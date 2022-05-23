https://ria.ru/20220523/vstrecha-1790160842.html
Путин предложил Лукашенко обсудить вопросы безопасности и экономики
Путин предложил Лукашенко обсудить вопросы безопасности и экономики - РИА Новости, 23.05.2022
Путин предложил Лукашенко обсудить вопросы безопасности и экономики
Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что глубокого обсуждения сегодня требуют вопросы безопасности и... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T14:08
2022-05-23T14:08
2022-05-23T14:23
владимир путин
александр лукашенко
россия
политика
сочи
белоруссия
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СОЧИ, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что глубокого обсуждения сегодня требуют вопросы безопасности и экономики."Мы договорились провести отдельную встречу здесь, в Сочи, потому что... обстоятельства требуют такого серьезного разговора, глубокого. Имею в виду все, что связано с вопросами безопасности в регионе, безопасности наших стран, ну и то, что связано с экономикой", - сказал Путин.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости детали встречи. "Президенты начали общение на открытом воздухе. Продолжили в резиденции Ново-Огарево", - рассказал он.
https://ria.ru/20220519/lukashenko-1789563118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, александр лукашенко, россия, политика, сочи, белоруссия
14:08 23.05.2022 (обновлено: 14:23 23.05.2022)
Путин предложил Лукашенко обсудить вопросы безопасности и экономики
Путин на встрече с Лукашенко предложил обсудить вопросы безопасности и экономики