https://ria.ru/20220523/ukraina-1790159789.html

В Госдуме заявили, что Зеленский собирается передать часть Украины Польше

В Госдуме заявили, что Зеленский собирается передать часть Украины Польше - РИА Новости, 23.05.2022

В Госдуме заявили, что Зеленский собирается передать часть Украины Польше

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Владимир Зеленский, осознавая неминуемый распад страны, взял курс на передачу её западных... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T14:02

2022-05-23T14:02

2022-05-23T14:02

специальная военная операция на украине

в мире

польша

украина

россия

владимир зеленский

михаил шеремет

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Владимир Зеленский, осознавая неминуемый распад страны, взял курс на передачу её западных территорий Польше.Ранее Зеленский анонсировал подписание соглашения с Польшей, упрощающего пересечение границы. По его словам, между странами не должно быть границ или барьеров, так как украинский и польский народы ментально давно не разделяют. Кроме того, депутат украинского парламента Ольга Совгиря сообщила, что Зеленский анонсировал внесение в Верховную раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине."Зеленский осознал, что распад страны неминуем, так как юго-восточная часть Украины уже потеряна окончательно. Поэтому он в лихорадочной вспышке взял курс на фактическую передачу западных украинских территорий под контроль Польши, которая давно вынашивала планы оккупации этих земель. Сегодня же подвернулся удачный момент все это облечь и прикрыть мнимой заботой об украинском народе", - сказал РИА Новости Шеремет.При этом депутат предостерег руководство Польши от необдуманных поступков, связанных с попыткой помешать России довести до конца демилитаризацию и денацификацию Украины. "Польша своей русофобской ненавистью и поддержкой украинских неонацистов ставит под удар весь Евросоюз", - сказал депутат.

https://ria.ru/20220522/zelenskiy-1790022769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, украина, россия, владимир зеленский, михаил шеремет, ситуация в днр и лнр