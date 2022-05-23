https://ria.ru/20220523/ukraina-1790107236.html

Лукашенко представил ООН идеи по урегулированию конфликта на Украине

Лукашенко представил ООН идеи по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 23.05.2022

Лукашенко представил ООН идеи по урегулированию конфликта на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу заявил, что для прекращения конфликта на Украине Западу нужно... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T11:07

2022-05-23T11:07

2022-05-23T11:47

специальная военная операция на украине

в мире

оон

белоруссия

александр лукашенко

украина

ситуация в днр и лнр

антониу гутерреш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788811278_0:0:3002:1690_1920x0_80_0_0_ba34aa4af9a95dc8403520caf95e8f98.jpg

МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу заявил, что для прекращения конфликта на Украине Западу нужно воздержаться от поставок вооружений и информационных войн.Ранее пресс-служба белорусского МИД сообщила, что постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков передал Гутеррешу личное послание от Лукашенко, но содержание не раскрыли."Беларусь призывает страны мира объединиться и не допустить перерастания регионального конфликта в Европе в полномасштабную мировую войну. Все вместе и каждый в своей роли мы многое можем сделать уже сегодня: воздержаться от поставок вооружений, от информационной войны и любых провокаций, от раздувания человеконенавистнической риторики в СМИ, от поощрения расизма и дискриминации по причине национальной, культурной, языковой и религиозной принадлежности, от легализации и направления наемников", - говорится в послании, текст которого в понедельник опубликовало агентство Sputnik.Лукашенко также призвал сообща противостоять ограничительным мерам в торговле. "Необходимо отказаться от разрушения ООН и многосторонних механизмов сотрудничества, к чему ведет нынешняя политика по ограничению участия или даже исключению из их работы отдельных стран. К сожалению, нам видится, что ООН уже в ближайшем будущем может повторить незавидную судьбу Лиги наций", - подчеркнул белорусский президент. Он добавил, что в общих интересах не дать конфликту обрести затяжной характер с разрушительными последствиями для устойчивого развития."Президент Беларуси, конечно же, не мог обойти стороной и роль ООН в урегулировании конфликта. В частности, он приветствовал последние встречи генерального секретаря ООН в Киеве и Москве, в то же время призвав руководителя Организации Объединенных Наций организовать содержательные контакты и с другими вовлеченными в конфликт сторонами - США и другими западными странами", - говорится в сообщении.Как отметил Лукашенко в послании, Белоруссия уверена, что в палитре возможных миролюбивых и инклюзивных инициатив, которые способствовали бы переговорам между всеми заинтересованными, уникальную беспристрастную роль мог бы сыграть генсек ООН. "Мы верим, что в Ваших силах занять действительно стратегическую миротворческую позицию, опираясь на принцип неделимой безопасности. Мы с надеждой следили за Вашими последними встречами в Москве и Киеве. Одновременно мы ждем от Вас содержательных контактов со всеми вовлеченными в конфликт сторонами. Ведь, если говорить откровенно, то в мире все прекрасно понимают, что против России на территории Украины руками украинских солдат и "до последнего украинца" воюют силы, претендующие на единоличное лидерство в глобализованном мире", - процитировало агентство послание белорусского президента.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220510/armiya-1787736720.html

https://ria.ru/20220510/bulorussiya-1787763420.html

https://ria.ru/20220523/zerno-1789808330.html

белоруссия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, оон, белоруссия, александр лукашенко, украина, ситуация в днр и лнр, антониу гутерреш