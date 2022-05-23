https://ria.ru/20220523/ukraina-1790105061.html

Российская авиация за сутки уничтожила более 230 украинских националистов

Российская авиация за сутки уничтожила более 230 украинских националистов - РИА Новости, 23.05.2022

Российская авиация за сутки уничтожила более 230 украинских националистов

Оперативно-тактическая и армейская авиация ВС РФ за сутки уничтожила более 230 украинских националистов, а также вывела из строя 33 единицы военной техники,... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T11:00

2022-05-23T11:00

2022-05-23T11:05

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

красный лиман

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация ВС РФ за сутки уничтожила более 230 украинских националистов, а также вывела из строя 33 единицы военной техники, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 39 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также уничтожен склад боеприпасов в районе Красный Лиман Луганской Народной Республики. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 230 националистов, выведены из строя 33 единицы украинской военной техники", - сказал он на брифинге.

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россия

красный лиман

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, красный лиман, луганская народная республика