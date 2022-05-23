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Песков прокомментировал суд над российским военным на Украине - РИА Новости, 23.05.2022
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Песков прокомментировал суд над российским военным на Украине
Песков прокомментировал суд над российским военным на Украине - РИА Новости, 23.05.2022
Песков прокомментировал суд над российским военным на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет много возможностей для защиты российского военного на Украине на месте, но меры будут... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T12:25
2022-05-23T12:36
в мире
россия
киев
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет много возможностей для защиты российского военного на Украине на месте, но меры будут приниматься по другим каналам."Безусловно, нас волнует судьба нашего гражданина. Но еще раз повторяю, к сожалению, мы не имеем много возможностей для защиты его интересов на месте, ибо фактически деятельность учреждений ... такой деятельности просто не ведется. Но это не значит, что мы не будем рассматривать возможность продолжения попыток по другим каналам. Судьба каждого гражданина России для нас имеет первоочередное значение", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на ожидание приговора российскому военному в Киеве.
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в мире, россия, киев, дмитрий песков
12:25 23.05.2022 (обновлено: 12:36 23.05.2022)
 
Песков прокомментировал суд над российским военным на Украине

Пресс-секретарь президента Песков прокомментировал суд над российским военным на Украине

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет много возможностей для защиты российского военного на Украине на месте, но меры будут приниматься по другим каналам.
"Безусловно, нас волнует судьба нашего гражданина. Но еще раз повторяю, к сожалению, мы не имеем много возможностей для защиты его интересов на месте, ибо фактически деятельность учреждений ... такой деятельности просто не ведется. Но это не значит, что мы не будем рассматривать возможность продолжения попыток по другим каналам. Судьба каждого гражданина России для нас имеет первоочередное значение", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на ожидание приговора российскому военному в Киеве.
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