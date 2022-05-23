https://ria.ru/20220523/ukraina-1790105061.html
Российская авиация за сутки уничтожила более 230 украинских националистов
Российская авиация за сутки уничтожила более 230 украинских националистов - РИА Новости, 23.05.2022
Российская авиация за сутки уничтожила более 230 украинских националистов
Оперативно-тактическая и армейская авиация ВС РФ за сутки уничтожила более 230 украинских националистов, а также вывела из строя 33 единицы военной техники,... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T11:00
2022-05-23T11:00
2022-05-23T11:05
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
красный лиман
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789160588_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85fded7c071e9bba4e230dc259b0e994.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация ВС РФ за сутки уничтожила более 230 украинских националистов, а также вывела из строя 33 единицы военной техники, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 39 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также уничтожен склад боеприпасов в районе Красный Лиман Луганской Народной Республики. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 230 националистов, выведены из строя 33 единицы украинской военной техники", - сказал он на брифинге.
украина
россия
красный лиман
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789160588_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_234de1ed5351ad20479e35719af7f013.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, красный лиман, луганская народная республика
11:00 23.05.2022 (обновлено: 11:05 23.05.2022)
Российская авиация за сутки уничтожила более 230 украинских националистов
Минобороны: российская авиация за сутки уничтожила более 230 украинских националистов