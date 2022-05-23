https://ria.ru/20220523/voz-1790221327.html
В Минздраве заявили о готовности поддерживать работу офиса ВОЗ в Москве
В Минздраве заявили о готовности поддерживать работу офиса ВОЗ в Москве - РИА Новости, 23.05.2022
В Минздраве заявили о готовности поддерживать работу офиса ВОЗ в Москве
Россия готова поддерживать работу действующего в Москве Европейского офиса ВОЗ по борьбе неинфекционными заболеваниями, заявила статс-секретарь - заместитель... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T17:21
2022-05-23T17:21
2022-05-23T17:21
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ЖЕНЕВА, 23 мая - РИА Новости. Россия готова поддерживать работу действующего в Москве Европейского офиса ВОЗ по борьбе неинфекционными заболеваниями, заявила статс-секретарь - заместитель министра здравоохранения РФ Александра Дронова, выступая на 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.Десятого мая Европейский региональный комитет ВОЗ в ходе специальной сессии принял резолюцию, которая предлагает изучить возможности переноса за пределы России офиса ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями."Российская Федерация является надежным партнером ВОЗ в работе со странами-членами в сфере профилактики неинфекционных заболеваний путем финансирования и поддержки действующего в Москве Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний, который является глобальным центром передового опыта по разработке инновационных профилактических мер", - сказала Дронова.По ее словам, Россия выражает готовность "и в дальнейшем поддерживать работу Европейского офиса ВОЗ в Москве".Всемирная ассамблея здравоохранения – высший директивный орган ВОЗ, определяющий политику организации и утверждающий ее бюджет. В Ассамблее принимают участие делегации из всех 194 государств-членов ВОЗ.
https://ria.ru/20220523/voz-1790212932.html
https://ria.ru/20220520/voz-1789821588.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, москва, воз
В Минздраве заявили о готовности поддерживать работу офиса ВОЗ в Москве
Минздрав: Россия готова поддерживать работу офиса ВОЗ по неинфекционным болезням в Москве
ЖЕНЕВА, 23 мая - РИА Новости. Россия готова поддерживать работу действующего в Москве Европейского офиса ВОЗ по борьбе неинфекционными заболеваниями, заявила статс-секретарь - заместитель министра здравоохранения РФ Александра Дронова, выступая на 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.
Десятого мая Европейский региональный комитет ВОЗ
в ходе специальной сессии принял резолюцию, которая предлагает изучить возможности переноса за пределы России
офиса ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями.
"Российская Федерация является надежным партнером ВОЗ в работе со странами-членами в сфере профилактики неинфекционных заболеваний путем финансирования и поддержки действующего в Москве
Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний, который является глобальным центром передового опыта по разработке инновационных профилактических мер", - сказала Дронова.
По ее словам, Россия выражает готовность "и в дальнейшем поддерживать работу Европейского офиса ВОЗ в Москве".
Всемирная ассамблея здравоохранения – высший директивный орган ВОЗ, определяющий политику организации и утверждающий ее бюджет. В Ассамблее принимают участие делегации из всех 194 государств-членов ВОЗ.