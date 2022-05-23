https://ria.ru/20220523/ukraina-1790127577.html
Обменный процесс с Украиной идет постоянно, заявил Песков
Обменный процесс с Украиной идет постоянно, заявил Песков - РИА Новости, 23.05.2022
Обменный процесс с Украиной идет постоянно, заявил Песков
Обменный процесс с Украиной идет постоянно, этим занимаются военные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T12:22
2022-05-23T12:22
2022-05-23T12:50
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мариуполь
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Обменный процесс с Украиной идет постоянно, этим занимаются военные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В целом обменный процесс в том или ином виде идет постоянно. Нам это важно - понятно, по каким соображениям. Но конкретно этим занимаются военные", - сказал он.Двадцатого мая Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов", перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
https://ria.ru/20220517/gosduma-1789073822.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, мариуполь, ситуация в днр и лнр
12:22 23.05.2022 (обновлено: 12:50 23.05.2022)
Обменный процесс с Украиной идет постоянно, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков заявил, что обменный процесс с Украиной идет постоянно