https://ria.ru/20220523/ukraina-1790147604.html
Суд на Украине запретил деятельность партии "Оппозиционная платформа"
Суд на Украине запретил деятельность партии "Оппозиционная платформа" - РИА Новости, 23.05.2022
Суд на Украине запретил деятельность партии "Оппозиционная платформа"
Апелляционный административный суд Украины удовлетворил иск министерства юстиции об обеспечении иска в суд о запрете деятельности политической партии... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:24
2022-05-23T13:24
2022-05-23T13:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Апелляционный административный суд Украины удовлетворил иск министерства юстиции об обеспечении иска в суд о запрете деятельности политической партии "Оппозиционной платформы – за жизнь" (ОПЗЖ), сообщает министерство юстиции Украины в понедельник."Минюст Украины сообщает об удовлетворении восьмым апелляционным административным судом заявления министерства об обеспечении иска о запрете деятельности политической партии "Оппозиционная платформа – за жизнь", - говорится в сообщении ведомства. Также в сообщении ведомства говорится, что запрещен перевод бюджетных средств фракции ОПЗЖ на выполнения ее статутной деятельности до вступления в силу решения.Зеленский в конце марта объявил о приостановке на период военного положения деятельности ряда оппозиционных партий, якобы связанных с РФ. В их числе "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Социалистическая партия Украины", "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо". Об этом писали РИА Новости.
https://ria.ru/20220514/zapret-1788594306.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация в днр и лнр
Суд на Украине запретил деятельность партии "Оппозиционная платформа"
Апелляционный суд Украины запретил деятельность партии "Оппозиционная платформа"