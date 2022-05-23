https://ria.ru/20220523/vospitanie-1790100722.html

Мишустин призвал уделять внимание патриотическому воспитанию молодежи

Мишустин призвал уделять внимание патриотическому воспитанию молодежи - РИА Новости, 23.05.2022

Мишустин призвал уделять внимание патриотическому воспитанию молодежи

Премьер-министр России Михаил Мишустин направил приветственную телеграмму участникам и гостям 30-х Международных образовательных чтений и отметил, что сегодня,... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T10:41

2022-05-23T10:41

2022-05-23T10:41

петр i

россия

русская православная церковь

государственный кремлевский дворец

совет федерации рф

в мире

михаил мишустин

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин направил приветственную телеграмму участникам и гостям 30-х Международных образовательных чтений и отметил, что сегодня, во времена глобальных перемен в мире, важно уделять внимание патриотическому воспитанию молодёжи.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина."Форум является масштабным событием, особой диалоговой площадкой, где представители органов власти, духовенства, деятели культуры и искусства, учёные и педагоги из разных регионов нашей страны и зарубежных государств обсуждают актуальные вопросы образования, духовного развития и нравственного воспитания подрастающего поколения", - говорится в телеграмме.По словам Мишустина, в этом году чтения посвящены 350-летию Петра I, который стал олицетворением масштабных преобразований, величия и силы Отчизны. Мишустин подчеркнул, что благодаря Петру I были проведены экономические, социальные, административные и военные реформы, создана новая система образования и науки, заложены основы современного государственного устройства страны, превратившие Россию в великую державу."Сегодня, когда в мире происходят глобальные перемены, особенно важно уделять внимание патриотическому воспитанию молодёжи, знанию родного языка, культуры, традиций, развивать интерес к изучению истории Отечества. Ведь, как заметил выдающийся учёный Михаил Васильевич Ломоносов, "народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего", - говорится в телеграмме.Мишустин выразил уверенность, что Международные образовательные чтения позволят участникам обсудить актуальные вопросы в сфере образования, обменяться опытом, интересными идеями, которые будут использованы в педагогическом процессе. Он также пожелал участникам и гостям плодотворных дискуссий, успешной работы и всего наилучшего.Юбилейные XXX Международные образовательные чтения, организованные Русской православной церковью, пройдут в этом году с 22 по 25 мая. Международные образовательные чтения - это ежегодный церковно-общественный форум. Тема чтений в этом году - "К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность".Выступая 17 мая на парламентских слушаниях в Совете Федерации, патриарх Кирилл отметил, что время Петра I принято считать началом секулярного эксперимента в России - "преобразований, результатом которых стало привнесение в жизнь нашего народа разделения на церковное и светское, религиозное и секулярное с прямым подчинением церкви государственному аппарату". Однако, добавил патриарх, это была "чуждая для нашего народа модель отношений".Хотя мероприятия чтений начинаются 22 мая, торжественное открытие пройдет 23 мая в Государственном кремлевском дворце. Открытие чтений традиционно возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.В программе чтений - десятки конференций и встреч. Например, 24 мая в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя состоится конференция "Старый обряд в Русской православной церкви: прошлое и настоящее". А 25 мая в столичном храме Христа Спасителя Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства совместно с представителями органов государственной власти, общественными организациями, родительским сообществом проведет секцию "Семья – национальная идея суверенной России".

https://ria.ru/20220518/putin-1789353098.html

https://ria.ru/20210910/lavrov-1749611425.html

https://ria.ru/20210915/patriotizm-1750183621.html

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Ольга Маркова

петр i, россия, русская православная церковь, государственный кремлевский дворец, совет федерации рф, в мире, михаил мишустин