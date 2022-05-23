https://ria.ru/20220523/ukraina-1790266428.html
В Италии задали три неудобных вопроса Украине из-за прав русскоязычных
В Италии задали три неудобных вопроса Украине из-за прав русскоязычных - РИА Новости, 23.05.2022
В Италии задали три неудобных вопроса Украине из-за прав русскоязычных
На Украине на законодательном уровне ущемляются права русскоязычных граждан, несмотря на их огромную долю в населении страны, что вызывает большие вопросы к... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T20:52
2022-05-23T20:52
2022-05-23T23:13
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. На Украине на законодательном уровне ущемляются права русскоязычных граждан, несмотря на их огромную долю в населении страны, что вызывает большие вопросы к киевскому режиму, пишет итальянский журналист Франко Батталья в статье для Nicolo Porro.Репортер напомнил про обвинение киевских властей в неонацизме со стороны президента России Владимира Путина."Я буду анализировать позицию Украины по отношению к русскоязычным украинцам", — написал Батталья.Он привел в пример Швейцарию, где статус государственного языка помимо немецкого, на котором говорит почти две трети населения, имеют французский и итальянский — родные для 25 и 10 процентов граждан соответственно. Кроме того, официальный статус в общении с ретороманцами имеет романшский, которым владеет около одного процента швейцарцев.Затем Батталья обратился к опыту Италии, где почти 99 процентов жителей говорят на итальянском, однако неаполитанский, немецкий и другие языки меньшинств защищены Конституцией, несмотря на относительную малочисленность их носителей в стране.После этого журналист вернулся к ситуации на Украине. Согласно Конституции 1996 года, в стране гарантируются свободное развитие, использование и защита русского и других языков меньшинств. Журналист привел данные 2012 года, согласно которым украинский был родным для 57 процентов жителей, а русский — для 42 процентов. При этом только на украинском говорят менее 40 процентов граждан, а только на русском — 30 процентов. В 2021 году государственный считали родным 77 процентов населения, а русский — 21 процент.Батталья спросил, почему при таких цифрах на Украине лишь один государственный язык, а русский стоит в одном ряду с языками, на которых говорит меньше одного процента жителей. Также репортер поинтересовался, как получилось, что за десять лет 20 процентов украинцев изменило отношение к родному языку."Какие такие методы "убеждения" использовались? Родной язык — этот тот, который мы впитали с молоком матери, слушая ее голос", — написал он.Еще один вопрос — почему в Швейцарии официальный статус имеет язык менее одного процента населения, а на Украине такого положения нет у языка более 30 процентов граждан.После госпереворота 2014 года на Украине усилилось притеснение русского языка и русскоязычных граждан. С 2019 года в стране действует закон, согласно которому единственным государственным языком считается украинский, он обязателен практически во всех сферах жизни. На этом фоне в разных городах регулярно разгораются бытовые конфликты. Так, писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за проводницы, говорившей по-русски, а бывший депутат Ирина Фарион призывала к насилию в отношении русскоязычных украинцев.В России закон резко критиковали. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала его абсурдным: по ее словам, киевские власти намеренно сеют раздор между гражданами, которые говорят как на государственном языке, так и на русском.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
https://ria.ru/20220521/germaniya-1789910974.html
https://ria.ru/20220521/mariupol-1789806752.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, италия, швейцария
20:52 23.05.2022 (обновлено: 23:13 23.05.2022)
В Италии задали три неудобных вопроса Украине из-за прав русскоязычных
Итальянский журналист Батталья задал три вопроса Украине из-за прав русскоязычных
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости.
На Украине на законодательном уровне ущемляются права русскоязычных граждан, несмотря на их огромную долю в населении страны, что вызывает большие вопросы к киевскому режиму, пишет итальянский журналист Франко Батталья в статье для Nicolo Porro
.
Репортер напомнил про обвинение киевских властей в неонацизме со стороны президента России Владимира Путина
.
"Я буду анализировать позицию Украины
по отношению к русскоязычным украинцам", — написал Батталья.
Он привел в пример Швейцарию
, где статус государственного языка помимо немецкого, на котором говорит почти две трети населения, имеют французский и итальянский — родные для 25 и 10 процентов граждан соответственно. Кроме того, официальный статус в общении с ретороманцами имеет романшский, которым владеет около одного процента швейцарцев.
Затем Батталья обратился к опыту Италии
, где почти 99 процентов жителей говорят на итальянском, однако неаполитанский, немецкий и другие языки меньшинств защищены Конституцией, несмотря на относительную малочисленность их носителей в стране.
После этого журналист вернулся к ситуации на Украине. Согласно Конституции 1996 года, в стране гарантируются свободное развитие, использование и защита русского и других языков меньшинств. Журналист привел данные 2012 года, согласно которым украинский был родным для 57 процентов жителей, а русский — для 42 процентов. При этом только на украинском говорят менее 40 процентов граждан, а только на русском — 30 процентов. В 2021 году государственный считали родным 77 процентов населения, а русский — 21 процент.
Батталья спросил, почему при таких цифрах на Украине лишь один государственный язык, а русский стоит в одном ряду с языками, на которых говорит меньше одного процента жителей. Также репортер поинтересовался, как получилось, что за десять лет 20 процентов украинцев изменило отношение к родному языку.
"Какие такие методы "убеждения" использовались? Родной язык — этот тот, который мы впитали с молоком матери, слушая ее голос", — написал он.
Еще один вопрос — почему в Швейцарии официальный статус имеет язык менее одного процента населения, а на Украине такого положения нет у языка более 30 процентов граждан.
После госпереворота 2014 года на Украине усилилось притеснение русского языка и русскоязычных граждан. С 2019 года в стране действует закон, согласно которому единственным государственным языком считается украинский, он обязателен практически во всех сферах жизни. На этом фоне в разных городах регулярно разгораются бытовые конфликты. Так, писательница Лариса Ницой
устроила скандал из-за проводницы, говорившей по-русски, а бывший депутат Ирина Фарион
призывала к насилию в отношении русскоязычных украинцев.
В России закон резко критиковали. Официальный представитель МИД Мария Захарова
назвала его абсурдным: по ее словам, киевские власти намеренно сеют раздор между гражданами, которые говорят как на государственном языке, так и на русском.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>