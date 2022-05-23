https://ria.ru/20220523/videoigra-1790132285.html
Разработчику выделили 260 миллионов на видеоигру о Смутном времени
Разработчику выделили 260 миллионов на видеоигру о Смутном времени - РИА Новости, 23.05.2022
Разработчику выделили 260 миллионов на видеоигру о Смутном времени
Российский разработчик Cyberia Limited (ООО "Сайбериа Лимитед") получил от АНО "Института развития интернета" (ИРИ) 260 миллионов рублей на видеоигру о Смутном... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:10
2022-05-23T13:10
2022-05-23T13:10
культура
новости культуры
россия
игра
смутное время
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790136610_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_f12f3840ed07767d01f55f63efd326bd.jpg
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российский разработчик Cyberia Limited (ООО "Сайбериа Лимитед") получил от АНО "Института развития интернета" (ИРИ) 260 миллионов рублей на видеоигру о Смутном времени, сообщает газета "Коммерсант".Она будет основана на историческом романе Михаила Загоскина "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году". Готовящийся проект будет выполнен в виде ролевой игры в жанре "экшен". Ее название — "Смута". В центре — князь Юрий Милославский. Вместе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским он участвует в формировании второго ополчения. "Мы вдохновлялись игрой "Ghost of Tsushima", у нас схожий мотив — борьба небольшого числа патриотов, которые смогли победить польскую армию", — рассказал изданию гендиректор Cyberia Limited Алексей Копцев.В "Ghost of Tsushima" рассказывается о партизанской войне японского самурая Дзин Сакая с монгольскими захватчиками, поясняет газета. Релиз видеоигры "Смута", по данным "Коммерсанта", запланирован на 2024 год. АНО "Института развития интернета" была создана в 2014 году при поддержке администрации президента (АП) РФ. Организацию возглавляет Алексей Гореславский.
https://ria.ru/20220513/kino-1788165952.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790136610_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6e571b7526c5bda980386151b82f5370.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, россия, игра, смутное время
Разработчику выделили 260 миллионов на видеоигру о Смутном времени
Российскому разработчику выделили 260 миллионов на видеоигру о Смутном времени
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости.
Российский разработчик Cyberia Limited (ООО "Сайбериа Лимитед") получил от АНО "Института развития интернета" (ИРИ) 260 миллионов рублей на видеоигру о Смутном времени, сообщает
газета "Коммерсант".
Она будет основана на историческом романе Михаила Загоскина "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году".
Готовящийся проект будет выполнен в виде ролевой игры в жанре "экшен". Ее название — "Смута". В центре — князь Юрий Милославский. Вместе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским он участвует в формировании второго ополчения.
"Мы вдохновлялись игрой "Ghost of Tsushima", у нас схожий мотив — борьба небольшого числа патриотов, которые смогли победить польскую армию", — рассказал изданию гендиректор Cyberia Limited Алексей Копцев.
В "Ghost of Tsushima" рассказывается о партизанской войне японского самурая Дзин Сакая с монгольскими захватчиками, поясняет газета.
Релиз видеоигры "Смута", по данным "Коммерсанта", запланирован на 2024 год.
АНО "Института развития интернета" была создана в 2014 году при поддержке администрации президента (АП) РФ. Организацию возглавляет Алексей Гореславский.