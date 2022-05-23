https://ria.ru/20220523/ukraina-1790132969.html

Пушилин заявил о блокировке путей поставки Украине боекомплектов и горючего

Пушилин заявил о блокировке путей поставки Украине боекомплектов и горючего - РИА Новости, 23.05.2022

Пушилин заявил о блокировке путей поставки Украине боекомплектов и горючего

Основные пути поставки боекомплектов и горючего Украине, через которые она ранее получала вооружения для стягивания сил на линии разграничения, блокированы и... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T12:41

2022-05-23T12:41

2022-05-23T12:59

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

россия

денис пушилин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Основные пути поставки боекомплектов и горючего Украине, через которые она ранее получала вооружения для стягивания сил на линии разграничения, блокированы и находятся под оперативным контролем России и Донецкой народной республикой, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Основные дороги, пути поставки как боекомплектов, так и горючесмазочных материалов блокированы и находятся под оперативных контролем подразделений РФ и ДНР. Однако остаются еще те направления, которые пусть частично, пусть с определенными потерями, потому что подразделения наши уничтожают, тем не менее еще удается осуществлять эту поставку", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Она немногочисленна. Основная составляющая тех запасов - они были сформированы еще до начала специальной военной операции", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220523/zerno-1789808330.html

https://ria.ru/20220510/toplivo-1787713839.html

донецкая народная республика

украина

россия

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, россия, денис пушилин, ситуация в днр и лнр