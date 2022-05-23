https://ria.ru/20220523/ukraina-1790007131.html

Сравнение Мариуполя со Сталинградом сыграло с Украиной злую шутку

Сравнение Мариуполя со Сталинградом сыграло с Украиной злую шутку - РИА Новости, 23.05.2022

Сравнение Мариуполя со Сталинградом сыграло с Украиной злую шутку

Операция по освобождению Мариуполя от украинских нацистов завершена полностью. Ее еще предстоит оценить военным историкам и аналитикам. Однако уже сейчас... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T08:00

2022-05-23T08:00

2022-05-23T09:46

специальная военная операция на украине

александр ходаковский

владимир зеленский

рамзан кадыров

сталинград

мариуполь

украина

вооруженные силы украины

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Операция по освобождению Мариуполя от украинских нацистов завершена полностью. Ее еще предстоит оценить военным историкам и аналитикам. Однако уже сейчас понятно, что ее финал сыграет значительную роль в дальнейшем ходе спецоперации на Украине. На протяжении нескольких недель украинская и западная пропаганда рисовала боевиков неонацистского "Азова" эдакими эпическими героями, с которых все бойцы ВСУ должны брать пример. Вот теперь действительно настало время последовать этому примеру и прекратить бессмысленное сопротивление, сохранив жизнь тысячам молодых парней, которых киевский режим бросил в топку на радость своим западным покровителям."Когда азовцы стали сдаваться, мы обалдели. Оказалось, их больше, чем нас!" — такими словами подытожил операцию в Мариуполе командир батальона ДНР "Восток" Александр Ходаковский. По его мнению, украинские нацисты могли держать оборону на комбинате "Азовсталь" еще месяцами. Мало того, при таком количестве боевиков, оружия и техники "Азов" имел возможность для прорыва и прохождения по тылам российской армии. Но благоразумно не пошел на авантюру, забыл все свое былое бахвальство и предпочел плен.Надо заметить, что исторические параллели, которые навязывались украинскому и западному обществу, сыграли с пропагандистами злую шутку. Уж слишком долго Мариуполь и "Азовсталь" называли "украинским Сталинградом". Сначала об этом заявил лично Владимир Зеленский, а затем с удовольствием подхватили западные СМИ, явно не задумываясь над значением слов и героических символов прошлого.Теперь Запад, так долго проводивший рискованные для себя параллели между Мариуполем и Сталинградом, почему-то резко разлюбил это сравнение. Нарратив об этом вмиг исчез. Поскольку если его продолжить, то получается, что ВСУ утеряли контроль над азовским городом, как нацисты — над Сталинградом, а вчерашние "герои Украины" сдались в плен точно так же, как командующий 6-й немецкой армией Фридрих Паулюс, которому Гитлер накануне капитуляции присвоил звание фельдмаршала, как Зеленский присвоил звание "героя" командиру "Азова". Получается, Мариуполь стал для Украины тем же, чем Сталинград стал для нацистской Германии. Будем надеяться, что и сдача в плен командиров "Азова" станет примером для украинских военных, как для немецких стал пример Паулюса, в итоге призвавшего вермахт бороться против Гитлера (кстати, показательно, что пленил фельдмаршала лейтенант Ильченко, выходец с Украины).Очень любопытно наблюдать, как западная пропаганда сейчас изворачивается с тем, чтобы представить пленение азовцев и украинских военных вовсе не как плен, а "эвакуацию" или "экстракцию". И тут также невольно напрашиваются исторические параллели с тем, как нацистская пропаганда в 1943 году пыталась представить окружение и пленение немецких дивизий под Сталинградом в качестве своей "моральной победы".Советское Информбюро сообщило о сдаче в плен фельдмаршала Паулюса и его генералов (причем назвав их пофамильно) уже на следующий день после этого, то есть 1 февраля 1943 года. Нацистская же пропаганда еще 2 февраля передавала, что "защитники Сталинграда" (это о немецкой армии, разумеется) удерживают там последний рубеж — тракторный завод. И лишь 3 февраля Немецкое радио вынуждено было рассказать о гибели "верной своей присяге 6-й армии под командованием фельдмаршала Паулюса". О том же, что тот вместе с тысячами немецких военных сдался в плен, ведомство Геббельса вообще не рискнуло уведомлять публику.