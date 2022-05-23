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В Госдуме заявили, что Зеленский собирается передать часть Украины Польше - РИА Новости, 23.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/ukraina-1790159789.html
В Госдуме заявили, что Зеленский собирается передать часть Украины Польше
В Госдуме заявили, что Зеленский собирается передать часть Украины Польше - РИА Новости, 23.05.2022
В Госдуме заявили, что Зеленский собирается передать часть Украины Польше
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Владимир Зеленский, осознавая неминуемый распад страны, взял курс на передачу её западных... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T14:02
2022-05-23T14:02
специальная военная операция на украине
в мире
польша
украина
россия
владимир зеленский
михаил шеремет
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Владимир Зеленский, осознавая неминуемый распад страны, взял курс на передачу её западных территорий Польше.Ранее Зеленский анонсировал подписание соглашения с Польшей, упрощающего пересечение границы. По его словам, между странами не должно быть границ или барьеров, так как украинский и польский народы ментально давно не разделяют. Кроме того, депутат украинского парламента Ольга Совгиря сообщила, что Зеленский анонсировал внесение в Верховную раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине."Зеленский осознал, что распад страны неминуем, так как юго-восточная часть Украины уже потеряна окончательно. Поэтому он в лихорадочной вспышке взял курс на фактическую передачу западных украинских территорий под контроль Польши, которая давно вынашивала планы оккупации этих земель. Сегодня же подвернулся удачный момент все это облечь и прикрыть мнимой заботой об украинском народе", - сказал РИА Новости Шеремет.При этом депутат предостерег руководство Польши от необдуманных поступков, связанных с попыткой помешать России довести до конца демилитаризацию и денацификацию Украины. "Польша своей русофобской ненавистью и поддержкой украинских неонацистов ставит под удар весь Евросоюз", - сказал депутат.
https://ria.ru/20220522/zelenskiy-1790022769.html
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в мире, польша, украина, россия, владимир зеленский, михаил шеремет, ситуация в днр и лнр
14:02 23.05.2022
 
В Госдуме заявили, что Зеленский собирается передать часть Украины Польше

Депутат Госдумы Шеремет считает, что Зеленский собирается передать часть Украины Польше

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Владимир Зеленский, осознавая неминуемый распад страны, взял курс на передачу её западных территорий Польше.
Ранее Зеленский анонсировал подписание соглашения с Польшей, упрощающего пересечение границы. По его словам, между странами не должно быть границ или барьеров, так как украинский и польский народы ментально давно не разделяют. Кроме того, депутат украинского парламента Ольга Совгиря сообщила, что Зеленский анонсировал внесение в Верховную раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине.
"Зеленский осознал, что распад страны неминуем, так как юго-восточная часть Украины уже потеряна окончательно. Поэтому он в лихорадочной вспышке взял курс на фактическую передачу западных украинских территорий под контроль Польши, которая давно вынашивала планы оккупации этих земель. Сегодня же подвернулся удачный момент все это облечь и прикрыть мнимой заботой об украинском народе", - сказал РИА Новости Шеремет.
При этом депутат предостерег руководство Польши от необдуманных поступков, связанных с попыткой помешать России довести до конца демилитаризацию и денацификацию Украины. "Польша своей русофобской ненавистью и поддержкой украинских неонацистов ставит под удар весь Евросоюз", - сказал депутат.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 16:32
Зеленский заявил о планах упростить пересечение границы с Польшей
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийМихаил ШереметСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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