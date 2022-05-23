https://ria.ru/20220523/ukraina-1790156642.html

Адвокат осужденного на Украине российского военного обжалует приговор

Адвокат осужденного на Украине российского военного обжалует приговор - РИА Новости, 23.05.2022

Адвокат осужденного на Украине российского военного обжалует приговор

Защита осужденного на Украине к пожизненному лишению свободы российского военного Вадима Шишимарина намерена обжаловать приговор суда, сообщает украинское... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T13:51

2022-05-23T13:51

2022-05-23T13:53

украина

в мире

россия

киев

европейский суд

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Защита осужденного на Украине к пожизненному лишению свободы российского военного Вадима Шишимарина намерена обжаловать приговор суда, сообщает украинское издание "Суспильное" ("Общественное").Ранее в понедельник суд на Украине приговорил российского военного Вадима Шишимарина, обвиняемого в нарушении законов и обычаев войны, к пожизненному лишению свободы."Для того, чтобы обращаться в Европейский суд по правам человека, во-первых, нужно исчерпать все способы обжалования в национальных судах. У нас кроме апелляционного суда есть еще и суд кассационной инстанции", - приводит слова адвоката Виктора Овсянникова "Суспильное.Новости".Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на ожидание приговора российскому военному в Киеве, заявил, что Россия не имеет много возможностей для его защиты на Украине на месте, но меры будут приниматься по другим каналам.

https://ria.ru/20220523/plennyy-1790138730.html

украина

россия

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, в мире, россия, киев, европейский суд