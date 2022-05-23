Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко представил ООН идеи по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/ukraina-1790107236.html
Лукашенко представил ООН идеи по урегулированию конфликта на Украине
Лукашенко представил ООН идеи по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 23.05.2022
Лукашенко представил ООН идеи по урегулированию конфликта на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу заявил, что для прекращения конфликта на Украине Западу нужно... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T11:07
2022-05-23T11:47
специальная военная операция на украине
в мире
оон
белоруссия
александр лукашенко
украина
ситуация в днр и лнр
антониу гутерреш
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788811278_0:0:3002:1690_1920x0_80_0_0_ba34aa4af9a95dc8403520caf95e8f98.jpg
МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу заявил, что для прекращения конфликта на Украине Западу нужно воздержаться от поставок вооружений и информационных войн.Ранее пресс-служба белорусского МИД сообщила, что постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков передал Гутеррешу личное послание от Лукашенко, но содержание не раскрыли."Беларусь призывает страны мира объединиться и не допустить перерастания регионального конфликта в Европе в полномасштабную мировую войну. Все вместе и каждый в своей роли мы многое можем сделать уже сегодня: воздержаться от поставок вооружений, от информационной войны и любых провокаций, от раздувания человеконенавистнической риторики в СМИ, от поощрения расизма и дискриминации по причине национальной, культурной, языковой и религиозной принадлежности, от легализации и направления наемников", - говорится в послании, текст которого в понедельник опубликовало агентство Sputnik.Лукашенко также призвал сообща противостоять ограничительным мерам в торговле. "Необходимо отказаться от разрушения ООН и многосторонних механизмов сотрудничества, к чему ведет нынешняя политика по ограничению участия или даже исключению из их работы отдельных стран. К сожалению, нам видится, что ООН уже в ближайшем будущем может повторить незавидную судьбу Лиги наций", - подчеркнул белорусский президент. Он добавил, что в общих интересах не дать конфликту обрести затяжной характер с разрушительными последствиями для устойчивого развития."Президент Беларуси, конечно же, не мог обойти стороной и роль ООН в урегулировании конфликта. В частности, он приветствовал последние встречи генерального секретаря ООН в Киеве и Москве, в то же время призвав руководителя Организации Объединенных Наций организовать содержательные контакты и с другими вовлеченными в конфликт сторонами - США и другими западными странами", - говорится в сообщении.Как отметил Лукашенко в послании, Белоруссия уверена, что в палитре возможных миролюбивых и инклюзивных инициатив, которые способствовали бы переговорам между всеми заинтересованными, уникальную беспристрастную роль мог бы сыграть генсек ООН. "Мы верим, что в Ваших силах занять действительно стратегическую миротворческую позицию, опираясь на принцип неделимой безопасности. Мы с надеждой следили за Вашими последними встречами в Москве и Киеве. Одновременно мы ждем от Вас содержательных контактов со всеми вовлеченными в конфликт сторонами. Ведь, если говорить откровенно, то в мире все прекрасно понимают, что против России на территории Украины руками украинских солдат и "до последнего украинца" воюют силы, претендующие на единоличное лидерство в глобализованном мире", - процитировало агентство послание белорусского президента.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220510/armiya-1787736720.html
https://ria.ru/20220510/bulorussiya-1787763420.html
https://ria.ru/20220523/zerno-1789808330.html
белоруссия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788811278_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_c64c996a9e6f7af669d74b597d83d3ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оон, белоруссия, александр лукашенко, украина, ситуация в днр и лнр, антониу гутерреш
11:07 23.05.2022 (обновлено: 11:47 23.05.2022)
 
Лукашенко представил ООН идеи по урегулированию конфликта на Украине

Лукашенко призвал ООН организовать контакты со всеми сторонами конфликта на Украине

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу заявил, что для прекращения конфликта на Украине Западу нужно воздержаться от поставок вооружений и информационных войн.
Ранее пресс-служба белорусского МИД сообщила, что постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков передал Гутеррешу личное послание от Лукашенко, но содержание не раскрыли.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 11:54Специальная военная операция на Украине
Лукашенко заявил, что спецоперация на Украине многому его научила
"Беларусь призывает страны мира объединиться и не допустить перерастания регионального конфликта в Европе в полномасштабную мировую войну. Все вместе и каждый в своей роли мы многое можем сделать уже сегодня: воздержаться от поставок вооружений, от информационной войны и любых провокаций, от раздувания человеконенавистнической риторики в СМИ, от поощрения расизма и дискриминации по причине национальной, культурной, языковой и религиозной принадлежности, от легализации и направления наемников", - говорится в послании, текст которого в понедельник опубликовало агентство Sputnik.
Лукашенко также призвал сообща противостоять ограничительным мерам в торговле. "Необходимо отказаться от разрушения ООН и многосторонних механизмов сотрудничества, к чему ведет нынешняя политика по ограничению участия или даже исключению из их работы отдельных стран. К сожалению, нам видится, что ООН уже в ближайшем будущем может повторить незавидную судьбу Лиги наций", - подчеркнул белорусский президент. Он добавил, что в общих интересах не дать конфликту обрести затяжной характер с разрушительными последствиями для устойчивого развития.
Военнослужащие Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 15:58
Белоруссия развернет силы специальных операций на границе с Украиной
"Президент Беларуси, конечно же, не мог обойти стороной и роль ООН в урегулировании конфликта. В частности, он приветствовал последние встречи генерального секретаря ООН в Киеве и Москве, в то же время призвав руководителя Организации Объединенных Наций организовать содержательные контакты и с другими вовлеченными в конфликт сторонами - США и другими западными странами", - говорится в сообщении.
Как отметил Лукашенко в послании, Белоруссия уверена, что в палитре возможных миролюбивых и инклюзивных инициатив, которые способствовали бы переговорам между всеми заинтересованными, уникальную беспристрастную роль мог бы сыграть генсек ООН. "Мы верим, что в Ваших силах занять действительно стратегическую миротворческую позицию, опираясь на принцип неделимой безопасности. Мы с надеждой следили за Вашими последними встречами в Москве и Киеве. Одновременно мы ждем от Вас содержательных контактов со всеми вовлеченными в конфликт сторонами. Ведь, если говорить откровенно, то в мире все прекрасно понимают, что против России на территории Украины руками украинских солдат и "до последнего украинца" воюют силы, претендующие на единоличное лидерство в глобализованном мире", - процитировало агентство послание белорусского президента.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Рабочие выгружают зерно с Украины, которое будет храниться на складе в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 08:00
Запад оставит Украину без хлеба. На что Киев променял зерно
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреООНБелоруссияАлександр ЛукашенкоУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРАнтониу Гутерреш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала