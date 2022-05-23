https://ria.ru/20220523/voz-1790212932.html

В Минздраве призвали не превращать ВОЗ в политическую площадку

В Минздраве призвали не превращать ВОЗ в политическую площадку - РИА Новости, 23.05.2022

В Минздраве призвали не превращать ВОЗ в политическую площадку

Статс-секретарь - заместитель министра здравоохранения РФ Александра Дронова на 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве призвала генерального... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T16:55

2022-05-23T16:55

2022-05-23T17:13

в мире

россия

женева (город)

воз

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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ЖЕНЕВА, 23 мая - РИА Новости. Статс-секретарь - заместитель министра здравоохранения РФ Александра Дронова на 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве призвала генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса не допустить превращения организации в политическую площадку."Вместе с тем в последнее время, с глубокой озабоченностью, фиксируем факты политизации работы организаций и отклонение от принципа предвзятости в работе, в этой связи призываем генерального директора не допустить превращения ВОЗ в политическую площадку и действовать в чётком соответствии с уставом", - подчеркнула Дронова.Она добавила, что Россия приветствует поэтапное повышение взносов в ВОЗ с учётом необходимых реформ, а также поддерживает совместную работу по укреплению глобальной архитектуры здравоохранения. В её основе должны лежать принципы консенсуса, транспарентности и непредвзятости."Разработка нового международного документа ВОЗ по реагированию на пандемию и внесения точных изменений ММСП (Международные медико-санитарные правила) не должны нарушать суверенное право стран определять комплекс мер реагирования на чрезвычайные ситуации", - сказала Дронова.Замминистра подчеркнула, что ММСП не должно использоваться для внешней оценки или контроля противоэпидемического потенциала государств.

https://ria.ru/20220510/voz-1787755686.html

https://ria.ru/20220413/koronavirus-1783391333.html

россия

женева (город)

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, женева (город), воз, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)