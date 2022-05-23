Рейтинг@Mail.ru
Адвокат осужденного на Украине российского военного обжалует приговор - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220523/ukraina-1790156642.html
Адвокат осужденного на Украине российского военного обжалует приговор
Адвокат осужденного на Украине российского военного обжалует приговор - РИА Новости, 23.05.2022
Адвокат осужденного на Украине российского военного обжалует приговор
Защита осужденного на Украине к пожизненному лишению свободы российского военного Вадима Шишимарина намерена обжаловать приговор суда, сообщает украинское... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:51
2022-05-23T13:53
украина
в мире
россия
киев
европейский суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790151846_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_3faef20f100ed0a8dfb50598c9d5d018.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Защита осужденного на Украине к пожизненному лишению свободы российского военного Вадима Шишимарина намерена обжаловать приговор суда, сообщает украинское издание "Суспильное" ("Общественное").Ранее в понедельник суд на Украине приговорил российского военного Вадима Шишимарина, обвиняемого в нарушении законов и обычаев войны, к пожизненному лишению свободы."Для того, чтобы обращаться в Европейский суд по правам человека, во-первых, нужно исчерпать все способы обжалования в национальных судах. У нас кроме апелляционного суда есть еще и суд кассационной инстанции", - приводит слова адвоката Виктора Овсянникова "Суспильное.Новости".Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на ожидание приговора российскому военному в Киеве, заявил, что Россия не имеет много возможностей для его защиты на Украине на месте, но меры будут приниматься по другим каналам.
https://ria.ru/20220523/plennyy-1790138730.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790151846_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_3f09b41072520d068014e44948717d6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, россия, киев, европейский суд
13:51 23.05.2022 (обновлено: 13:53 23.05.2022)
 
Адвокат осужденного на Украине российского военного обжалует приговор

Адвокат осужденного на Украине российского военного обжалует решение суда

© AP Photo / Roman HrytsynaВадим Шишимарин во время судебного заседания в Киеве
Вадим Шишимарин во время судебного заседания в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Roman Hrytsyna
Вадим Шишимарин во время судебного заседания в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Защита осужденного на Украине к пожизненному лишению свободы российского военного Вадима Шишимарина намерена обжаловать приговор суда, сообщает украинское издание "Суспильное" ("Общественное").
Ранее в понедельник суд на Украине приговорил российского военного Вадима Шишимарина, обвиняемого в нарушении законов и обычаев войны, к пожизненному лишению свободы.
"Для того, чтобы обращаться в Европейский суд по правам человека, во-первых, нужно исчерпать все способы обжалования в национальных судах. У нас кроме апелляционного суда есть еще и суд кассационной инстанции", - приводит слова адвоката Виктора Овсянникова "Суспильное.Новости".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на ожидание приговора российскому военному в Киеве, заявил, что Россия не имеет много возможностей для его защиты на Украине на месте, но меры будут приниматься по другим каналам.
Вадим Шишимарин во время судебного заседания в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 13:00Специальная военная операция на Украине
Украинский суд приговорил российского военного к пожизненному заключению
 
УкраинаВ миреРоссияКиевЕвропейский суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала