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В Минздраве призвали не превращать ВОЗ в политическую площадку - РИА Новости, 23.05.2022
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В Минздраве призвали не превращать ВОЗ в политическую площадку
В Минздраве призвали не превращать ВОЗ в политическую площадку - РИА Новости, 23.05.2022
В Минздраве призвали не превращать ВОЗ в политическую площадку
Статс-секретарь - заместитель министра здравоохранения РФ Александра Дронова на 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве призвала генерального... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T16:55
2022-05-23T17:13
в мире
россия
женева (город)
воз
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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ЖЕНЕВА, 23 мая - РИА Новости. Статс-секретарь - заместитель министра здравоохранения РФ Александра Дронова на 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве призвала генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса не допустить превращения организации в политическую площадку."Вместе с тем в последнее время, с глубокой озабоченностью, фиксируем факты политизации работы организаций и отклонение от принципа предвзятости в работе, в этой связи призываем генерального директора не допустить превращения ВОЗ в политическую площадку и действовать в чётком соответствии с уставом", - подчеркнула Дронова.Она добавила, что Россия приветствует поэтапное повышение взносов в ВОЗ с учётом необходимых реформ, а также поддерживает совместную работу по укреплению глобальной архитектуры здравоохранения. В её основе должны лежать принципы консенсуса, транспарентности и непредвзятости."Разработка нового международного документа ВОЗ по реагированию на пандемию и внесения точных изменений ММСП (Международные медико-санитарные правила) не должны нарушать суверенное право стран определять комплекс мер реагирования на чрезвычайные ситуации", - сказала Дронова.Замминистра подчеркнула, что ММСП не должно использоваться для внешней оценки или контроля противоэпидемического потенциала государств.
https://ria.ru/20220510/voz-1787755686.html
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в мире, россия, женева (город), воз, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
16:55 23.05.2022 (обновлено: 17:13 23.05.2022)
 
В Минздраве призвали не превращать ВОЗ в политическую площадку

Замглавы Минздрава Дронова призвала не превращать ВОЗ в политическую площадку

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 23 мая - РИА Новости. Статс-секретарь - заместитель министра здравоохранения РФ Александра Дронова на 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве призвала генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса не допустить превращения организации в политическую площадку.
"Вместе с тем в последнее время, с глубокой озабоченностью, фиксируем факты политизации работы организаций и отклонение от принципа предвзятости в работе, в этой связи призываем генерального директора не допустить превращения ВОЗ в политическую площадку и действовать в чётком соответствии с уставом", - подчеркнула Дронова.
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Она добавила, что Россия приветствует поэтапное повышение взносов в ВОЗ с учётом необходимых реформ, а также поддерживает совместную работу по укреплению глобальной архитектуры здравоохранения. В её основе должны лежать принципы консенсуса, транспарентности и непредвзятости.
"Разработка нового международного документа ВОЗ по реагированию на пандемию и внесения точных изменений ММСП (Международные медико-санитарные правила) не должны нарушать суверенное право стран определять комплекс мер реагирования на чрезвычайные ситуации", - сказала Дронова.
Замминистра подчеркнула, что ММСП не должно использоваться для внешней оценки или контроля противоэпидемического потенциала государств.
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