https://ria.ru/20220523/valyuty-1790080290.html
Мали готова обсуждать с Россией оплату в нацвалютах, заявил глава МИД
Мали готова обсуждать с Россией оплату в нацвалютах, заявил глава МИД - РИА Новости, 23.05.2022
Мали готова обсуждать с Россией оплату в нацвалютах, заявил глава МИД
Мали готова обсуждать с РФ параметры оплаты, в том числе торговлю в нацвалютах, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T09:14
2022-05-23T09:14
2022-05-23T10:26
мали
россия
экономика
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Мали готова обсуждать с РФ параметры оплаты, в том числе торговлю в нацвалютах, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп.Ранее он заявил, что Мали намерена расширять торгово-экономическое сотрудничество с РФ и вывести его на новый уровень. Переговоры главы МИД Мали и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова прошли в пятницу в Москве, обсуждались поставки из России в африканскую страну пшеницы, минеральных удобрений и нефтепродуктов."У меня нет конкретной информации на этот счет (о перспективах торговли в нацвалютах - ред.), но я знаю, что нами еще будут обсуждаться параметры оплаты. Я не знаю всех деталей, но очевидно, что Мали выполнит все требуемые условия касательно параметров расчетов в тех обстоятельствах, в которых мы оказались", - сказал глава МИД Мали.Читайте полный текст интервью >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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мали, россия, экономика
09:14 23.05.2022 (обновлено: 10:26 23.05.2022)
Мали готова обсуждать с Россией оплату в нацвалютах, заявил глава МИД
Глава МИД Мали Диоп сообщил о готовности обсуждать с Россией оплату в национальных валютах