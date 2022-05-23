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Зеленский призвал дать Украине все оружие, которое она просит - РИА Новости, 23.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/ukraina-1790149852.html
Зеленский призвал дать Украине все оружие, которое она просит
Зеленский призвал дать Украине все оружие, которое она просит - РИА Новости, 23.05.2022
Зеленский призвал дать Украине все оружие, которое она просит
Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно все оружие, которое она просит, а не то, что ей дают. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:32
2022-05-23T13:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно все оружие, которое она просит, а не то, что ей дают."Нужно все оружие, которое мы просим, а не только то, что нам дают", - сказал Зеленский во время своего выступления на всемирном экономическом форуме. Он также отметил, что бюджет Украины ежемесячно нуждается в 5 миллиардах долларов помощи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
13:32 23.05.2022
 
Зеленский призвал дать Украине все оружие, которое она просит

Президент Зеленский: Украине нужно все оружие, которое она просит, а не то, что ей дают

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно все оружие, которое она просит, а не то, что ей дают.
"Нужно все оружие, которое мы просим, а не только то, что нам дают", - сказал Зеленский во время своего выступления на всемирном экономическом форуме. Он также отметил, что бюджет Украины ежемесячно нуждается в 5 миллиардах долларов помощи.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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