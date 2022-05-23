В Госдуме заявили, что Зеленский собирается передать часть Украины Польше
Депутат Госдумы Шеремет считает, что Зеленский собирается передать часть Украины Польше
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Владимир Зеленский, осознавая неминуемый распад страны, взял курс на передачу её западных территорий Польше.
Ранее Зеленский анонсировал подписание соглашения с Польшей, упрощающего пересечение границы. По его словам, между странами не должно быть границ или барьеров, так как украинский и польский народы ментально давно не разделяют. Кроме того, депутат украинского парламента Ольга Совгиря сообщила, что Зеленский анонсировал внесение в Верховную раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине.
"Зеленский осознал, что распад страны неминуем, так как юго-восточная часть Украины уже потеряна окончательно. Поэтому он в лихорадочной вспышке взял курс на фактическую передачу западных украинских территорий под контроль Польши, которая давно вынашивала планы оккупации этих земель. Сегодня же подвернулся удачный момент все это облечь и прикрыть мнимой заботой об украинском народе", - сказал РИА Новости Шеремет.
При этом депутат предостерег руководство Польши от необдуманных поступков, связанных с попыткой помешать России довести до конца демилитаризацию и денацификацию Украины. "Польша своей русофобской ненавистью и поддержкой украинских неонацистов ставит под удар весь Евросоюз", - сказал депутат.