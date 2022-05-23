Рейтинг@Mail.ru
Мишустин призвал уделять внимание патриотическому воспитанию молодежи - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220523/vospitanie-1790100722.html
Мишустин призвал уделять внимание патриотическому воспитанию молодежи
Мишустин призвал уделять внимание патриотическому воспитанию молодежи - РИА Новости, 23.05.2022
Мишустин призвал уделять внимание патриотическому воспитанию молодежи
Премьер-министр России Михаил Мишустин направил приветственную телеграмму участникам и гостям 30-х Международных образовательных чтений и отметил, что сегодня,... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T10:41
2022-05-23T10:41
петр i
россия
русская православная церковь
государственный кремлевский дворец
совет федерации рф
в мире
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776052225_0:0:3215:1808_1920x0_80_0_0_010156df1a69b69edb7a842cf8118de7.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин направил приветственную телеграмму участникам и гостям 30-х Международных образовательных чтений и отметил, что сегодня, во времена глобальных перемен в мире, важно уделять внимание патриотическому воспитанию молодёжи.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина."Форум является масштабным событием, особой диалоговой площадкой, где представители органов власти, духовенства, деятели культуры и искусства, учёные и педагоги из разных регионов нашей страны и зарубежных государств обсуждают актуальные вопросы образования, духовного развития и нравственного воспитания подрастающего поколения", - говорится в телеграмме.По словам Мишустина, в этом году чтения посвящены 350-летию Петра I, который стал олицетворением масштабных преобразований, величия и силы Отчизны. Мишустин подчеркнул, что благодаря Петру I были проведены экономические, социальные, административные и военные реформы, создана новая система образования и науки, заложены основы современного государственного устройства страны, превратившие Россию в великую державу."Сегодня, когда в мире происходят глобальные перемены, особенно важно уделять внимание патриотическому воспитанию молодёжи, знанию родного языка, культуры, традиций, развивать интерес к изучению истории Отечества. Ведь, как заметил выдающийся учёный Михаил Васильевич Ломоносов, "народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего", - говорится в телеграмме.Мишустин выразил уверенность, что Международные образовательные чтения позволят участникам обсудить актуальные вопросы в сфере образования, обменяться опытом, интересными идеями, которые будут использованы в педагогическом процессе. Он также пожелал участникам и гостям плодотворных дискуссий, успешной работы и всего наилучшего.Юбилейные XXX Международные образовательные чтения, организованные Русской православной церковью, пройдут в этом году с 22 по 25 мая. Международные образовательные чтения - это ежегодный церковно-общественный форум. Тема чтений в этом году - "К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность".Выступая 17 мая на парламентских слушаниях в Совете Федерации, патриарх Кирилл отметил, что время Петра I принято считать началом секулярного эксперимента в России - "преобразований, результатом которых стало привнесение в жизнь нашего народа разделения на церковное и светское, религиозное и секулярное с прямым подчинением церкви государственному аппарату". Однако, добавил патриарх, это была "чуждая для нашего народа модель отношений".Хотя мероприятия чтений начинаются 22 мая, торжественное открытие пройдет 23 мая в Государственном кремлевском дворце. Открытие чтений традиционно возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.В программе чтений - десятки конференций и встреч. Например, 24 мая в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя состоится конференция "Старый обряд в Русской православной церкви: прошлое и настоящее". А 25 мая в столичном храме Христа Спасителя Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства совместно с представителями органов государственной власти, общественными организациями, родительским сообществом проведет секцию "Семья – национальная идея суверенной России".
https://ria.ru/20220518/putin-1789353098.html
https://ria.ru/20210910/lavrov-1749611425.html
https://ria.ru/20210915/patriotizm-1750183621.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776052225_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_2614592d8179decf90619f7cb16b3288.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петр i, россия, русская православная церковь, государственный кремлевский дворец, совет федерации рф, в мире, михаил мишустин
10:41 23.05.2022
 
Мишустин призвал уделять внимание патриотическому воспитанию молодежи

Премьер Мишустин призвал уделять внимание патриотическому воспитанию молодежи

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин направил приветственную телеграмму участникам и гостям 30-х Международных образовательных чтений и отметил, что сегодня, во времена глобальных перемен в мире, важно уделять внимание патриотическому воспитанию молодёжи.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Открывая Дальний Восток - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 22:07
Путин напомнил участникам "Российской студвесны" о важности патриотизма
"Форум является масштабным событием, особой диалоговой площадкой, где представители органов власти, духовенства, деятели культуры и искусства, учёные и педагоги из разных регионов нашей страны и зарубежных государств обсуждают актуальные вопросы образования, духовного развития и нравственного воспитания подрастающего поколения", - говорится в телеграмме.
По словам Мишустина, в этом году чтения посвящены 350-летию Петра I, который стал олицетворением масштабных преобразований, величия и силы Отчизны. Мишустин подчеркнул, что благодаря Петру I были проведены экономические, социальные, административные и военные реформы, создана новая система образования и науки, заложены основы современного государственного устройства страны, превратившие Россию в великую державу.
"Сегодня, когда в мире происходят глобальные перемены, особенно важно уделять внимание патриотическому воспитанию молодёжи, знанию родного языка, культуры, традиций, развивать интерес к изучению истории Отечества. Ведь, как заметил выдающийся учёный Михаил Васильевич Ломоносов, "народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего", - говорится в телеграмме.
Мишустин выразил уверенность, что Международные образовательные чтения позволят участникам обсудить актуальные вопросы в сфере образования, обменяться опытом, интересными идеями, которые будут использованы в педагогическом процессе. Он также пожелал участникам и гостям плодотворных дискуссий, успешной работы и всего наилучшего.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября 2021, 22:57
Лавров рассказал, что такое любовь к отечеству и настоящий патриотизм
Юбилейные XXX Международные образовательные чтения, организованные Русской православной церковью, пройдут в этом году с 22 по 25 мая. Международные образовательные чтения - это ежегодный церковно-общественный форум. Тема чтений в этом году - "К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность".
Выступая 17 мая на парламентских слушаниях в Совете Федерации, патриарх Кирилл отметил, что время Петра I принято считать началом секулярного эксперимента в России - "преобразований, результатом которых стало привнесение в жизнь нашего народа разделения на церковное и светское, религиозное и секулярное с прямым подчинением церкви государственному аппарату". Однако, добавил патриарх, это была "чуждая для нашего народа модель отношений".
Хотя мероприятия чтений начинаются 22 мая, торжественное открытие пройдет 23 мая в Государственном кремлевском дворце. Открытие чтений традиционно возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В программе чтений - десятки конференций и встреч. Например, 24 мая в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя состоится конференция "Старый обряд в Русской православной церкви: прошлое и настоящее". А 25 мая в столичном храме Христа Спасителя Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства совместно с представителями органов государственной власти, общественными организациями, родительским сообществом проведет секцию "Семья – национальная идея суверенной России".
Депутат Госдумы РФ Анатолий Выборный Единая Россия - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября 2021, 15:51
В Госдуме призвали разработать закон о патриотическом воспитании
 
Петр IРоссияРусская православная церковьГосударственный Кремлевский дворецСовет Федерации РФВ миреМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала