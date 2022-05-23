https://ria.ru/20220523/ukraina-1790127577.html

Обменный процесс с Украиной идет постоянно, заявил Песков

Обменный процесс с Украиной идет постоянно, заявил Песков - РИА Новости, 23.05.2022

Обменный процесс с Украиной идет постоянно, заявил Песков

Обменный процесс с Украиной идет постоянно, этим занимаются военные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T12:22

2022-05-23T12:22

2022-05-23T12:50

в мире

россия

мариуполь

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783577370_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ee617f80b36f3f4392e3ff786cae2bb4.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Обменный процесс с Украиной идет постоянно, этим занимаются военные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В целом обменный процесс в том или ином виде идет постоянно. Нам это важно - понятно, по каким соображениям. Но конкретно этим занимаются военные", - сказал он.Двадцатого мая Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов", перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.

https://ria.ru/20220517/gosduma-1789073822.html

россия

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, мариуполь, ситуация в днр и лнр