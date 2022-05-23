https://ria.ru/20220523/videoigra-1790132285.html

Разработчику выделили 260 миллионов на видеоигру о Смутном времени

Разработчику выделили 260 миллионов на видеоигру о Смутном времени - РИА Новости, 23.05.2022

Разработчику выделили 260 миллионов на видеоигру о Смутном времени

Российский разработчик Cyberia Limited (ООО "Сайбериа Лимитед") получил от АНО "Института развития интернета" (ИРИ) 260 миллионов рублей на видеоигру о Смутном... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T13:10

2022-05-23T13:10

2022-05-23T13:10

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российский разработчик Cyberia Limited (ООО "Сайбериа Лимитед") получил от АНО "Института развития интернета" (ИРИ) 260 миллионов рублей на видеоигру о Смутном времени, сообщает газета "Коммерсант".Она будет основана на историческом романе Михаила Загоскина "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году". Готовящийся проект будет выполнен в виде ролевой игры в жанре "экшен". Ее название — "Смута". В центре — князь Юрий Милославский. Вместе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским он участвует в формировании второго ополчения. "Мы вдохновлялись игрой "Ghost of Tsushima", у нас схожий мотив — борьба небольшого числа патриотов, которые смогли победить польскую армию", — рассказал изданию гендиректор Cyberia Limited Алексей Копцев.В "Ghost of Tsushima" рассказывается о партизанской войне японского самурая Дзин Сакая с монгольскими захватчиками, поясняет газета. Релиз видеоигры "Смута", по данным "Коммерсанта", запланирован на 2024 год. АНО "Института развития интернета" была создана в 2014 году при поддержке администрации президента (АП) РФ. Организацию возглавляет Алексей Гореславский.

https://ria.ru/20220513/kino-1788165952.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, россия, игра, смутное время