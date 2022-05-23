https://ria.ru/20220523/vstrecha-1790160842.html

Путин предложил Лукашенко обсудить вопросы безопасности и экономики

Путин предложил Лукашенко обсудить вопросы безопасности и экономики - РИА Новости, 23.05.2022

Путин предложил Лукашенко обсудить вопросы безопасности и экономики

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что глубокого обсуждения сегодня требуют вопросы безопасности и... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T14:08

2022-05-23T14:08

2022-05-23T14:23

владимир путин

александр лукашенко

россия

политика

сочи

белоруссия

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СОЧИ, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что глубокого обсуждения сегодня требуют вопросы безопасности и экономики."Мы договорились провести отдельную встречу здесь, в Сочи, потому что... обстоятельства требуют такого серьезного разговора, глубокого. Имею в виду все, что связано с вопросами безопасности в регионе, безопасности наших стран, ну и то, что связано с экономикой", - сказал Путин.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости детали встречи. "Президенты начали общение на открытом воздухе. Продолжили в резиденции Ново-Огарево", - рассказал он.

https://ria.ru/20220519/lukashenko-1789563118.html

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сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, александр лукашенко, россия, политика, сочи, белоруссия