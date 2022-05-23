Зеленский призвал другие страны участвовать в восстановлении Украины
Президент Зеленский призвал другие страны участвовать в восстановлении Украины
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский во время выступления на международном экономическом форуме в Давосе снова призвал страны к участию в восстановлении Украины.
"Мы предлагаем создать прецедент восстановления страны после войны. Приглашаю вас взять участие в восстановлении", - сказал Зеленский во время своего выступления. Он также призвал ввести эмбарго на российскую нефть, к полному блокированию банков, IT-сектора РФ и выводу бизнеса из России. "Нужно создать прецедент выхода всего бизнеса с российского рынка… Предлагаем каждой компании, оставляющей российский рынок, рынок Украины", - отметил Зеленский.
Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из РФ активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Ранее Путин также заявил, что цены на энергоресурсы на Западе растут из-за их собственных просчетов. Российский лидер также отмечал, что европейцы признают, что пока не могут полностью отказаться от российских энергоресурсов.