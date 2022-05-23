Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде сообщили о предстоящем визите Матвиенко в Африку - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220523/vizit-1790163120.html
В Совфеде сообщили о предстоящем визите Матвиенко в Африку
В Совфеде сообщили о предстоящем визите Матвиенко в Африку - РИА Новости, 23.05.2022
В Совфеде сообщили о предстоящем визите Матвиенко в Африку
Член экономического комитета Совфеда Игорь Морозов сообщил о предстоящем визите председателя палаты Валентины Матвиенко в страны Африки. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T14:13
2022-05-23T14:13
валентина матвиенко
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732960280_0:6:2708:1529_1920x0_80_0_0_91f1a2396122e6e56849aa908bd199f2.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Член экономического комитета Совфеда Игорь Морозов сообщил о предстоящем визите председателя палаты Валентины Матвиенко в страны Африки."Обращаясь к Вам в плане того, что необходимо сделать для работы в конкретных странах... Валентина Ивановна Матвиенко сейчас улетает в командировку в Африку", - сказал сенатор, обращаясь к представителям профильных ведомств в ходе слушаний на тему: "Межрегиональное сотрудничество субъектов РФ со странами Африки".Он также отметил, что сейчас наблюдается активизация делегаций, в первую очередь парламентских недружественных стран на Африканском континенте.
https://ria.ru/20220519/dialog-1789364976.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732960280_0:0:2707:2030_1920x0_80_0_0_caae361ac3c4a4952616cdbfc5fd0cad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
валентина матвиенко, совет федерации рф
14:13 23.05.2022
 
В Совфеде сообщили о предстоящем визите Матвиенко в Африку

В Совфеде сообщили о предстоящем визите председателя палаты Матвиенко в Африку

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Член экономического комитета Совфеда Игорь Морозов сообщил о предстоящем визите председателя палаты Валентины Матвиенко в страны Африки.
"Обращаясь к Вам в плане того, что необходимо сделать для работы в конкретных странах... Валентина Ивановна Матвиенко сейчас улетает в командировку в Африку", - сказал сенатор, обращаясь к представителям профильных ведомств в ходе слушаний на тему: "Межрегиональное сотрудничество субъектов РФ со странами Африки".
Он также отметил, что сейчас наблюдается активизация делегаций, в первую очередь парламентских недружественных стран на Африканском континенте.
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 00:33Специальная военная операция на Украине
Матвиенко рассказала, когда может возобновиться диалог России и Запада
 
Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала