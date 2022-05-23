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Разработчику выделили 260 миллионов на видеоигру о Смутном времени - РИА Новости, 23.05.2022
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Культура
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Разработчику выделили 260 миллионов на видеоигру о Смутном времени
Разработчику выделили 260 миллионов на видеоигру о Смутном времени - РИА Новости, 23.05.2022
Разработчику выделили 260 миллионов на видеоигру о Смутном времени
Российский разработчик Cyberia Limited (ООО "Сайбериа Лимитед") получил от АНО "Института развития интернета" (ИРИ) 260 миллионов рублей на видеоигру о Смутном... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:10
2022-05-23T13:10
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российский разработчик Cyberia Limited (ООО "Сайбериа Лимитед") получил от АНО "Института развития интернета" (ИРИ) 260 миллионов рублей на видеоигру о Смутном времени, сообщает газета "Коммерсант".Она будет основана на историческом романе Михаила Загоскина "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году". Готовящийся проект будет выполнен в виде ролевой игры в жанре "экшен". Ее название — "Смута". В центре — князь Юрий Милославский. Вместе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским он участвует в формировании второго ополчения. "Мы вдохновлялись игрой "Ghost of Tsushima", у нас схожий мотив — борьба небольшого числа патриотов, которые смогли победить польскую армию", — рассказал изданию гендиректор Cyberia Limited Алексей Копцев.В "Ghost of Tsushima" рассказывается о партизанской войне японского самурая Дзин Сакая с монгольскими захватчиками, поясняет газета. Релиз видеоигры "Смута", по данным "Коммерсанта", запланирован на 2024 год. АНО "Института развития интернета" была создана в 2014 году при поддержке администрации президента (АП) РФ. Организацию возглавляет Алексей Гореславский.
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РИА Новости
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новости культуры, россия, игра, смутное время
13:10 23.05.2022
 
Разработчику выделили 260 миллионов на видеоигру о Смутном времени

Российскому разработчику выделили 260 миллионов на видеоигру о Смутном времени

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПосетитель компьютерного клуба
Посетитель компьютерного клуба - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российский разработчик Cyberia Limited (ООО "Сайбериа Лимитед") получил от АНО "Института развития интернета" (ИРИ) 260 миллионов рублей на видеоигру о Смутном времени, сообщает газета "Коммерсант".
Она будет основана на историческом романе Михаила Загоскина "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году".
Готовящийся проект будет выполнен в виде ролевой игры в жанре "экшен". Ее название — "Смута". В центре — князь Юрий Милославский. Вместе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским он участвует в формировании второго ополчения.
"Мы вдохновлялись игрой "Ghost of Tsushima", у нас схожий мотив — борьба небольшого числа патриотов, которые смогли победить польскую армию", — рассказал изданию гендиректор Cyberia Limited Алексей Копцев.
В "Ghost of Tsushima" рассказывается о партизанской войне японского самурая Дзин Сакая с монгольскими захватчиками, поясняет газета.
Релиз видеоигры "Смута", по данным "Коммерсанта", запланирован на 2024 год.
АНО "Института развития интернета" была создана в 2014 году при поддержке администрации президента (АП) РФ. Организацию возглавляет Алексей Гореславский.
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