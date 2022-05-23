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В Самарканде полицейские применили шокеры к туристам - РИА Новости, 23.05.2022
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Туризм
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В Самарканде полицейские применили шокеры к туристам
В Самарканде полицейские применили шокеры к туристам - РИА Новости, 23.05.2022
В Самарканде полицейские применили шокеры к туристам
Сотрудники полиции в Самарканде с применением электрошокеров принудительно доставили туристов из Казахстана в участок в ночное время, сообщает в понедельник... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T12:10
2022-05-23T12:11
туризм
туризм
самарканд
узбекистан
казахстан
новости - туризм
туристы
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ТАШКЕНТ, 23 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции в Самарканде с применением электрошокеров принудительно доставили туристов из Казахстана в участок в ночное время, сообщает в понедельник пресс-служба министерства страны."В ночь с 20 на 21 мая сотрудники патрульно-постовой службы УВД Самарканда в процессе проверки личности туристов на улице Мирзо Улугбека, грубо нарушая нормы профессиональной этики, злоупотребили служебным положением и полномочиями по применению специальных технических средств", – говорится в сообщении в Телеграм-канале МВД.По данным ведомства, в настоящее время по данному факту МВД страны совместно с органами прокуратуры проводится проверка."По итогам проверки будет рассмотрен вопрос об увольнении и привлечении к ответственности всех сотрудников, совершивших противоправные действия, а также руководителей, ответственных за данную деятельность", – добавили в пресс-службе.На видео инцидента, опубликованном в соцсетях, можно рассмотреть, что задержанные вначале ведут себя вежливо и просят дать им возможность уехать, потом ситуация перерастает в конфликт.
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туризм, самарканд, узбекистан, казахстан, новости - туризм, туристы, куда можно лететь
12:10 23.05.2022 (обновлено: 12:11 23.05.2022)
 
В Самарканде полицейские применили шокеры к туристам

В Самарканде полицейские применили шокеры к туристам из Казахстана при проверке документов

CC BY-SA 4.0 / Ji-Elle / Siyob Bazaar, le grand marché de Samarcande (Ouzbékistan)Самарканд
Самарканд - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
CC BY-SA 4.0 / Ji-Elle / Siyob Bazaar, le grand marché de Samarcande (Ouzbékistan)
Самарканд. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 23 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции в Самарканде с применением электрошокеров принудительно доставили туристов из Казахстана в участок в ночное время, сообщает в понедельник пресс-служба министерства страны.
"В ночь с 20 на 21 мая сотрудники патрульно-постовой службы УВД Самарканда в процессе проверки личности туристов на улице Мирзо Улугбека, грубо нарушая нормы профессиональной этики, злоупотребили служебным положением и полномочиями по применению специальных технических средств", – говорится в сообщении в Телеграм-канале МВД.
По данным ведомства, в настоящее время по данному факту МВД страны совместно с органами прокуратуры проводится проверка.
"По итогам проверки будет рассмотрен вопрос об увольнении и привлечении к ответственности всех сотрудников, совершивших противоправные действия, а также руководителей, ответственных за данную деятельность", – добавили в пресс-службе.
На видео инцидента, опубликованном в соцсетях, можно рассмотреть, что задержанные вначале ведут себя вежливо и просят дать им возможность уехать, потом ситуация перерастает в конфликт.
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