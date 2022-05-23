https://ria.ru/20220523/ukraina-1790147604.html

Суд на Украине запретил деятельность партии "Оппозиционная платформа"

Суд на Украине запретил деятельность партии "Оппозиционная платформа" - РИА Новости, 23.05.2022

Суд на Украине запретил деятельность партии "Оппозиционная платформа"

Апелляционный административный суд Украины удовлетворил иск министерства юстиции об обеспечении иска в суд о запрете деятельности политической партии... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T13:24

2022-05-23T13:24

2022-05-23T13:24

специальная военная операция на украине

в мире

украина

оппозиционная платформа - за жизнь

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Апелляционный административный суд Украины удовлетворил иск министерства юстиции об обеспечении иска в суд о запрете деятельности политической партии "Оппозиционной платформы – за жизнь" (ОПЗЖ), сообщает министерство юстиции Украины в понедельник."Минюст Украины сообщает об удовлетворении восьмым апелляционным административным судом заявления министерства об обеспечении иска о запрете деятельности политической партии "Оппозиционная платформа – за жизнь", - говорится в сообщении ведомства. Также в сообщении ведомства говорится, что запрещен перевод бюджетных средств фракции ОПЗЖ на выполнения ее статутной деятельности до вступления в силу решения.Зеленский в конце марта объявил о приостановке на период военного положения деятельности ряда оппозиционных партий, якобы связанных с РФ. В их числе "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Социалистическая партия Украины", "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо". Об этом писали РИА Новости.

https://ria.ru/20220514/zapret-1788594306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация в днр и лнр