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МИД Украины потребовал дать стране статус кандидата в ЕС уже в июне - РИА Новости, 23.05.2022
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МИД Украины потребовал дать стране статус кандидата в ЕС уже в июне
МИД Украины потребовал дать стране статус кандидата в ЕС уже в июне - РИА Новости, 23.05.2022
МИД Украины потребовал дать стране статус кандидата в ЕС уже в июне
Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в Евросоюз уже в июне, заручившись поддержкой европейских стран, заявил спикер украинского МИД Олег РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T15:47
2022-05-23T15:47
в мире
украина
евросоюз
мид украины
олег николенко
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в Евросоюз уже в июне, заручившись поддержкой европейских стран, заявил спикер украинского МИД Олег Николаенко в понедельник изданию "Европейская правда".Министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон ранее заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может продлиться 15-20 лет."Мы настаиваем на предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС уже в июне. Сейчас Украина – единственное место в Европе, где люди защищают европейские ценности ценой своих жизней. Кандидатство станет важным сигналом для украинцев, что Европа ценит и уважает их усилия", - заявил Николенко. Спикер МИД Украины добавил, что предоставление статуса кандидата в члены ЕС не означает "немедленного членства" и выразил надежду, что Украина пройдет этот путь быстрее, если Франция и другие влиятельные страны продемонстрируют лидерство.Ранее в МИД Франции сообщили, что заявка Украины на вступление в ЕС будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств в Евросовете в июне.
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в мире, украина, евросоюз, мид украины, олег николенко
15:47 23.05.2022
 
МИД Украины потребовал дать стране статус кандидата в ЕС уже в июне

Спикер МИД Украины Николенко: Киев рассчитывает получить статус кандидата в ЕС в июне

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание министерства иностранных дел в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в Евросоюз уже в июне, заручившись поддержкой европейских стран, заявил спикер украинского МИД Олег Николаенко в понедельник изданию "Европейская правда".
Министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон ранее заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может продлиться 15-20 лет.
"Мы настаиваем на предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС уже в июне. Сейчас Украина – единственное место в Европе, где люди защищают европейские ценности ценой своих жизней. Кандидатство станет важным сигналом для украинцев, что Европа ценит и уважает их усилия", - заявил Николенко. Спикер МИД Украины добавил, что предоставление статуса кандидата в члены ЕС не означает "немедленного членства" и выразил надежду, что Украина пройдет этот путь быстрее, если Франция и другие влиятельные страны продемонстрируют лидерство.
Ранее в МИД Франции сообщили, что заявка Украины на вступление в ЕС будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств в Евросовете в июне.
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