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Суд на Украине запретил деятельность партии "Оппозиционная платформа" - РИА Новости, 23.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Суд на Украине запретил деятельность партии "Оппозиционная платформа"
Суд на Украине запретил деятельность партии "Оппозиционная платформа" - РИА Новости, 23.05.2022
Суд на Украине запретил деятельность партии "Оппозиционная платформа"
Апелляционный административный суд Украины удовлетворил иск министерства юстиции об обеспечении иска в суд о запрете деятельности политической партии... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:24
2022-05-23T13:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Апелляционный административный суд Украины удовлетворил иск министерства юстиции об обеспечении иска в суд о запрете деятельности политической партии "Оппозиционной платформы – за жизнь" (ОПЗЖ), сообщает министерство юстиции Украины в понедельник."Минюст Украины сообщает об удовлетворении восьмым апелляционным административным судом заявления министерства об обеспечении иска о запрете деятельности политической партии "Оппозиционная платформа – за жизнь", - говорится в сообщении ведомства. Также в сообщении ведомства говорится, что запрещен перевод бюджетных средств фракции ОПЗЖ на выполнения ее статутной деятельности до вступления в силу решения.Зеленский в конце марта объявил о приостановке на период военного положения деятельности ряда оппозиционных партий, якобы связанных с РФ. В их числе "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Социалистическая партия Украины", "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо". Об этом писали РИА Новости.
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в мире, украина, оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация в днр и лнр
13:24 23.05.2022
 
Суд на Украине запретил деятельность партии "Оппозиционная платформа"

Апелляционный суд Украины запретил деятельность партии "Оппозиционная платформа"

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Апелляционный административный суд Украины удовлетворил иск министерства юстиции об обеспечении иска в суд о запрете деятельности политической партии "Оппозиционной платформы – за жизнь" (ОПЗЖ), сообщает министерство юстиции Украины в понедельник.
"Минюст Украины сообщает об удовлетворении восьмым апелляционным административным судом заявления министерства об обеспечении иска о запрете деятельности политической партии "Оппозиционная платформа – за жизнь", - говорится в сообщении ведомства. Также в сообщении ведомства говорится, что запрещен перевод бюджетных средств фракции ОПЗЖ на выполнения ее статутной деятельности до вступления в силу решения.
Зеленский в конце марта объявил о приостановке на период военного положения деятельности ряда оппозиционных партий, якобы связанных с РФ. В их числе "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Социалистическая партия Украины", "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо". Об этом писали РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14 мая, 20:38Специальная военная операция на Украине
Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских партий", сообщили СМИ
 
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