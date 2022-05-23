https://ria.ru/20220523/vizit-1790163120.html
В Совфеде сообщили о предстоящем визите Матвиенко в Африку
В Совфеде сообщили о предстоящем визите Матвиенко в Африку - РИА Новости, 23.05.2022
В Совфеде сообщили о предстоящем визите Матвиенко в Африку
Член экономического комитета Совфеда Игорь Морозов сообщил о предстоящем визите председателя палаты Валентины Матвиенко в страны Африки. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T14:13
2022-05-23T14:13
2022-05-23T14:13
валентина матвиенко
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732960280_0:6:2708:1529_1920x0_80_0_0_91f1a2396122e6e56849aa908bd199f2.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Член экономического комитета Совфеда Игорь Морозов сообщил о предстоящем визите председателя палаты Валентины Матвиенко в страны Африки."Обращаясь к Вам в плане того, что необходимо сделать для работы в конкретных странах... Валентина Ивановна Матвиенко сейчас улетает в командировку в Африку", - сказал сенатор, обращаясь к представителям профильных ведомств в ходе слушаний на тему: "Межрегиональное сотрудничество субъектов РФ со странами Африки".Он также отметил, что сейчас наблюдается активизация делегаций, в первую очередь парламентских недружественных стран на Африканском континенте.
https://ria.ru/20220519/dialog-1789364976.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732960280_0:0:2707:2030_1920x0_80_0_0_caae361ac3c4a4952616cdbfc5fd0cad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина матвиенко, совет федерации рф
В Совфеде сообщили о предстоящем визите Матвиенко в Африку
В Совфеде сообщили о предстоящем визите председателя палаты Матвиенко в Африку