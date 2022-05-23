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В Самарканде полицейские применили шокеры к туристам

В Самарканде полицейские применили шокеры к туристам - РИА Новости, 23.05.2022

В Самарканде полицейские применили шокеры к туристам

Сотрудники полиции в Самарканде с применением электрошокеров принудительно доставили туристов из Казахстана в участок в ночное время, сообщает в понедельник... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T12:10

2022-05-23T12:10

2022-05-23T12:11

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ТАШКЕНТ, 23 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции в Самарканде с применением электрошокеров принудительно доставили туристов из Казахстана в участок в ночное время, сообщает в понедельник пресс-служба министерства страны."В ночь с 20 на 21 мая сотрудники патрульно-постовой службы УВД Самарканда в процессе проверки личности туристов на улице Мирзо Улугбека, грубо нарушая нормы профессиональной этики, злоупотребили служебным положением и полномочиями по применению специальных технических средств", – говорится в сообщении в Телеграм-канале МВД.По данным ведомства, в настоящее время по данному факту МВД страны совместно с органами прокуратуры проводится проверка."По итогам проверки будет рассмотрен вопрос об увольнении и привлечении к ответственности всех сотрудников, совершивших противоправные действия, а также руководителей, ответственных за данную деятельность", – добавили в пресс-службе.На видео инцидента, опубликованном в соцсетях, можно рассмотреть, что задержанные вначале ведут себя вежливо и просят дать им возможность уехать, потом ситуация перерастает в конфликт.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, самарканд, узбекистан, казахстан, новости - туризм, туристы, куда можно лететь