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VK запустила сервис для поиска людей "Найди меня" - РИА Новости, 23.05.2022
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VK запустила сервис для поиска людей "Найди меня"
VK запустила сервис для поиска людей "Найди меня" - РИА Новости, 23.05.2022
VK запустила сервис для поиска людей "Найди меня"
VK запустила новый сервис для поиска людей. Приложение на платформе VK Mini Apps поможет найти человека, если о нем мало информации или нет никаких контактов... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T15:39
2022-05-23T15:39
одноклассники
вконтакте
технологии
россия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. VK запустила новый сервис для поиска людей. Приложение на платформе VK Mini Apps поможет найти человека, если о нем мало информации или нет никаких контактов. Поиск доступен по профилям сразу 100 млн пользователей ВКонтакте и Одноклассников.Мини-приложение "Найди меня" поможет найти знакомых, друзей и дальних родственников, если контакт с ними был утерян. В приложении доступен единый поиск по профилям в соцсетях ВКонтакте и Одноклассниках — ежемесячно ими пользуются более 100 миллионов человек из России, СНГ и других стран.Для начала поиска достаточно заполнить небольшую анкету о человеке: указать имя, фамилию, примерный возраст и другие известные данные. В результате пользователь увидит подборку профилей из ВКонтакте и ОК, которые соответствуют этим параметрам. С человеком можно связаться, отправив сообщение или запрос в друзья в одной из этих соцсетей.
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одноклассники, вконтакте, технологии, россия
15:39 23.05.2022
 

VK запустила сервис для поиска людей "Найди меня"

© Depositphotos / HayDmitriyМолодые люди изучают настройки смартфонов
Молодые люди изучают настройки смартфонов - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© Depositphotos / HayDmitriy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. VK запустила новый сервис для поиска людей. Приложение на платформе VK Mini Apps поможет найти человека, если о нем мало информации или нет никаких контактов. Поиск доступен по профилям сразу 100 млн пользователей ВКонтакте и Одноклассников.
Мини-приложение "Найди меня" поможет найти знакомых, друзей и дальних родственников, если контакт с ними был утерян. В приложении доступен единый поиск по профилям в соцсетях ВКонтакте и Одноклассниках — ежемесячно ими пользуются более 100 миллионов человек из России, СНГ и других стран.
Логотип социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
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Для начала поиска достаточно заполнить небольшую анкету о человеке: указать имя, фамилию, примерный возраст и другие известные данные. В результате пользователь увидит подборку профилей из ВКонтакте и ОК, которые соответствуют этим параметрам. С человеком можно связаться, отправив сообщение или запрос в друзья в одной из этих соцсетей.
 
ОдноклассникиВКонтактеТехнологииРоссия
 
 
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