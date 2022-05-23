Рейтинг@Mail.ru
В Минздраве заявили о готовности поддерживать работу офиса ВОЗ в Москве - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220523/voz-1790221327.html
В Минздраве заявили о готовности поддерживать работу офиса ВОЗ в Москве
В Минздраве заявили о готовности поддерживать работу офиса ВОЗ в Москве - РИА Новости, 23.05.2022
В Минздраве заявили о готовности поддерживать работу офиса ВОЗ в Москве
Россия готова поддерживать работу действующего в Москве Европейского офиса ВОЗ по борьбе неинфекционными заболеваниями, заявила статс-секретарь - заместитель... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T17:21
2022-05-23T17:21
в мире
россия
москва
воз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767111071_0:142:3136:1906_1920x0_80_0_0_f582f6396b28c4adcb3940b4c6c63a77.jpg
ЖЕНЕВА, 23 мая - РИА Новости. Россия готова поддерживать работу действующего в Москве Европейского офиса ВОЗ по борьбе неинфекционными заболеваниями, заявила статс-секретарь - заместитель министра здравоохранения РФ Александра Дронова, выступая на 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.Десятого мая Европейский региональный комитет ВОЗ в ходе специальной сессии принял резолюцию, которая предлагает изучить возможности переноса за пределы России офиса ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями."Российская Федерация является надежным партнером ВОЗ в работе со странами-членами в сфере профилактики неинфекционных заболеваний путем финансирования и поддержки действующего в Москве Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний, который является глобальным центром передового опыта по разработке инновационных профилактических мер", - сказала Дронова.По ее словам, Россия выражает готовность "и в дальнейшем поддерживать работу Европейского офиса ВОЗ в Москве".Всемирная ассамблея здравоохранения – высший директивный орган ВОЗ, определяющий политику организации и утверждающий ее бюджет. В Ассамблее принимают участие делегации из всех 194 государств-членов ВОЗ.
https://ria.ru/20220523/voz-1790212932.html
https://ria.ru/20220520/voz-1789821588.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767111071_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_c9e0d267ae37fbfc0c9ee2d7cc90a6f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, воз
17:21 23.05.2022
 
В Минздраве заявили о готовности поддерживать работу офиса ВОЗ в Москве

Минздрав: Россия готова поддерживать работу офиса ВОЗ по неинфекционным болезням в Москве

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры
Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 23 мая - РИА Новости. Россия готова поддерживать работу действующего в Москве Европейского офиса ВОЗ по борьбе неинфекционными заболеваниями, заявила статс-секретарь - заместитель министра здравоохранения РФ Александра Дронова, выступая на 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.
Десятого мая Европейский региональный комитет ВОЗ в ходе специальной сессии принял резолюцию, которая предлагает изучить возможности переноса за пределы России офиса ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 16:55
В Минздраве призвали не превращать ВОЗ в политическую площадку
"Российская Федерация является надежным партнером ВОЗ в работе со странами-членами в сфере профилактики неинфекционных заболеваний путем финансирования и поддержки действующего в Москве Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний, который является глобальным центром передового опыта по разработке инновационных профилактических мер", - сказала Дронова.
По ее словам, Россия выражает готовность "и в дальнейшем поддерживать работу Европейского офиса ВОЗ в Москве".
Всемирная ассамблея здравоохранения – высший директивный орган ВОЗ, определяющий политику организации и утверждающий ее бюджет. В Ассамблее принимают участие делегации из всех 194 государств-членов ВОЗ.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 19:10
Группа ВОЗ проведет заседание по вспышке оспы обезьян
 
В миреРоссияМоскваВОЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала