часть встречи Путина и Лукашенко длилась почти пять часов

Официальная часть встречи Путина и Лукашенко длилась почти пять часов - РИА Новости, 23.05.2022

Официальная часть встречи Путина и Лукашенко длилась почти пять часов

Официальная часть встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко и его российского коллеги Владимира Путина в Сочи длилась почти 5 часов, сейчас они... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T19:10

2022-05-23T19:10

2022-05-23T19:22

белоруссия

россия

в мире

политика

владимир путин

александр лукашенко

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МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Официальная часть встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко и его российского коллеги Владимира Путина в Сочи длилась почти 5 часов, сейчас они продолжают общение неформально, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Четыре часа пятьдесят минут длилась официальная часть встречи президентов Беларуси и России. Сейчас лидеры продолжают общение неформально", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220523/otnosheniya-1789736453.html

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Владимир Лаврентьев

белоруссия, россия, в мире, политика, владимир путин, александр лукашенко