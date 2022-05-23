https://ria.ru/20220523/ukraina-1790149852.html

Зеленский призвал дать Украине все оружие, которое она просит

Зеленский призвал дать Украине все оружие, которое она просит - РИА Новости, 23.05.2022

Зеленский призвал дать Украине все оружие, которое она просит

Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно все оружие, которое она просит, а не то, что ей дают. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T13:32

2022-05-23T13:32

2022-05-23T13:32

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно все оружие, которое она просит, а не то, что ей дают."Нужно все оружие, которое мы просим, а не только то, что нам дают", - сказал Зеленский во время своего выступления на всемирном экономическом форуме. Он также отметил, что бюджет Украины ежемесячно нуждается в 5 миллиардах долларов помощи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220521/mariupol-1789806752.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр