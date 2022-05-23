16:55 23.05.2022 (обновлено: 17:13 23.05.2022)
В Минздраве призвали не превращать ВОЗ в политическую площадку
Замглавы Минздрава Дронова призвала не превращать ВОЗ в политическую площадку
Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 23 мая - РИА Новости. Статс-секретарь - заместитель министра здравоохранения РФ Александра Дронова на 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве призвала генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса не допустить превращения организации в политическую площадку.
"Вместе с тем в последнее время, с глубокой озабоченностью, фиксируем факты политизации работы организаций и отклонение от принципа предвзятости в работе, в этой связи призываем генерального директора не допустить превращения ВОЗ в политическую площадку и действовать в чётком соответствии с уставом", - подчеркнула Дронова.
Она добавила, что Россия приветствует поэтапное повышение взносов в ВОЗ с учётом необходимых реформ, а также поддерживает совместную работу по укреплению глобальной архитектуры здравоохранения. В её основе должны лежать принципы консенсуса, транспарентности и непредвзятости.
"Разработка нового международного документа ВОЗ по реагированию на пандемию и внесения точных изменений ММСП (Международные медико-санитарные правила) не должны нарушать суверенное право стран определять комплекс мер реагирования на чрезвычайные ситуации", - сказала Дронова.
Замминистра подчеркнула, что ММСП не должно использоваться для внешней оценки или контроля противоэпидемического потенциала государств.