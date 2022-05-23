https://ria.ru/20220523/valyuta-1790065378.html

Предсказано будущее доллара в эпоху "третьей формы валюты"

Предсказано будущее доллара в эпоху "третьей формы валюты" - РИА Новости, 23.05.2022

Предсказано будущее доллара в эпоху "третьей формы валюты"

Разработку цифровых валют ведут многие государства, но быстрее других ввести свои валюты могут в Китае и ряде других развивающихся стран, в том числе, в России. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T03:18

2022-05-23T03:18

2022-05-23T03:18

экономика

китай

валюта

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МОСКВА, 23 мая. – РИА Новости. Разработку цифровых валют ведут многие государства, но быстрее других ввести свои валюты могут в Китае и ряде других развивающихся стран, в том числе, в России. Чем это обернется для традиционных валют, включая доллар, рассказал агентству “Прайм” директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов.По его словам, массовое использование цифрового юаня гражданами и компаниями в КНР возможно уже в 2023 году. “Нужно отметить, что это не является переходом, а только вводит третью форму валюты в дополнении к наличным и электронным формам”, - указал эксперт.При этом доллар по-прежнему является ведущим платежным средством для мировых центробанков, рынков капитала и международных финансовых рынков. Поэтому говорить о мгновенном отказе от доллара в пользу новых форм валюты, в том числе, цифровых валют, не приходится.

https://ria.ru/20220523/dollar-1790064858.html

китай

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, китай, валюта