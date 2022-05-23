https://ria.ru/20220523/uvedomlenie-1790247672.html

Россия уведомила МБР об отзыве кандидатуры на проведение Экспо-2030

Россия уведомила МБР об отзыве кандидатуры на проведение Экспо-2030 - РИА Новости, 23.05.2022

Россия уведомила МБР об отзыве кандидатуры на проведение Экспо-2030

Россия уведомила о решении отозвать свою кандидатуру на проведение выставки ЭКСПО-2030, подтвердили в Международном бюро выставок в Париже. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T19:04

2022-05-23T19:04

2022-05-23T19:13

экспо-2030

михаил мишустин

москва

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ПАРИЖ, 23 мая - РИА Новости. Россия уведомила о решении отозвать свою кандидатуру на проведение выставки ЭКСПО-2030, подтвердили в Международном бюро выставок в Париже.Ранее пресс-служба российского кабмина сообщила, что правительство РФ проинформировало Международное бюро выставок об отзыве кандидатуры Москвы на право проведения ЭКСПО-2030, российский премьер Михаил Мишустин в письме гендиректору организации сообщил, что международное выставочное движение стало очередной жертвой стремления на политизированную линию в антироссийском ключе. В письме также выражается надежда, что в обозримой перспективе глобальное выставочное движение "вернется к историческим истокам, когда оно занималось неполитической и сугубо прикладной деятельностью в интересах экономического развития и укрепления международного торгово-экономического сотрудничества"."РФ уведомила Международное бюро выставок о своем решении добровольно снять свою кандидатуру на проведение Всемирной выставки 2030 года в Москве. В письме на имя генерального секретаря бюро Дмитрия Керкенцеса премьер-министр РФ Михаил Мишустин объясняет причины такого решения и выражает надежду на то, что страна в ближайшем будущем станет кандидатом на проведение выставки", - говорится в заявлении Международного бюро выставок.

https://ria.ru/20220504/expo-1786768818.html

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экспо-2030, михаил мишустин, москва