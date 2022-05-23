Названа сфера, в которой зависимость ЕС от России сильнее, чем по газу
N-TV: ЕС зависит от поставок урана из России сильнее, чем от газа
© AP Photo / Petr David JosekАЭС "Дукованы"
© AP Photo / Petr David Josek
АЭС "Дукованы". Архивное фото
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Евросоюз зависит от России в вопросах атомной энергии сильнее, чем в сфере поставок природного газа, заявил в беседе с каналом N-TV специалист берлинского Института техники и экономики Фолькер Квашнинг.
Так, по данным Европейского сообщества по атомной энергии ("Евратома"), около 40 процентов своего обогащенного урана, необходимого для работы атомных электростанций, Европа получает из России и Казахстана.
При этом дело, как отмечает Квашнинг, дело здесь не только в сырье. Если в ряде технологических сфер Россия отстает от Запада, то в атомной отрасли ситуация противоположная: российские заводы по переработке урана — одни из лучших в мире. Вместе с тем, по данным Всемирной ядерной ассоциации, многие страны Центральной и Восточной Европы зависят не только от российского урана, но и от российских ядерных технологий.
В этой связи "Евратом" уже выразил обеспокоенность по данном вопросу и счел ЕС "значительно уязвимым" в этой области. При этом запрет на поставки урана и обслуживание АЭС Россией может иметь разрушительные последствия для Запада, пишет N-TV. По словам Квашнинга, в случае прекращения поставок урана из России операторам потребовалась бы замена, а "заказать топливные элементы на Ebay" невозможно.
Как заявил эксперт, подобный сценарий может поставить под угрозу дальнейшую работу ряда АЭС в Европе, что может "подорвать энергоснабжение целых стран". При этом, во избежание такой ситуации, американские энергетики обратились к правительству США с просьбой не запрещать поставки российского урана, напоминает N-TV.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.