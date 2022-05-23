https://ria.ru/20220523/uran-1790063189.html

Названа сфера, в которой зависимость ЕС от России сильнее, чем по газу

Названа сфера, в которой зависимость ЕС от России сильнее, чем по газу - РИА Новости, 23.05.2022

Названа сфера, в которой зависимость ЕС от России сильнее, чем по газу

Евросоюз зависит от России в вопросах атомной энергии сильнее, чем в сфере поставок природного газа, заявил в беседе с каналом N-TV специалист берлинского... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T01:44

2022-05-23T01:44

2022-05-23T01:44

в мире

россия

евросоюз

владимир путин

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Евросоюз зависит от России в вопросах атомной энергии сильнее, чем в сфере поставок природного газа, заявил в беседе с каналом N-TV специалист берлинского Института техники и экономики Фолькер Квашнинг.Как говорится в материале, в Евросоюзе, говоря о планах отказаться от российских ресурсов, не вспоминают или намеренно игнорируют зависимость от урана. "ЕС зависит от России в плане атомной энергии еще больше, чем в плане природного газа", - указывает Квашнинг.Так, по данным Европейского сообщества по атомной энергии ("Евратома"), около 40 процентов своего обогащенного урана, необходимого для работы атомных электростанций, Европа получает из России и Казахстана.При этом дело, как отмечает Квашнинг, дело здесь не только в сырье. Если в ряде технологических сфер Россия отстает от Запада, то в атомной отрасли ситуация противоположная: российские заводы по переработке урана — одни из лучших в мире. Вместе с тем, по данным Всемирной ядерной ассоциации, многие страны Центральной и Восточной Европы зависят не только от российского урана, но и от российских ядерных технологий.В этой связи "Евратом" уже выразил обеспокоенность по данном вопросу и счел ЕС "значительно уязвимым" в этой области. При этом запрет на поставки урана и обслуживание АЭС Россией может иметь разрушительные последствия для Запада, пишет N-TV. По словам Квашнинга, в случае прекращения поставок урана из России операторам потребовалась бы замена, а "заказать топливные элементы на Ebay" невозможно.Как заявил эксперт, подобный сценарий может поставить под угрозу дальнейшую работу ряда АЭС в Европе, что может "подорвать энергоснабжение целых стран". При этом, во избежание такой ситуации, американские энергетики обратились к правительству США с просьбой не запрещать поставки российского урана, напоминает N-TV.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220430/uran-1786278874.html

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в мире, россия, евросоюз, владимир путин