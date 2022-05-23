https://ria.ru/20220523/ukraina-1790163240.html

Лукашенко заявил, что Запад делает шаги для расчленения Украины

Лукашенко заявил, что Запад делает шаги для расчленения Украины - РИА Новости, 23.05.2022

Лукашенко заявил, что Запад делает шаги для расчленения Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что Запад делает шаги для расчленения Украины, Минск это... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T14:14

2022-05-23T14:14

2022-05-23T15:12

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МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что Запад делает шаги для расчленения Украины, Минск это настораживает."Натовцы концентрируют войска на западных рубежах (Союзного государства Белоруссии и России – ред.), есть неожиданные вещи в Украине. Нас, да и вас тоже, это беспокоит. Они, политики, делают шаги, чтобы расчленить Украину. Нас беспокоит, что они, поляки и натовцы, готовы выйти, "помочь" таким образом, забрать, как до 1939 года, западную Украину (территорию, бывшую в составе Польши – ред.)", - сказал Лукашенко в Сочи во время официальных переговоров с Путиным. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".Он отметил, что это настораживает не только с точки зрения текущей ситуации с безопасностью в регионе. "Это их стратегия и по Западной Беларуси. Мы ухо востро держим. Как я говорил, украинцам еще придется нас просить, чтобы мы не допустили отрыва этой западной части и других частей от Украины. Это моя позиция", - сказал Лукашенко.Он подчеркнул, что на переговорах с президентом России целесообразно уделить внимание вопросам безопасности. "Поэтому безопасность, Вы правы. Я Вас поддерживаю: здесь у нас проблем немало. Но мы их будем решать, мы ничего не боимся, наше дело правое и рано или поздно мы все равно победим", - заявил Лукашенко.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220521/pomosch-1789924830.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220523/lukashenko-1790175470.html

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Лукашенко: "Они делают шаги, чтобы расчленить Украину" ЛУКАШЕНКО ЗАЯВИЛ, ЧТО ЗАПАД ДЕЛАЕТ ШАГИ ДЛЯ РАСЧЛЕНЕНИЯ УКРАИНЫ, МИНСК НАСТОРАЖИВАЕТ ЭТО 2022-05-23T14:14 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, белоруссия, россия, александр лукашенко