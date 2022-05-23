https://ria.ru/20220523/ukraina-1790195245.html
МИД Украины потребовал дать стране статус кандидата в ЕС уже в июне
МИД Украины потребовал дать стране статус кандидата в ЕС уже в июне - РИА Новости, 23.05.2022
МИД Украины потребовал дать стране статус кандидата в ЕС уже в июне
Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в Евросоюз уже в июне, заручившись поддержкой европейских стран, заявил спикер украинского МИД Олег РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T15:47
2022-05-23T15:47
2022-05-23T15:47
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украина
евросоюз
мид украины
олег николенко
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в Евросоюз уже в июне, заручившись поддержкой европейских стран, заявил спикер украинского МИД Олег Николаенко в понедельник изданию "Европейская правда".Министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон ранее заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может продлиться 15-20 лет."Мы настаиваем на предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС уже в июне. Сейчас Украина – единственное место в Европе, где люди защищают европейские ценности ценой своих жизней. Кандидатство станет важным сигналом для украинцев, что Европа ценит и уважает их усилия", - заявил Николенко. Спикер МИД Украины добавил, что предоставление статуса кандидата в члены ЕС не означает "немедленного членства" и выразил надежду, что Украина пройдет этот путь быстрее, если Франция и другие влиятельные страны продемонстрируют лидерство.Ранее в МИД Франции сообщили, что заявка Украины на вступление в ЕС будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств в Евросовете в июне.
https://ria.ru/20220523/zerno-1789808330.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросоюз, мид украины, олег николенко
МИД Украины потребовал дать стране статус кандидата в ЕС уже в июне
Спикер МИД Украины Николенко: Киев рассчитывает получить статус кандидата в ЕС в июне