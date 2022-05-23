https://ria.ru/20220523/voz-1790221327.html

В Минздраве заявили о готовности поддерживать работу офиса ВОЗ в Москве

В Минздраве заявили о готовности поддерживать работу офиса ВОЗ в Москве - РИА Новости, 23.05.2022

В Минздраве заявили о готовности поддерживать работу офиса ВОЗ в Москве

Россия готова поддерживать работу действующего в Москве Европейского офиса ВОЗ по борьбе неинфекционными заболеваниями, заявила статс-секретарь - заместитель... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T17:21

2022-05-23T17:21

2022-05-23T17:21

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ЖЕНЕВА, 23 мая - РИА Новости. Россия готова поддерживать работу действующего в Москве Европейского офиса ВОЗ по борьбе неинфекционными заболеваниями, заявила статс-секретарь - заместитель министра здравоохранения РФ Александра Дронова, выступая на 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.Десятого мая Европейский региональный комитет ВОЗ в ходе специальной сессии принял резолюцию, которая предлагает изучить возможности переноса за пределы России офиса ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями."Российская Федерация является надежным партнером ВОЗ в работе со странами-членами в сфере профилактики неинфекционных заболеваний путем финансирования и поддержки действующего в Москве Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний, который является глобальным центром передового опыта по разработке инновационных профилактических мер", - сказала Дронова.По ее словам, Россия выражает готовность "и в дальнейшем поддерживать работу Европейского офиса ВОЗ в Москве".Всемирная ассамблея здравоохранения – высший директивный орган ВОЗ, определяющий политику организации и утверждающий ее бюджет. В Ассамблее принимают участие делегации из всех 194 государств-членов ВОЗ.

https://ria.ru/20220523/voz-1790212932.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, москва, воз