https://ria.ru/20220523/valyuta-1790065378.html
Предсказано будущее доллара в эпоху "третьей формы валюты"
Предсказано будущее доллара в эпоху "третьей формы валюты" - РИА Новости, 23.05.2022
Предсказано будущее доллара в эпоху "третьей формы валюты"
Разработку цифровых валют ведут многие государства, но быстрее других ввести свои валюты могут в Китае и ряде других развивающихся стран, в том числе, в России. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T03:18
2022-05-23T03:18
2022-05-23T03:18
экономика
китай
валюта
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МОСКВА, 23 мая. – РИА Новости. Разработку цифровых валют ведут многие государства, но быстрее других ввести свои валюты могут в Китае и ряде других развивающихся стран, в том числе, в России. Чем это обернется для традиционных валют, включая доллар, рассказал агентству “Прайм” директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов.По его словам, массовое использование цифрового юаня гражданами и компаниями в КНР возможно уже в 2023 году. “Нужно отметить, что это не является переходом, а только вводит третью форму валюты в дополнении к наличным и электронным формам”, - указал эксперт.При этом доллар по-прежнему является ведущим платежным средством для мировых центробанков, рынков капитала и международных финансовых рынков. Поэтому говорить о мгновенном отказе от доллара в пользу новых форм валюты, в том числе, цифровых валют, не приходится.
https://ria.ru/20220523/dollar-1790064858.html
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, валюта
Предсказано будущее доллара в эпоху "третьей формы валюты"
Эксперт Шибанов заявил, что доллар сохранит значение после появления цифровых валют