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Обменный процесс с Украиной идет постоянно, заявил Песков - РИА Новости, 23.05.2022
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Обменный процесс с Украиной идет постоянно, заявил Песков
Обменный процесс с Украиной идет постоянно, заявил Песков - РИА Новости, 23.05.2022
Обменный процесс с Украиной идет постоянно, заявил Песков
Обменный процесс с Украиной идет постоянно, этим занимаются военные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T12:22
2022-05-23T12:50
в мире
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мариуполь
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Обменный процесс с Украиной идет постоянно, этим занимаются военные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В целом обменный процесс в том или ином виде идет постоянно. Нам это важно - понятно, по каким соображениям. Но конкретно этим занимаются военные", - сказал он.Двадцатого мая Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов", перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
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в мире, россия, мариуполь, ситуация в днр и лнр
12:22 23.05.2022 (обновлено: 12:50 23.05.2022)
 
Обменный процесс с Украиной идет постоянно, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что обменный процесс с Украиной идет постоянно

© РИА Новости / Геннадий ДубовойПленные украинские военные
Пленные украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
Пленные украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Обменный процесс с Украиной идет постоянно, этим занимаются военные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В целом обменный процесс в том или ином виде идет постоянно. Нам это важно - понятно, по каким соображениям. Но конкретно этим занимаются военные", - сказал он.
Двадцатого мая Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов", перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 16:59
Госдума рассмотрит проект, запрещающий обмен нацистских преступников
 
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