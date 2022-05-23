https://ria.ru/20220523/vkontakte-1790192903.html
VK запустила сервис для поиска людей "Найди меня"
VK запустила сервис для поиска людей "Найди меня" - РИА Новости, 23.05.2022
VK запустила сервис для поиска людей "Найди меня"
VK запустила новый сервис для поиска людей. Приложение на платформе VK Mini Apps поможет найти человека, если о нем мало информации или нет никаких контактов... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T15:39
2022-05-23T15:39
2022-05-23T15:39
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. VK запустила новый сервис для поиска людей. Приложение на платформе VK Mini Apps поможет найти человека, если о нем мало информации или нет никаких контактов. Поиск доступен по профилям сразу 100 млн пользователей ВКонтакте и Одноклассников.Мини-приложение "Найди меня" поможет найти знакомых, друзей и дальних родственников, если контакт с ними был утерян. В приложении доступен единый поиск по профилям в соцсетях ВКонтакте и Одноклассниках — ежемесячно ими пользуются более 100 миллионов человек из России, СНГ и других стран.Для начала поиска достаточно заполнить небольшую анкету о человеке: указать имя, фамилию, примерный возраст и другие известные данные. В результате пользователь увидит подборку профилей из ВКонтакте и ОК, которые соответствуют этим параметрам. С человеком можно связаться, отправив сообщение или запрос в друзья в одной из этих соцсетей.
https://ria.ru/20220519/odnoklassniki-1789407838.html
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