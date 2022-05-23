https://ria.ru/20220523/vizit-1790163120.html

В Совфеде сообщили о предстоящем визите Матвиенко в Африку

В Совфеде сообщили о предстоящем визите Матвиенко в Африку - РИА Новости, 23.05.2022

В Совфеде сообщили о предстоящем визите Матвиенко в Африку

Член экономического комитета Совфеда Игорь Морозов сообщил о предстоящем визите председателя палаты Валентины Матвиенко в страны Африки. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T14:13

2022-05-23T14:13

2022-05-23T14:13

валентина матвиенко

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732960280_0:6:2708:1529_1920x0_80_0_0_91f1a2396122e6e56849aa908bd199f2.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Член экономического комитета Совфеда Игорь Морозов сообщил о предстоящем визите председателя палаты Валентины Матвиенко в страны Африки."Обращаясь к Вам в плане того, что необходимо сделать для работы в конкретных странах... Валентина Ивановна Матвиенко сейчас улетает в командировку в Африку", - сказал сенатор, обращаясь к представителям профильных ведомств в ходе слушаний на тему: "Межрегиональное сотрудничество субъектов РФ со странами Африки".Он также отметил, что сейчас наблюдается активизация делегаций, в первую очередь парламентских недружественных стран на Африканском континенте.

https://ria.ru/20220519/dialog-1789364976.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

валентина матвиенко, совет федерации рф