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Зеленский призвал другие страны участвовать в восстановлении Украины - РИА Новости, 23.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/ukraina-1790155165.html
Зеленский призвал другие страны участвовать в восстановлении Украины
Зеленский призвал другие страны участвовать в восстановлении Украины - РИА Новости, 23.05.2022
Зеленский призвал другие страны участвовать в восстановлении Украины
Владимир Зеленский во время выступления на международном экономическом форуме в Давосе снова призвал страны к участию в восстановлении Украины. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:46
2022-05-23T13:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский во время выступления на международном экономическом форуме в Давосе снова призвал страны к участию в восстановлении Украины."Мы предлагаем создать прецедент восстановления страны после войны. Приглашаю вас взять участие в восстановлении", - сказал Зеленский во время своего выступления. Он также призвал ввести эмбарго на российскую нефть, к полному блокированию банков, IT-сектора РФ и выводу бизнеса из России. "Нужно создать прецедент выхода всего бизнеса с российского рынка… Предлагаем каждой компании, оставляющей российский рынок, рынок Украины", - отметил Зеленский.Он также добавил, что перед Киевом сейчас стоит задача создать такие условия в стране, чтобы люди и бизнес не боялись развиваться на Украине. Для этого, по его мнению, необходимо создать современную систему противовоздушной обороны, заключить договор о гарантиях безопасности для Украины.Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из РФ активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Ранее Путин также заявил, что цены на энергоресурсы на Западе растут из-за их собственных просчетов. Российский лидер также отмечал, что европейцы признают, что пока не могут полностью отказаться от российских энергоресурсов.
https://ria.ru/20220522/granitsy-1789979993.html
https://ria.ru/20220520/elektroenergiya-1789543556.html
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в мире, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
13:46 23.05.2022
 
Зеленский призвал другие страны участвовать в восстановлении Украины

Президент Зеленский призвал другие страны участвовать в восстановлении Украины

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский во время выступления на международном экономическом форуме в Давосе снова призвал страны к участию в восстановлении Украины.
"Мы предлагаем создать прецедент восстановления страны после войны. Приглашаю вас взять участие в восстановлении", - сказал Зеленский во время своего выступления. Он также призвал ввести эмбарго на российскую нефть, к полному блокированию банков, IT-сектора РФ и выводу бизнеса из России. "Нужно создать прецедент выхода всего бизнеса с российского рынка… Предлагаем каждой компании, оставляющей российский рынок, рынок Украины", - отметил Зеленский.
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Он также добавил, что перед Киевом сейчас стоит задача создать такие условия в стране, чтобы люди и бизнес не боялись развиваться на Украине. Для этого, по его мнению, необходимо создать современную систему противовоздушной обороны, заключить договор о гарантиях безопасности для Украины.
Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из РФ активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Ранее Путин также заявил, что цены на энергоресурсы на Западе растут из-за их собственных просчетов. Российский лидер также отмечал, что европейцы признают, что пока не могут полностью отказаться от российских энергоресурсов.
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