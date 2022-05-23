https://ria.ru/20220523/ukraina-1790128054.html

Песков прокомментировал суд над российским военным на Украине

Песков прокомментировал суд над российским военным на Украине - РИА Новости, 23.05.2022

Песков прокомментировал суд над российским военным на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет много возможностей для защиты российского военного на Украине на месте, но меры будут... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T12:25

2022-05-23T12:25

2022-05-23T12:36

в мире

россия

киев

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет много возможностей для защиты российского военного на Украине на месте, но меры будут приниматься по другим каналам."Безусловно, нас волнует судьба нашего гражданина. Но еще раз повторяю, к сожалению, мы не имеем много возможностей для защиты его интересов на месте, ибо фактически деятельность учреждений ... такой деятельности просто не ведется. Но это не значит, что мы не будем рассматривать возможность продолжения попыток по другим каналам. Судьба каждого гражданина России для нас имеет первоочередное значение", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на ожидание приговора российскому военному в Киеве.

https://ria.ru/20220522/plennye-1790047180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, киев, дмитрий песков