Наоборот, миру доказывали: "Жертва не была напрасной. Шестая армия ломала наступление шести советских армий, связала огромные силы врага и дала возможность командованию организовать оборонительные линии. <…> Под знаменем свастики, выставленной на наивысшем уровне руин в Сталинграде, боролись воины 6-й армии плечо в плечо; так завершился бой. Героизм воинов 6-й армии будет примером вопреки всякой лживой большевистской агитации". Если сравните этот пассаж с тем, что сейчас сообщают украинские СМИ о действиях "Азова", то особой разницы не найдете, ну разве что слова о стилизованной свастике этого подразделения стараются вслух не говорить.Усилия же западных СМИ, пытающихся представить полное поражение Украины в Мариуполе как ее "победу", вполне сопоставимы с тем, что писали пропагандистские ресурсы европейских государств, входивших в союз с нацистской Германией.И чем, скажите, нынешняя украинская и западная пропаганда отличается от той, нацистской? Когда бесславную капитуляцию и сдачу оружия называют "блестящей операцией украинских спецслужб по эвакуации героев", то волей-неволей напрашиваются прямые аналогии с 1943-м.Правда, авторы эпического нарратива капитуляции азовцев не замечают, как вновь загоняют себя в логическую ловушку наподобие той же, в которую они попали, проводя параллели со Сталинградом. Сейчас украинский обыватель слышит отовсюду два основных постулата: во-первых, "эвакуация защитников "Азовстали" — это блестящая операция Киева; во-вторых, верховный главнокомандующий Зеленский отдал приказ "максимально сберечь жизни героев".Заметьте, именно этим приказом мотивировал сложение оружия командир боевиков "Азова" Денис Прокопенко. Он забыл, что всего-то за несколько дней до этого он же заявлял по поводу сложивших оружие морских пехотинцев: "Не делайте героев из дезертиров и бойцов, которые добровольно сдались в плен. Они выбрали путь позора. Ни в коем случае этих людей героизировать не стоит". Теперь, как мы видим, и этот "герой" выбрал такой же путь. Надо особо отметить: в этом случае он поступил очень благоразумно.Украинских обывателей долго призывали следовать "героическому примеру" боевиков, засевших в "Азовстали". И если теперь официальный Киев и лично Зеленский признают, что главной задачей отныне является сбережение жизни своих военных, то почему эта формула должна работать только в отношении "Азова"? Значит, те, кто брал с него пример, должны также последовать по этому пути и провести такую же "блестящую операцию" по всей линии боевого соприкосновения.Именно к этому призвал глава Чечни Рамзан Кадыров по горячим следам после сдачи азовцев: "Я очень прошу всех, кто сопротивляется в Северодонецке, Лисичанске, вокруг этих населенных пунктов, чтобы они одумались и сложили оружие, пока их не загнали в угол, пока их не уничтожили, не ранили. Их дома семьи, дети, жены ждут".Зеленский сейчас заявляет, что азовцы имели "полное право выйти и сберечь свою жизнь". После этого ему логично было бы заявить, что точно такое же право имеют бойцы ВСУ и тербатов, которых он бросает на верную гибель в Донбассе. По этой же логике они должны вернуться к своим семьям живыми и не искалеченными. Это именно тот случай, когда украинская армия должна взять пример с боевиков "Азова".А тем западным пропагандистам, которые убеждали украинцев поверить в то, что Мариуполь является их "Сталинградом", теперь следует признать, что за утерей "Сталинграда" последуют поражение на "украинской Курской дуге" и падение "украинского рейхстага". Украинские же "фельдмаршалы Паулюсы" должны призвать своих военных обернуть оружие против "украинского Гитлера". Надо же быть последовательными, раз уж сами выбрали такие исторические параллели.

https://ria.ru/20220522/tonnel-1789999981.html

https://ria.ru/20220522/feyk-1789975252.html

https://ria.ru/20220521/azovstal-1789966052.html

https://ria.ru/20220521/mariupol-1789942354.html

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Выход последних украинских боевиков с "Азовстали" Минобороны РФ опубликовало видео выхода последних боевиков украинского нацполка "Азов" с металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. 2022-05-23T08:00 true PT2M45S

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александр ходаковский, владимир зеленский, рамзан кадыров, сталинград, мариуполь, украина, вооруженные силы украины, в мире