https://ria.ru/20220523/valyuty-1790080290.html

Мали готова обсуждать с Россией оплату в нацвалютах, заявил глава МИД

Мали готова обсуждать с Россией оплату в нацвалютах, заявил глава МИД - РИА Новости, 23.05.2022

Мали готова обсуждать с Россией оплату в нацвалютах, заявил глава МИД

Мали готова обсуждать с РФ параметры оплаты, в том числе торговлю в нацвалютах, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T09:14

2022-05-23T09:14

2022-05-23T10:26

мали

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758738372_0:173:3118:1927_1920x0_80_0_0_6fb52f8587d0956e1067a43c31ac0058.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Мали готова обсуждать с РФ параметры оплаты, в том числе торговлю в нацвалютах, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп.Ранее он заявил, что Мали намерена расширять торгово-экономическое сотрудничество с РФ и вывести его на новый уровень. Переговоры главы МИД Мали и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова прошли в пятницу в Москве, обсуждались поставки из России в африканскую страну пшеницы, минеральных удобрений и нефтепродуктов."У меня нет конкретной информации на этот счет (о перспективах торговли в нацвалютах - ред.), но я знаю, что нами еще будут обсуждаться параметры оплаты. Я не знаю всех деталей, но очевидно, что Мали выполнит все требуемые условия касательно параметров расчетов в тех обстоятельствах, в которых мы оказались", - сказал глава МИД Мали.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220523/sanktsii-1790068410.html

мали

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мали, россия, экономика