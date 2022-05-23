https://ria.ru/20220523/ukraina-1790156642.html
Адвокат осужденного на Украине российского военного обжалует приговор
Адвокат осужденного на Украине российского военного обжалует приговор - РИА Новости, 23.05.2022
Адвокат осужденного на Украине российского военного обжалует приговор
Защита осужденного на Украине к пожизненному лишению свободы российского военного Вадима Шишимарина намерена обжаловать приговор суда, сообщает украинское... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:51
2022-05-23T13:51
2022-05-23T13:53
украина
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россия
киев
европейский суд
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Защита осужденного на Украине к пожизненному лишению свободы российского военного Вадима Шишимарина намерена обжаловать приговор суда, сообщает украинское издание "Суспильное" ("Общественное").Ранее в понедельник суд на Украине приговорил российского военного Вадима Шишимарина, обвиняемого в нарушении законов и обычаев войны, к пожизненному лишению свободы."Для того, чтобы обращаться в Европейский суд по правам человека, во-первых, нужно исчерпать все способы обжалования в национальных судах. У нас кроме апелляционного суда есть еще и суд кассационной инстанции", - приводит слова адвоката Виктора Овсянникова "Суспильное.Новости".Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на ожидание приговора российскому военному в Киеве, заявил, что Россия не имеет много возможностей для его защиты на Украине на месте, но меры будут приниматься по другим каналам.
https://ria.ru/20220523/plennyy-1790138730.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, в мире, россия, киев, европейский суд
13:51 23.05.2022 (обновлено: 13:53 23.05.2022)
Адвокат осужденного на Украине российского военного обжалует приговор
Адвокат осужденного на Украине российского военного обжалует решение суда